Μια «τρελή, τρελή» ιστορία με Λαμέλα και Μουζακίτη – Η αποκάλυψη Καραπαπά για όσα έγιναν πέρυσι

Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε για πολλά και πολύ ενδιαφέροντα θέματα της επικαιρότητας του Ολυμπιακού, στην συνέντευξη που παραχώρησε σε αγγλόφωνη εκπομπή οπαδών της ομάδας του λιμανιού.

Ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στις μεταγραφικές κινήσεις των πειραιωτών, στο σπουδαίο πλάνο του Βαγγέλη Μαρινάκη, για την αύξηση χωρητικότητας του «Καραΐσκάκη», αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και μια αποκάλυψη που έκανε, για μια ιστορία με πρωταγωνιστές τον Λαμέλα της ΑΕΚ και τον Χρήστο Μουζακίτη.

Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε λοιπόν για την αντίδραση του πρώην άσου της «Ένωσης» σε παιχνίδι στην Οpap Arena αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Σ’ ένα παιχνίδι στην Opap arena, ο Λαμέλα είχε νεύρα με τον Μουζακίτη, ο οποίος όλοι ξέρουν πόσο καλό παιδί είναι. Δεν ξέρω, ίσως ο Λαμέλα είχε νεύρα από το προηγούμενο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη.

Όταν λοιπόν ο Μουζακίτης πήγε να μπει στο γήπεδο σαν αλλαγή, ο Λαμέλα του είπε «έλα τωρα μέσα».

Αυτό όμως που δεν είχε καταλάβει ο Λαμέλα, βλέποντας το πινακάκι του διαιτητή, ήταν ότι έπρεπε να βγει αυτός από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μουζακίτης λοιπόν του είπε, γελώντας σαν παιδί, γιατί παιδί είναι, ότι πρέπει να βγει έξω γιατί γίνεται αλλαγή.

Και ο Λαμέλα έγινε… γιατί πίστεψε πως ο Μουζακίτης ήταν ειρωνικός, ότι τον ειρωνεύτηκε.

Ο Μουζακίτης όμως απλά του είπε ότι γίνεται αλλαγή και ο Λαμέλα ήθελε να τον «σκοτώσει».

Μετά το παιχνίδι μάλιστα ο Λαμέλα περίμενε στα αποδυτήρια. Αλήθεια τώρα. Είσαι 35 χρονών, 50, 60 δεν ξέρω πόσο είσαι και περιμένεις στα αποδυτήρια ένα παιδί; Ένα παιδί που δεν είπε και τίποτα κακό.

Σου είπε απλά ότι γίνεσαι αλλαγή, γιατί δεν είχες δει το πινακάκι. Δεν είπε κάτι εναντίον σου. Αλλά ο Λαμέλα εκεί, να επιμένει. Τι να πεις, κι απλά ο Μουζακίτης του είχε πει ότι γίνεσαι αλλαγή».