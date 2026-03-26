weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
26.03.2026 | 21:10
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Κολυμπάρι
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μέσα στην αίρεση Heaven’s Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ
Επόμενο Επίπεδο 26 Μαρτίου 2026, 22:30

Μέσα στην αίρεση Heaven's Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ

Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες 39 μέλη της αίρεσης Heaven's Gate έβαζαν τέλος στη ζωή τους, πιστεύοντας ότι το πνεύμα τους θα επιβιβαστεί σε ένα διαστημόπλοιο που θα τους πάει στο Επόμενο Επίπεδο

Φροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το ημερολόγιο έγραφε 26 Μαρτίου 1997 όταν οι Αρχές του Σαν Ντιέγκο θα εισβάλουν σε ράντζο της Σάντα Φε και θα αντικρίσουν μια μακάβρια εικόνα: 39 πτώματα της αίρεσης Heaven’s Gate, ντυμένα ομοιόμορφα και με πλαστικές κουκούλες στα κεφάλια τους. Μέχρι και σήμερα, αυτή είναι η χειρότερη μαζική αυτοκτονία στην ιστορία των ΗΠΑ.

Όπως έδειξαν οι έρευνες μέσα στο επόμενο διάστημα, τα μέλη της αίρεσης είχαν βάλει τέλος τη ζωή τους σε… τρεις δόσεις. Οι πρώτοι 15 στις 22 Μαρτίου, οι επόμενοι 15 μια μέρα μετά, ενώ τα τελευταία εννέα μέλη -ανάμεσά τους και ο αρχηγός τους Μάρσαλ Απλγουάιτ στις 24 Μαρτίου.

Ο στόχος τους; Να αφήσουν το θνητό τους σώμα και τον πλανήτη Γη, το πνεύμα τους να επιβιβαστεί στο διαστημόπλοιο που θεωρούσαν ότι βρίσκεται στην ουρά του κομήτη Χέιλ-Μπομπ, με σκοπό να τους μεταφέρει στο Επόμενο Επίπεδο.

Έτσι φαντάζονταν την έξοδό τους από τη Γη ο Bo και η Peep

Εκεί που θα ζούσαν την τέλεια ζωή, μακριά από τις δυσκολίες, τις αδυναμίες και τα μειονεκτήματα της γης.

Η αρχή της αίρεσης Heaven’s Gate

Μπορεί η θεωρία της αίρεσης να μοιάζει κάπως σαν… αστείο σήμερα (διαστημόπλοια, εξωγήινοι κτλ), ωστόσο στα μέσα της δεκαετίας του ’70 που ξεκίνησε αυτές οι ιδέες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες. Ο άνθρωπος κατακτούσε το διάστημα και οι θεωρίες για εξωγήινη ζωή έκαναν συχνά πυκνά την εμφάνισή τους στον Τύπο της εποχής.

Ο Απλγουάιτ, πρώην διευθυντής χορωδίας στο Τέξας και η νοσοκόμα Μπόνι Νετλς γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’70, όταν ο πρώτος βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατάθλιψη μετά τον θάνατο του πατέρα του. Οι δυο τους μελέτησαν τον μυστικισμό και μερικά χρόνια μετά παρουσίασαν στον κόσμο την αίρεσή τους.

Η Μπόνι Νετλς και ο Μάρσαλ Απλγουάιτ, γνωστοί ως Peep και Bo στα μέλη της αίρεσης

Η αρχή έγινε σε ένα μοτέλ στο Όρεγκον, οι ακόλουθοί τους ήταν ελάχιστοι, αλλά οι Bo και Peep (όπως τους αποκαλούσαν τα μέλη της αίρεσης) δεν το έβαλαν κάτω. Άρχισαν να περιοδεύουν στις ΗΠΑ και να παρουσιάζουν τη θεωρία τους λες και μιλούσαν σε σεμινάρια επαγγελματικής καριέρας.

Θα ταξιδέψουν στο Ουαϊόμινγκ, στη συνέχεια στο Κολοράντο κι όσο άλλαζαν πολειτείες τόσα περισσότερα μέλη αποκτούσε η αίρεση Heaven’s Gate. Η ιδέα τους ήταν απλή: περίμεναν πότε θα έρθουν τα διαστημόπλοια για να τους μεταφέρουν σε μια καλύτερη ζωή, που ονόμαζαν Επόμενο Επίπεδο (Next Level).

Οι κανόνες ήταν αυστηροί: απαγορεύεται το σεξ, το αλκοόλ, ο καπνός, ενώ έπρεπε να κόψουν κάθε επαφή που είχαν με τα μέλη της οικογένειάς τους.

Ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως τα ήθελαν ο Bo και η Peep. Η… έξοδος από τον κόσμο αργούσε να έρθει, διάφορα μέλη έφυγαν, ενώ το 1985 η Νετλς θα χάσει τη μάχη με τον καρκίνο – κάτι αρκετά περίεργο, καθώς υποτίθεται ότι αυτή και ο Απλγουάιτ προέρχονταν από το Επόμενο Επίπεδο και ήταν κάτι σαν αθάνατοι.

Τελικά η λύση ήρθε με το πέρασμα του κομήτη Χέιλ-Μπομπ κοντά από τη Γη. Ο Bo υποστήριξε ότι στην ουρά του βρισκόταν το διαστημόπλοιο που θα τους οδηγούσε στην νέα τους ζωή – ωστόσο έπρεπε να αφήσουν πίσω τα θνητά τους σώματα.

Ο Μάρσαλ Απλγουάιτ λίγο πριν την φυγή από τον πλανήτη Γη

Στα τέλη Μαρτίου τα μέλη της αίρεσης συγκεντρώθηκαν στο εστιατόριο του ράντζου στη Σάντα Φε, έφαγαν σαλάτα, πίτα κοτόπουλο και τσιζκέικ, ενώ ήπιαν παγωμένο τσάι. Αυτό ήταν το τελευταίο τους γεύμα.

Στις 26 Μαρτίου τα πτώματά τους θα εντοπιστούν στις κουκέτες τους από τις Αρχές του Σαν Ντιέγκο, όλα φορώντας μαύρες φόρμες και ολοκαίνουργια Nike, έχοντας πλαστικές κουκούλες στο κεφάλι τους.

Στο site της αίρεσης είχαν αφήσει ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα, αλλά και ένα βίντεο όπου εμφανίζονταν όλα τα μέλη της Heaven’s Gate.

YouTube thumbnail

«Τα μέλη έμοιαζαν πολύ ευδιάθετα, δεν έμοιαζαν καθόλου αναστατωμένοι που ετοιμάζονταν να… φύγουν, αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω» είχε πει τότε ο αρχηγός του Τμήματος του Σαν Ντιέγκο, Άλαν Φούλμερ.

Δεν… πούλαγαν αγάπη

Λίγες ημέρες μετά τη μαζική αυτοκτονία των 39, το περιοδικό People συνάντησε και μίλησε με ένα πρώην μέλος της Heaven’s Gate, που εγκατέλειψε την οργάνωση σχετικά νωρίς.

«Οι περισσότερες αιρέσεις σου μιλάνε όμορφα και γλυκά, θέλουν να σε απορροφήσουν και να σε κάνουν να νιώσεις αγάπη – ότι εκείνοι νοιάζονται για σένα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν το έκαναν καθόλου αυτό» είχε εξομολογηθεί η Τζόαν Κάλπεπερ στο περιοδικό.

YouTube thumbnail

«Κάθε φορά δακρύζω όταν τους σκέφτομαι (σ.σ. τα υπόλοιπα μέλη της αίρεσης). Όταν σκέφτομαι να είναι ξαπλωμένοι στα κρεβάτια τους με τις πλαστικές σακούλες στο κεφάλι τους. Είναι σαν να τους ακούω να λένε ο ένας στον άλλον ‘θα σε δω στο διαστημόπλοιο’».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Βουτιά σε μετοχές και άνοδος πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν

Αγορές: Βουτιά σε μετοχές και άνοδος πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
Stories
Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Πένθος 26.03.26

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Ψευδοεπιστήμη 26.03.26

Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Νέο βιβλίο 25.03.26

Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
64 χρόνια μετά 25.03.26

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Η έφηβη Παλαιστίνια που ζωγραφίζει «για τα παιδιά της Γάζας»
«Πείνα, φόβος» 24.03.26

Η δεκαοκτάχρονη καλλιτέχνις από τη Γάζα που μετέτρεψε τη σκηνή της σε γκαλερί

Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za’anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα
Τραγικό 24.03.26

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, πέθανε η ηθοποιός Βαλερί Περίν που γνωρίσαμε όλοι ως το κορίτσι του Λεξ Λούθορ στις κλασικές ταινίες του Superman, μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

inStream - Ροή Ειδήσεων
Live η ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
Κόσμος 26.03.26

Παρακολουθήστε Live την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου.

