Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος τερματοφύλακας ο Κωνσταντίνος Τζολάκης (vid)

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης παρέλαβε το βραβείο για τον καλύτερο τερματοφύλακα της περσινής σεζόν (2024/2025) στα βραβεία ΠΣΑΠΠ, με τον άσο του Ολυμπιακού να επιβραβεύεται για τη σπουδαία σεζόν που πραγματοποίησε με τους «ερυθρόλευκους».

Ο διεθνής τερματοφύλακας ήταν από τους βασικούς πυλώνες στην πορεία των Πειραιωτών μέχρι το νταμπλ, υψώνοντας τείχος μπροστά από την εστία της ομάδας του. Μόνο τυχαίο δεν ήταν άλλωστε ότι ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα.

Ο 22χρονος τερματοφύλακας έπαιξε σε 41 αγώνες και διατήρησε ανέπαφη την εστία του στους 22. Κατά την παραλαβή του βραβείου του ο Τζολάκης ευχαρίστησε τους συμπαίκτες, τους προπονητές αλλά και την οικογένειά του που είναι πάντα δίπλα του.