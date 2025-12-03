Θέατρο Αλίκη: Η σκηνή που έγραψε ιστορία αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Ένα θέατρο με ιστορία εννέα δεκαετιών, ένα όνομα που έγινε μύθος, μια σκηνή που σφράγισε την πορεία της απόλυτης σταρ του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Αυτή την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ παρουσιάζει τον 3ο τόμο της σειράς ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ, αφιερωμένο στο Θέατρο Αλίκη — έναν χώρο που δεν φιλοξένησε απλώς παραστάσεις, αλλά έγραψε ιστορία.

Το θέατρο με το πιο λαμπερό όνομα ταυτίστηκε όσο κανένα άλλο με τη διαδρομή της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Για 25 ολόκληρα χρόνια αποτέλεσε το προσωπικό της βασίλειο: από τη «Βασίλισσα Αμαλία» έως τη «Μελωδία της ευτυχίας», οι μεγαλύτερες παραγωγές της εποχής πέρασαν από τη σκηνή του, διαμορφώνοντας την εικόνα μιας Αθήνας που διψούσε για λάμψη, ποιότητα και θεατρική πρωτοπορία.

Τα επίσημα εγκαίνιά του, το 1971, από την Αλίκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, σφράγισαν μια νέα εποχή. Κι όμως, πίσω από τη λαμπερή μαρκίζα κρύβεται μια ιστορία που ξεκινά πολύ νωρίτερα: το κοσμικό καμπαρέ ΜΑΧΙΜ του 1935, που αργότερα έγινε κεντρικός κινηματογράφος. Ακόμη και σήμερα, πίσω από το φωτεινό «Αλίκη», μπορεί κανείς να διακρίνει τη μαρκίζα του Maxim — μια υπενθύμιση της εντυπωσιακής συνέχειας του χώρου μέσα στον χρόνο.

Η πορεία του θεάτρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή της Αλίκης.

Από τις πρώτες της εμφανίσεις ως «ελπιδοφόρος νεαρά ηθοποιός» μέχρι την κορύφωση της σταδιοδρομίας της.

Από την πρόταση γάμου και το διαζύγιο με τον Παπαμιχαήλ μέχρι την επανένωσή τους πάνω στη σκηνή.

Από τα μιούζικαλ που έφερε με όραμα από το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη μέχρι την τελευταία της παράσταση.

Στο Θέατρο Αλίκη έζησε τα πάντα: τη λάμψη, τον έρωτα, την αγωνία, τη θριαμβευτική επιτυχία, το δάκρυ.

Κι όμως, ακόμη και μέσα στην πληθωρική πορεία της, η Αλίκη δεν έπαψε ποτέ να επιστρέφει στην αφετηρία: τέσσερις φορές «Ωραία μου κυρία», με τέσσερις διαφορετικούς παρτενέρ, ξανασυναντούσε τον ρόλο που σημάδεψε την καριέρα της.

Στο βιβλίο θα διαβάσουμε πως η Αλίκη διάλεγε τους συνεργάτες της, πώς κατάφερνε να έχει πάντα δίπλα της τους καλύτερους, τι πίστευε για τον εαυτό της και την τέχνη της, γιατί το θέατρο δεν πέρασε στους κληρονόμους της, ποια συμφωνία είχε κάνει και τι ισχύει μέχρι σήμερα. Ακόμα ποιοι εγκαινίασαν το Αλίκη μετά την Αλίκη, και γιατί η Βίκυ Σταυροπούλου συγκινήθηκε βαθιά όταν της προτάθηκε να αναλάβει — μαζί με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη — τη διαχείριση του θεάτρου.

Ένα αφιέρωμα που φωτίζει όχι μόνο ένα ιστορικό κτίριο, αλλά και μια ολόκληρη εποχή.

Μια μοναδική έκδοση για όσους αγαπούν το θέατρο, την ιστορία του και τις μεγάλες του πρωταγωνίστριες.

Αυτή την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ: «ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΙΚΗ».