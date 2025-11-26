Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
26.11.2025
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
VITA: Έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ και είναι εορταστικό
26 Νοεμβρίου 2025

VITA: Έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ και είναι εορταστικό

Το νέο τεύχος του VITA κυκλοφορεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου μαζί με το ΒΗΜΑ και μας βάζει στη μαγεία των γιορτών.

Το νέο εορταστικό VITA, που κυκλοφορεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, έρχεται για να μας θυμίσει κάτι πολύτιμο: πως η αληθινή μαγεία των γιορτών δεν βρίσκεται μόνο στην ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά σε όλα όσα ζούμε μέχρι να φτάσουμε εκεί — στη διαδρομή, στην προσμονή, στις μικρές καθημερινές στιγμές που δίνουν νόημα στην εποχή.

Με έναν αέρα ζεστασιάς και αισιοδοξίας, το νέο τεύχος μάς βάζει επισήμως σε χριστουγεννιάτικο mood. Από τις 30 Νοεμβρίου, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση, και το VITA μάς προτείνει τρόπους να την κάνουμε πιο ανάλαφρη, πιο δημιουργική και πιο απολαυστική. Σε κάθε σελίδα, μια βοήθεια: από πρακτικές αυτοφροντίδας που χαρίζουν ενέργεια και αντοχή, μέχρι έξυπνα pre-holiday tips για καλύτερο μεταβολισμό και ιδέες για δώρα που έχουν ουσία.

Μαθαίνουμε πώς να προλάβουμε τη δυσπεψία με τη συμβολή ειδικών, αλλά και πώς να απολαύσουμε το γιορτινό τραπέζι αποφεύγοντας τις συνηθισμένες παγίδες – όλα όσα χρειάζονται για να περάσουμε πραγματικά ξέγνοιαστες γιορτές.

Παράλληλα, το VITA δεν ξεχνά τα θέματα που μας απασχολούν όλο τον χρόνο: Πώς θα ξεχωρίσουμε αν τα συμπτώματά μας οφείλονται σε κρυολόγημα, γρίπη ή αλλεργία;

Με ποιους τρόπους μπορούμε να καλλιεργήσουμε την κοινωνική νοημοσύνη;

Τι είναι η τεχνική RAIN και πώς μας βοηθά στη διαχείριση των συναισθημάτων;
Και, φυσικά, τι κάνουμε με τον επίμονο χειμωνιάτικο βήχα;

Στο εξώφυλλο του νέου τεύχους η Μαριλίτα Λαμπροπούλου. Η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο» μιλά στο VITA για τις αλλαγές και την εξέλιξη στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή, μοιράζεται σκέψεις για το πώς αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και μας γυρίζει πίσω, στα φωτεινά Χριστούγεννα της παιδικής της ηλικίας.

Κυκλοφορεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ

