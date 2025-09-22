Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής ο Μουζακίτης (vid)
Ο Χρήστος Μουζακίτης που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, τιμήθηκε ως ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής της σεζόν 2024/25, στα 44α βραβεία του ΠΣΑΠΠ - Η αφιέρωση στον πατέρα του.
- Ιπποκράτειο: Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ ο καρδιοχειρουργός που συνελήφθη επ’ αυτοφόρω για «φακελάκι»
- Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024
- Μεσόγειος: Το ακριβό νεκροταφείο μεταναστών – Η αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα σύνορα
- Σοκ με 35χρονο που κρατούσε 4 «ευάλωτους ενήλικες» κλειδωμένους στο υπόγειό του και ζούσε με τα χρήματά τους
Σε εξέλιξη βρίσκονται τα Βραβεία ΠΣΑΠΠ, καθώς διεξάγεται στη «Στέγη» Ιδρύματος Ωνάση η «44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ». Βραβεύονται οι καλύτεροι και οι καλύτερες της σεζόν 2024/25, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν 2024/25 στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο Χρήστος Μουζακίτης.
Ο διεθνής Έλληνας χαφ ήταν η… αποκάλυψη στην πορεία του Ολυμπιακού έως την κατάκτηση του 48ου πρωταθλήματος και είχε συμβολή και στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος.
Ο Μουζακίτης αποτελεί και μέλος της καλύτερης ενδεκάδας για τη σεζόν που μας πέρασε, κάνοντας δικά του δύο βραβεία από τη φετινή γιορτή του ΠΣΑΠΠ.
«Ευχαριστώ τον ΠΣΑΠΠ για την πρόσκληση και τη βράβευση. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους συναγωνιστές μου σε αυτό το βραβείο, καθώς και στην ομάδα και στο προπονητικό επιτελείο, είναι τιμή μου να δουλεύω καθημερινά μαζί τους.
Αφιερωμένο αυτό το βραβείο στον πατέρα μου, που θα ήθελα να είναι εδώ, αλλά δεν μπορούσε γιατί είχε μία δύσκολη στιγμή», είπε εμφανώς συγκινημένος.
- Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η καλύτερη 11άδα της περσινής σεζόν – Οι επτά είναι Έλληνες (vids)
- Ο Φουρνιέ σχολίασε τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό (pic)
- LIVE: Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας
- Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Συγκινητική στιγμή με τον μικρό Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο (vid)
- Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)
- Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις