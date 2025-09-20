sports betsson
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Μουζακίτης προηγείται στην ψηφοφορία για τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη κάτω των 21 ετών (pic)
20 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:27

Ο Μουζακίτης προηγείται στην ψηφοφορία για τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη κάτω των 21 ετών (pic)

Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι πρώτος στις επιλογές του κοινού για το βραβείο του Golden Boy Web 2025.

Ο Χρήστος Μουζακίτης προηγείται στις επιλογές των αναγνωστών της «Tuttosport» για το Golden Boy Web 2025, με 378.000 ψήφους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ιταλικό Μέσο που δίνει κάθε χρόνο το εν λόγω βραβείο.

Πρόκειται για το βραβείο του καλύτερου παίκτη κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, με τον Έλληνα διεθνή μέσο του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή να είναι στην κορυφή της σχετικής ψηφοφορίας.

Η αναφορά του Tuttosport στον Μουζακίτη

«Προς το παρόν, στην κορυφή με 378.000 ψήφους βρίσκεται ο Χρήστος Μουζακίτης, ένα όνομα που προκαλεί έκπληξη, αλλά όχι υπερβολικά: στα 18 του χρόνια, διαθέτει ήδη ένα αξιοσημείωτο βιογραφικό, που ήταν καθοριστικό το 2024 για την ιστορική νίκη του Ολυμπιακού στο Youth League, και την περασμένη σεζόν μπήκε στην πρώτη ομάδα σε τακτική βάση από τον Χοσέ Μεντιλιμπάρ.

Ο νεαρός έχει γίνει μέρος του rotation, ξεκινώντας σε σχετικά λίγους αγώνες (5 αγώνες πρωταθλήματος από τους 23), αλλά δίνει την εντύπωση συνεχούς ανάπτυξης, με αποκορύφωμα το ντεμπούτο του στο Champions League (τρίτος νεότερος στην ιστορία) και την είσοδό του στην εθνική ομάδα της Ελλάδας.
Οι Έλληνες βιώνουν μια στιγμή μεγάλης αισιοδοξίας για το μέλλον, με την επικείμενη άνοδο του Μουζακίτη σε συνδυασμό με αυτήν δύο άλλων νεαρών παικτών στη λίστα Golden Boy Index των 100: του συνομηλίκου του Χαραλάμπους Κωστούλα, επιθετικού της Μπράιτον και πρώην συμπαίκτη του Ολυμπιακού, που κατατάσσεται 26ος στον Δείκτη και έκτος συνολικά στην ψηφοφορία του Golden Boy Web, και του 17χρονου μέσου Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος παίζει για τη Ράισινγκ Γκενκ και έχει ανατραφεί ποδοσφαιρικά στο Βέλγιο.

Επιστροφή στον Μουζακίτη: παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην 42η θέση του στον Δείκτη, η προσωρινή πρώτη θέση του μεταξύ των παικτών με τις περισσότερες ψήφους ενισχύει την αφήγηση μιας μάχης Ελλάδας-Τουρκίας, δεδομένου ότι ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους είναι περίπου 60.000 ψήφοι πίσω και αυτή τη στιγμή είναι ο πιο αναγνωρισμένος αντίπαλός του. Και οι δύο έχουν συμμετάσχει στο Champions League, αν και την πρώτη αγωνιστική ο Τούρκος Νο. 10 έλαμψε πολύ πιο έντονα, πρωταγωνιστώντας στην ισοπαλία 4-4 με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενώ η απόδοση της ομάδας του Ολυμπιακού ήταν μάλλον μέτρια στην εκπληκτική ισοπαλία τους με την κυπριακή Πάφο».

