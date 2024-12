Αντιμέτωπες ακόμα και με την ποινή του θανάτου, ή της φυλάκισης έως και 15 χρόνια, θα είναι οι Ιρανές αν αψηφήσουν τους νέους νόμους «περί υποχρεωτικής ηθικής» που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα.

Οι νέοι νόμοι που προωθούν την «κουλτούρα της αγνότητας και του χιτζάμπ» και ψηφίστηκαν από τις ιρανικές αρχές νωρίτερα αυτό το μήνα επιβάλλουν αυστηρές ποινές σε όσους συλλαμβάνονται να «προωθούν τη γύμνια, την ασέβεια, την αποκάλυψη ή το ακατάλληλο ντύσιμο», συμπεριλαμβανομένων προστίμων έως και 12.500 λιρών, μαστίγωμα και ποινές φυλάκισης από πέντε έως 15 χρόνια για τους κατ’ εξακολούθηση παραβάτες, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Το άρθρο 37 του νέου νόμου ορίζει επίσης ότι όσοι προωθούν ή προπαγανδίζουν την αιδώ, την αποκάλυψη ή το «κακό ντύσιμο» σε ξένους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών μέσων ενημέρωσης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια δεκαετία φυλάκισης και πρόστιμα έως και 12.500 λίρες Αγγλίας.

Εκείνοι των οποίων η συμπεριφορά θεωρείται από τις αρχές ότι ισοδυναμεί με «διαφθορά επί της γης» θα μπορούσαν να καταδικαστούν σε θάνατο βάσει του άρθρου 296 του ισλαμικού ποινικού κώδικα του Ιράν.

Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι αυτή η νομική διάταξη στην πράξη σημαίνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που στέλνουν βίντεο με τους εαυτούς τους αποκαλυπτόμενους σε μέσα ενημέρωσης εκτός Ιράν ή «που συμμετέχουν με άλλο τρόπο σε ειρηνικό ακτιβισμό» μπορεί να καταδικαστούν σε θάνατο.

Η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε ότι ο νόμος φαίνεται επίσης να παρέχει ασυλία σε όποιον θέλει να εκτελέσει το «θρησκευτικό του καθήκον» και να επιβάλει τον υποχρεωτική μανδύα στις γυναίκες. Όποιος παρεμβαίνει ή προσπαθεί να σταματήσει τη σύλληψη ή την παρενόχληση γυναικών και κοριτσιών που αψηφούν τον υποχρεωτική μανδύα μπορεί να φυλακιστεί ή να του επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 60 του νέου νόμου.

Οποιαδήποτε επιχείρηση ή εμπορικό κατάστημα, οδηγοί ταξί, μέσα ενημέρωσης και ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα θα υπόκεινται πλέον επίσης σε ποινές και κυρώσεις εάν δεν αναφέρουν τις γυναίκες και άνδρες που δεν ακολουθούν τους νόμους ή εάν επιτρέπουν την προώθηση της «γύμνιας» και του «ακατάλληλου ντυσίματος».

Η Diana Eltahawy, αναπληρώτρια διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας για τη Μέση Ανατολή, δήλωσε: «Η Αμνηστία δεν έχει καμία σχέση με το θέμα της γυμνότητας: «Αυτός ο επαίσχυντος νόμος εντείνει τη δίωξη των γυναικών και των κοριτσιών που τόλμησαν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους μετά την εξέγερση «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία».

«Οι αρχές επιδιώκουν να εδραιώσουν το ήδη ασφυκτικό σύστημα καταστολής κατά των γυναικών και των κοριτσιών, καθιστώντας την καθημερινή τους ζωή ακόμη πιο ανυπόφορη», δήλωσε η ίδια.

Ιρανοί δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, κληρικοί και δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει την οργή τους για τον νόμο, ο οποίος, όπως λένε, θα νομιμοποιήσει τους αυξανόμενους περιορισμούς για τις γυναίκες στη χώρα.

Μιλώντας ανώνυμα στον Guardian, γυναίκες στο Ιράν δήλωσαν ότι οι νέοι νόμοι αποτελούν μέρος μιας συνεχιζόμενης επίθεσης στην ικανότητά τους να επιλέγουν πώς θα ζήσουν τη ζωή τους.

Μια 23χρονη γυναίκα που συμμετείχε στις διαδηλώσεις «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία» τον Σεπτέμβριο του 2022, δήλωσε: «Μας παρενοχλούν, μας κρατούν, μας επιβάλλουν πρόστιμα και τα αυτοκίνητά μας έχουν ήδη κατασχεθεί. Έχω λάβει αρκετά SMS [γραπτά μηνύματα] με πρόστιμα για οδήγηση χωρίς χιτζάμπ. Έχουν ήδη σκοτώσει τη Mahsa ούτως ή άλλως και, με το να το κάνουν τώρα νόμο, απλώς νομιμοποιούν τη δολοφονία».

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε την αντίθεσή του στους νέους νόμους σε συνέντευξή του στα μέσα ενημέρωσης, όπου προειδοποίησε ότι η εφαρμογή τους θα οδηγήσει σε περαιτέρω δυσαρέσκεια στην ιρανική κοινωνία.

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι Ιρανές γυναίκες αψηφούν δημοσίως τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

Τον περασμένο μήνα, βίντεο με μια νεαρή Ιρανή φοιτήτρια να γδύνεται και να μένει με τα εσώρουχά της, διαμαρτυρόμενη για τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τύχη της αγνοούνταν για μερικές μέρες.

Οι ιρανικές αρχές, στη συνέχεια υποστήριξαν τότε ότι η γυναίκα ήταν «άρρωστη» και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν, εν τέλει, ότι η νεαρή Ιρανή Ahoo Daryaei αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran’s Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm

Αυτή δεν αποτελεί την πρώτη φορά που γυναίκες οι οποίες διαμαρτύρονται ενάντια στην χιτζάμπ έχουν χαρακτηριστεί «ψυχικά ασθενείς». Μάλιστα, μετά το συγκεκριμένο περιστατικό οι αρχές ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να δημιουργήσουν «κλινικές χιτζάμπ» για τη θεραπεία γυναικών που αψηφούν το νόμο, προκαλώντας περαιτέρω οργή.

Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε την σοκαριστική υπόθεση της Μαχσά Αμινί, η οποία πριν δύο χρόνια πέθανε όσο βρισκόταν στα χέρια της αστυνομίας, καθώς είχε συλληφθεί επειδή δεν φόραγε «σωστά» την χιτζάμπ.

Μια ακόμη Ιρανή γυναίκα καταδικάστηκε προ ολίγων ημερών σε 74 μαστιγώματα και πρόστιμο για προσβολή της ισλαμικής ηθικής επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ.

This is the brutal reality of life for women under the Islamic Republic in Iran. A woman in Tehran sent me this photo of her scarred back, flogged for the “crime” of showing her hair. Yet, she refuses to be silenced.

Holding a Woman, Life, Freedom slogan, she took this photo as… pic.twitter.com/7q8A6lZINx

— Masih Alinejad 🏳 (@AlinejadMasih) December 1, 2024