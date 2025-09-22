Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος προπονητής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (vid)
Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος προπονητής για την περσινή σεζόν στα βραβεία που δίνει ο ΠΣΑΠΠ.
Στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απονεμήθηκε το βραβείο για τον καλύτερο προπονητή της περσινής σεζόν (2024/2025) στα βραβεία ΠΣΑΠΠ, με τον Βάσκο τεχνικό του Ολυμπιακού να επιβραβεύεται για την καταπληκτική σεζόν που πραγματοποίησε η ομάδα του μεγάλου λιμανιού.
Ο έμπειρος τεχνικός οδήγησε με… μαθηματική ακρίβεια τους Ερυθρόλευκους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και του Κυπέλλου, με τους Πειραιώτες να ολοκληρώνουν τη σεζόν με νταμπλ και να γεμίζουν με χαρά και περηφάνια τον κόσμο τους.
Πρωτεργάτης της επιτυχίας ήταν φυσικά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του και να κερδίζει το απλόχερα χειροκρότημα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά και το βραβείο του καλύτερου προπονητή.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:
«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσου με ψήφισαν αν και οι άλλοι δύο υποψήφιοι επίσης θα μπορούσαν να κερδίσουν αυτό το βραβείο. Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα. Η μεγάλη μου επιθυμία είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο να συνεχίσει να ανεβαίνει και να γίνεται όλο και καλύτερο.
Ο στόχος είναι να απολαμβάνουμε όλα τα παιχνίδια, να τα κερδίζουμε ένα ένα. Φέτος είμαστε στο Champions League, το οποίο δεν ξεκίνησε πολύ καλά, όμως δεν πρέπει να αμελήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο, καθώς και αυτά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ».
Μια ακόμα πολύ σπουδαία διάκριση για τον έμπειρο προπονητή, που είναι έτοιμος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και ακόμα περισσότερα τρόπαια.
