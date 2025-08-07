Ο Μουζακίτης «σάρωσε» στον πρώτο γύρο για το βραβείο «Golden Boy»!

Ο Χρήστος Μουζακίτης σάρωσε στην ψηφοφορία του πρώτου γύρου για το βραβείο του Golden Boy, που γίνεται αδιάκοπα από το 2003 και μετά και στο οποίο η Tuttosport» αναδεικνύει το κορυφαίο ταλέντο στον κόσμο.

Εκτός από τον Μουζακίτη στην λίστα είναι ακόμα δύο Έλληνες, ο Μπάμπης Κωστούλας που επίσης έπαιζε στον Ολυμπιακό και πήρε μεταγραφή-ρεκόρ στη Μπράιτον, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκενκ.

Ο πρώτος γύρο του Golden Boy Web ολοκληρώθηκε με ρεκόρ, καθώς συγκεντρώθηκαν 650.000 ψήφοι σε μόλις 46 ημέρες, αποδεικνύοντας τη μεγάλη απήχηση του θεσμού στους φιλάθλους παγκοσμίως.

Ο Μουζακίτης στην κορυφή

Πρωτοπόρος του πρώτου γύρου είναι ο Έλληνας διεθνής μέσος του Ολυμπιακού, Χρήστος Μουζακίτης, με 231.609 ψήφους (35,8%). Τον ακολουθεί ο περσινός νικητής Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους, 2005) με 205.073 ψήφους (31,7%), και στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Γιάν-Κάρλο Σίμιτς (Άντερλεχτ, 2005) με 118.267 ψήφους (18,3%).

Πιο πίσω βρίσκονται οι Άρντα Γκιουλέρ (Ρεάλ Μαδρίτης) με 38.182 ψήφους (5,9%) και Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν) με 18.031 ψήφους (2,8%).

Από σήμερα (7/8) ξεκινά ο δεύτερος γύρος της ψηφοφορίας. Σε κάθε γύρο το μέτρημα των ψήφων ξεκινά από την αρχή, και ο τελικός νικητής θα προκύψει από το άθροισμα όλων των γύρων, οι οποίοι θα συνεχιστούν μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου.