Θέατρο Μουσούρη: Η ιστορία του παλαιότερου θεάτρου της Αθήνας έρχεται στο ΒΗΜΑ

Παραμένει όρθιο, ζωντανό και φωτεινό μέσα στον παλμό της πόλης. Το Θέατρο Μουσούρη, το παλαιότερο εν ζωή θέατρο της Αθήνας, συμπληρώνει 91 χρόνια στην ίδια διεύθυνση – Πλατεία Καρύτση 7. Αυτή η συναρπαστική διαδρομή, από τα δύσκολα πρώτα βήματα μέχρι τις στιγμές που χάραξαν την ιστορία του ελληνικού θεάτρου, ξεδιπλώνεται στο δεύτερο βιβλίο της σειράς «ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ», που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ.

Κι όμως, η αρχή δεν προμήνυε τίποτα από αυτή τη διαχρονική δόξα. Όταν ο Κώστας Μουσούρης παρέλαβε το κτίριο «καραγιαπί» και το μετέτρεψε σε θέατρο-κόσμημα, οι κριτικοί της εποχής ήταν αμείλικτοι. Μετά τα εγκαίνια της 12ης Δεκεμβρίου 1934 έγραφαν πως «το καινούργιο θέατρο είναι το φρικτότερο θέατρο που μπορεί να υπάρξει, που μπορεί κανείς να φαντασθεί». Κι όμως, εκείνος πίστεψε στη μικρή του σκηνή – τόσο, που ζητούσε από τους σκηνογράφους να την κάνουν… μεγάλη. Και τα κατάφερε.

Από τη σκηνή του Μουσούρη πέρασαν όλες οι μεγάλες κυρίες του ελληνικού θεάτρου: η Μαίρη Αρώνη, η Αντιγόνη Βαλάκου, η Βάσω Μανωλίδου, η Ελένη Χατζηαργύρη, αργότερα η Έλλη Λαμπέτη, η Τζένη Ρουσσέα, η Τζένη Καρέζη και η Αλίκη Βουγιουκλάκη – όλες δίπλα στον Μουσούρη, πριν γίνουν πρωταγωνίστριες. Η Καρέζη είπε αρχικά «όχι» στην πρότασή του, η Βουγιουκλάκη του είπε τελικά «ναι», παρά τις πιο δελεαστικές οικονομικά προτάσεις. Ήταν η αρχή μιας εποχής που θα έκανε εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίους να συρρέουν για να δουν την «Ωραία μου Κυρία».

Δίπλα τους, μεγάλοι άνδρες του θεάτρου: ο Βασίλης Λογοθετίδης, ο Ορέστης Μακρής, ο Δημήτρης Χορν, ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Και στα παρασκήνια, στιγμές δύσκολες και τρυφερές, όπως η επιστολή του Γρηγορίου Ξενόπουλου στα χρόνια της Κατοχής, όταν ο ίδιος εξομολογούνταν στον Μουσούρη την αδυναμία του να περπατήσει «ούτε εκατό βήματα» λόγω του υποσιτισμού.

Στο Μουσούρη όμως δεν γράφτηκε μόνο η ιστορία ενός θιάσου, αλλά η ιστορία ενός ολόκληρου θεατρικού ρεύματος. Εκεί «γεννήθηκε» το Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν τη δεκαετία του ’40, εκεί σώζονται ακόμη οι μισθολογικές καταστάσεις του, εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά το «Χάρτινο το φεγγαράκι» στο «Λεωφορείον ο Πόθος», με τη Μελίνα Μερκούρη να υποδύεται για πρώτη φορά την Μπλανς Ντυμπουά.

Όλα αυτά – τα πρόσωπα, οι ιστορίες, τα άγνωστα περιστατικά και τα ντοκουμέντα ενός θεάτρου που έγινε θρύλος – συγκεντρώνονται στο νέο συλλεκτικό τόμο της σειράς «ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ». Ένα βιβλίο που φωτίζει τη μνήμη μιας πόλης και χαρτογραφεί τις ρωγμές και τις λάμψεις της αθηναϊκής θεατρικής ζωής.

Αυτή την Κυριακή 30 Νοεμβρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ: «ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΟΥΡΗ»