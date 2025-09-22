Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής ο Μουζακίτης (vid)

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα Βραβεία ΠΣΑΠΠ, καθώς διεξάγεται στη «Στέγη» Ιδρύματος Ωνάση η «44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ». Βραβεύονται οι καλύτεροι και οι καλύτερες της σεζόν 2024/25, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν 2024/25 στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο Χρήστος Μουζακίτης.

Ο διεθνής Έλληνας χαφ ήταν η… αποκάλυψη στην πορεία του Ολυμπιακού έως την κατάκτηση του 48ου πρωταθλήματος και είχε συμβολή και στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Μουζακίτης αποτελεί και μέλος της καλύτερης ενδεκάδας για τη σεζόν που μας πέρασε, κάνοντας δικά του δύο βραβεία από τη φετινή γιορτή του ΠΣΑΠΠ.

«Ευχαριστώ τον ΠΣΑΠΠ για την πρόσκληση και τη βράβευση. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους συναγωνιστές μου σε αυτό το βραβείο, καθώς και στην ομάδα και στο προπονητικό επιτελείο, είναι τιμή μου να δουλεύω καθημερινά μαζί τους.

Αφιερωμένο αυτό το βραβείο στον πατέρα μου, που θα ήθελα να είναι εδώ, αλλά δεν μπορούσε γιατί είχε μία δύσκολη στιγμή», είπε εμφανώς συγκινημένος.