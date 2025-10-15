Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού
Δεν... γίνεται να χάσει το βραβείο Golden Boy Web 2025 ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος προηγείται με ποσοστό 50,1% στον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας του «tuttosport».
- Αυτές είναι οι ταξιδιωτικές τάσεις για το 2026
- O θάνατος του Πούτιν – Θα συμβεί στη Ρωσία ότι και στην ταινία;
- «Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» - Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα
- Είχαν ομάδες στα social media και ενημέρωναν για μπλόκα της Τροχαίας – Δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.
Συνεχίζεται η ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web 2025, στο οποίο υποψήφιος είναι ο μέσος του Ολυμπιακού, Χρήστος Μουζακίτης.
Πρόκειται για βραβείο που δίνεται στον καλύτερο παίκτη κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, με τον Έλληνα διεθνή μέσο του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή να είναι στην κορυφή της σχετικής ψηφοφορίας.
Πάνω και από τον περσινό νικητή ο Μουζακίτης
Ο νεαρός χαφ των Πειραιωτών Χρήστος Μουζακίτης μέχρι σήμερα σαρώνει στη ψηφοφορία, έχοντας 50,1% των ψήφων, σύμφωνα με το αποτελέσματα στην ιστοσελίδα «tuttosport», που είναι και το Μέσο το οποίο διοργανώνει το εν λόγω βραβείο. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο περσινός νικητής Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους, 2005) με ποσοστό 27,1%. Να σημειωθεί πως αυτός είναι ο τρίτος γύρος ψηφοφορίας.
Μπορείτε να ψηφίσετε τον παίκτη του Ολυμπιακού ΕΔΩ
Υπενθυμίζεται πως το εν λόγω βραβείο, το 2024 το κέρδισε ο Κενάν Γιλντίζ, το 2022 ο Νικόλα Ζαλέφσκι και το 2022 ο Άνσου Φάτι.
- Ντόρσεϊ: «Απόλυτος σεβασμός στον Παπανικολάου, είναι θρύλος του Ολυμπιακού» (vid)
- Στον Ολυμπιακό η Κατσάνου
- Μπαρτζώκας για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: «Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν»
- Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει νέο και πιο πολύπλευρο ρόλο για να στηρίξει Αθλητές και Ομοσπονδίες
- Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού
- Κυκλοφορεί η ταινία του ΠΑΟΚ για τον Βιεϊρίνια (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις