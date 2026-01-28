Προς ολική αποκατάσταση το κτίριο της Ένωσης Αιγιαλιτών Αμοργού

Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ το έργο «Αποκατάσταση κτηρίου Ένωσης Αιγιαλιτών Αμοργού και φιλοξενία Λαογραφικής Συλλογής στον Όρμο Αιγιάλης», προϋπολογισμού 425.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση του κτηρίου που ανεγέρθηκε από την Ένωση Αιγιαλιτών το 1964 σε οικόπεδο δωρεάς της Ευαγγελίας Ρώτα και παραχωρήθηκε το 2019 στον Δήμο Αμοργού για τη στέγαση της Λαογραφικής Συλλογής του νησιού. Η συλλογή θα περιλαμβάνει αντικείμενα από το παραδοσιακό αμοργιανό σπίτι, τη σηροτροφία, την οικοτεχνία, την κεντητική και την υφαντική τέχνη.

Το έργο προβλέπει στατική ενίσχυση, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, ενεργειακή αναβάθμιση, νέους χώρους υγιεινής, προσβασιμότητα για ΑμεΑ, διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την έκθεση της συλλογής.

Ο Δήμος Αμοργού ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τα μελετητικά γραφεία, καθώς και την Ένωση Αιγιαλιτών για τη συνεργασία τους.

Σημαντική στιγμή για την Αμοργό

Ο Δήμαρχος Ελευθέριος Καραΐσκος τόνισε: «Η ένταξη του έργου αποκατάστασης του κτηρίου της Ένωσης Αιγιαλιτών και της δημιουργίας Λαογραφικής Συλλογής αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Αμοργό. Διασώζουμε και αναδεικνύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, τιμώντας την ιστορία, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους του τόπου μας.

Ευχαριστώ θερμά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την Ένωση Αιγιαλιτών και όλους όσοι εργάστηκαν με συνέπεια για την ωρίμανση και την ένταξη αυτού του έργου».

*πηγή εικόνας, Δήμος Αμοργού