Σύνταξη
Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και η προσπάθεια απαξίωσης των λεγομένων του
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Σφίγγει ο κλοιός μετά τις νέες ευθείες «βολές» από τον Ταλ Ντίλιαν που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε θέση άμυνας τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να σβήσουν τη «φωτιά» δια της… απαξίωσης.

Σύνταξη
Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο
Ελλάδα 26.03.26

Τρεις διαφορετικές εστίες σε μπάζα και σκουπίδια εκδηλώθηκαν δίπλα στον καταυλισμό της Νέας Ζωής στον Ασπρόπυργο - Με την επέμβαση των Αρχών η φωτιά περιορίστηκε πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις

Σύνταξη
Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Ο Μάνσα μέσα από την Ρίο Άβε παίρνει αυτό ακριβώς που χρειαζόταν, έχοντας έτσι την ευκαιρία το καλοκαίρι να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση για τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.

Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών έχει τεράστιο ενδιαφέρον η κατάθεση του Χρήστου Ράμμου, πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, στην οποία αποδεικνύεται ότι η ΕΥΠ δεν επέτρεψε κανέναν έλεγχο από την Αρχή, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού.

Γυναίκες στο Στρατό: Η θητεία ξεκινά τον Ιούνιο – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια
Ελλάδα 26.03.26

Το βίντεο του ΓΕΣ για την εθελοντική θητεία των γυναικών στο Στρατό Ξηράς έγινε «viral» και όλοι περιμένουν τον τελικό αριθμό των αιτήσεων από γυναίκες που θέλουν να ντυθούν στο χακί για 12 μήνες.

Σύνταξη
LIVE: Πολωνία – Αλβανία
Ποδόσφαιρο 26.03.26

LIVE: Πολωνία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πολωνία – Αλβανία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ουκρανία – Σουηδία
Ποδόσφαιρο 26.03.26

LIVE: Ουκρανία – Σουηδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουκρανία – Σουηδία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία
Ποδόσφαιρο 26.03.26

LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Με γκολ του Καντίογλου στο 53', η Τουρκία του Μοντέλα νίκησε 1-0 τη Ρουμανία στο γήπεδο της Μπεσίκτας κι έγινε η πρώτη ομάδα που περνάει στους τελικούς των ευρωπαϊκών πλέι οφ για πρόκριση στο Μουντιάλ

Σύνταξη
Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Ελλάδα 26.03.26

Η υπόθεση με τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη με τους εκατοντάδες πλαστούς πίνακες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον χώρο της τέχνης, αναδεικνύοντας τα κενά στον έλεγχο αυθεντικότητας.

Σύνταξη
Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας
Βενεζουέλα 26.03.26

«Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες, δεδομένου ότι δεν έχουν ασκήσει δίωξη παρά μόνο για ένα μέρος όσων έκανε ο Μαδούρο. Θα υπάρξουν κι άλλες υποθέσεις, όπως πιθανότατα ξέρετε» είπε.

Σύνταξη
«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
R2-D2 26.03.26

Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 26.03.26

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και λόγω του έντονου καπνού κρίθηκε απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές – Τουλάχιστον 23 νεκροί – Σοκαριστικά πλάνα (βίντεο)
Σοκαριστικά πλάνα 26.03.26

Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές - Τουλάχιστον 24 νεκροί - Η στιγμή της βουτιάς θανάτου

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπαγκλαντές ύστερα από πτώση επιβατικού λεωφορείου από φέριμποτ στα νερά του ποταμού Πάντμα ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει μία απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστούμε – Χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο»
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Οι δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του φιλικού αγώνα της Εθνικής με την Παραγουάη. Τι είπε για το μέλλον της ομάδας αλλά και για την αποχώρηση του Μάνταλου.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο