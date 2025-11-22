Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απίστευτα πράγματα 22 Νοεμβρίου 2025 | 10:00

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ

Στα 20 της ήταν ήδη σταρ της μικρής οθόνης και της σειράς Smallville. Μια 15ετία αργότερα δήλωνε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η χαοτική ζωή της Άλισον Μακ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Για μια δεκαετία ήταν ένα από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα της μικρής οθόνης. Μια εκ των πρωταγωνιστών του Smallville, της σειράς που μας έβαλε στα εφηβικά χρόνια του Superman, η Άλισον Μακ κατάφερε να κερδίσει το μερίδιό της στην πίτα της τηλεοπτικής επιτυχίας, έστω κι αν ποτέ δεν θεωρήθηκε μεγάλο ταλέντο.

Ωστόσο, πίσω από το αθώο και ήρεμο πρόσωπο της Χλόη Σάλιβαν που υποδυόταν στη σειρά, από το 2006 η γνωστή ηθοποιός είχε αρχίσει να παίρνει ένα περίεργο μονοπάτι – το οποίο στην πορεία έγινε πιο σκοτεινό από ότι μπορούσε να φανταστεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη celebrity wonderful (@celebritywonderful)

Ήταν τότε που η Άλισον Μακ θα γίνει μέλος της NXIVM – μιας οργάνωσης που ίδρυσε ο Κιθ Ρανιέρ και υποστήριζε ότι βοηθούσε στην επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη. Όμως, πίσω από το προσωπείο του «πνευματικού γκουρού», ο Ρανιέρ αποδείχθηκε ένας κακοποιητής και εκμεταλλευτής γυναικών.

Η άνοδος της Μακ στην NXIVM

Μετά από δύο μέρες μύησης η Μακ θα μπει στην NXIVM και πολύ γρήγορα θα αρχίσει να ανεβαίνει στην ιεραρχία της αίρεσης, φτάνοντας να γίνει ένα από υψηλόβαθμα στελέχη της. Για την ακρίβεια έγινε δεξί χέρι και ερωμένη του Ρανιέρ και τότε της ανατέθηκε μια ειδική αποστολή.

Τη δημιουργία της υπο-αίρεσης The Source, που είχε σκοπό να στρατολογήσει διάσημους στην NXIVM. Και στη συνέχεια ήρθε η δεύτερη αποστολή: η δημιουργία της DOS – μιας ομάδας, της οποίας υπαρχηγός ήταν η Άλισον Μακ.

Η DOS πλασαριζόταν ως ένα γκρουπ που στηρίζει τη γυναικεία ενδυνάμωση, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια ψευτορογάνωση που έπαιρνε χρήματα από τα θύματά του, τα εκμεταλλευόταν, ενώ τα εκβίαζε ώστε να μην εγκαταλείψουν την αίρεση. Πολλές από αυτές ήταν «σκλάβες του σεξ» του Κιθ Ρανιέρ.

Εκεί η Μακ θα προσηλυτίσει τέσσερις γυναίκες – ανάμεσά τους και την κόρη της ηθοποιού Κάθριν Όξενμπεργκ.

Η πτώση και η φυλακή

Η NXIVM θα δράσει ανενόχλητη έως το 2017, ωστόσο τότε θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα ρεπορτάζ με μαρτυρίες πρώην μελών της και οι Αρχές θα αρχίσουν τις έρευνες.

Τον Απρίλιο του 2018 η Άλισον Μακ θα συλληφθεί για συμμετοχή σε trafficking, διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και αρκετές ακόμα κατηγορίες. Η πρώην σταρ του Smallville κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να γλιτώσει.

Θα δηλώσει ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβιασμό, ενώ θα δώσει πληροφορίες για το πως λειτουργούσαν οι NXIVM και DOS. Η Άλισον Μακ θα καταδικαστεί σε τρία χρόνια – ο Κιθ Ρανιέρ σε 120.

Η δεύτερη ευκαιρία

Τον Ιούλιο του 2023 η Άλισον Μακ θα αποφυλακιστεί μετά από 21 μήνες και θα ξεκινήσει την πορεία της σε μια δεύτερη ευκαιρία – έστω και μακριά από τη μικρή ή μεγάλη οθόνη, καθώς ο κόσμος του θεάματος την έχει εξοστρακίσει.

Διατηρεί το podcast Allison After NXIVM, όπου μιλάει για τη ζωή της ως μέλος της αίρεσης. Ενώ όπως έγινε γνωστό, εδώ και λίγο καιρό είναι παντρεμένη με τον Φρανκ Μίενκ. Αν το όνομά του σου λέει κάτι, δεν κάνεις λάθος.

Ο Μίενκ ήταν ένας από τους πλέον γνωστούς νεοναζί των ΗΠΑ, που συνελήφθει σε ηλικία 17 ετών για απόπειρα δολοφονίας και απαγωγή, έκανε τρία χρόνια στη φυλακή, μετάνιωσε για τις πράξεις του και μέρος της ζωής του ενέπνευσε την ταινία American History X του 1998. Οι δυο τους γνωρίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2024, τυχαία σε μια βόλτα.

Αυτός δεν είναι ο πρώτος γάμος για την Άλισον Μακ. Το 2017, ως μέλος της NXIVM, είχε παντρευτεί την ηθοποιό Νίκι Κλάιν και ερωμένη του Κιθ Ρανιέρ, μετά από εντολή του αρχηγού της αίρεσης. Ο γάμος τους κράτησε τρία χρόνια.

