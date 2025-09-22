Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος τερματοφύλακας ο Κωνσταντίνος Τζολάκης (vid)
Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης του Ολυμπιακού, αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας για την περσινή σεζόν στα Βραβεία ΠΣΑΠΠ.
- Ιπποκράτειο: Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ ο καρδιοχειρουργός που συνελήφθη επ’ αυτοφόρω για «φακελάκι»
- Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024
- Μεσόγειος: Το ακριβό νεκροταφείο μεταναστών – Η αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα σύνορα
- Σοκ με 35χρονο που κρατούσε 4 «ευάλωτους ενήλικες» κλειδωμένους στο υπόγειό του και ζούσε με τα χρήματά τους
Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης παρέλαβε το βραβείο για τον καλύτερο τερματοφύλακα της περσινής σεζόν (2024/2025) στα βραβεία ΠΣΑΠΠ, με τον άσο του Ολυμπιακού να επιβραβεύεται για τη σπουδαία σεζόν που πραγματοποίησε με τους «ερυθρόλευκους».
Ο διεθνής τερματοφύλακας ήταν από τους βασικούς πυλώνες στην πορεία των Πειραιωτών μέχρι το νταμπλ, υψώνοντας τείχος μπροστά από την εστία της ομάδας του. Μόνο τυχαίο δεν ήταν άλλωστε ότι ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα.
Ο 22χρονος τερματοφύλακας έπαιξε σε 41 αγώνες και διατήρησε ανέπαφη την εστία του στους 22. Κατά την παραλαβή του βραβείου του ο Τζολάκης ευχαρίστησε τους συμπαίκτες, τους προπονητές αλλά και την οικογένειά του που είναι πάντα δίπλα του.
- Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η καλύτερη 11άδα της περσινής σεζόν – Οι επτά είναι Έλληνες (vids)
- Ο Φουρνιέ σχολίασε τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό (pic)
- LIVE: Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας
- Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Συγκινητική στιγμή με τον μικρό Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο (vid)
- Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)
- Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις