Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)

Ο Κώστας Καραπαπάς παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη σε αγγλόφωνη εκπομπή φιλάθλων του Ολυμπιακού του εξωτερικού (Thrylos 7 International) και μίλησε για αρκετά θέματα που αφορούν τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τόνισε πως θα τον επέλεγε ως παίκτη, ενώ στάθηκε και στις μεγάλες αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε μια τεράστια επένδυση από τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Καραπαπάς:

Για την προετοιμασία του Ολυμπιακού: Πρώτη φορά δεν έγινε τσακωμός. Στις προετοιμασίες πάντα υπάρχουν. Είχαμε κακούς τραγουδιστές. Κανείς απο τους καινούργιους δεν ξέρει. Τραγικοί. Η προετοιμασία πήγε πολύ καλά. Και οι σχέσεις μεταξύ των παικτών και το staff είναι εξαιρετική. Νομίζω είμαστε στα καλύτερα μας. Το γκρουπ είναι φανταστικό. Κάναμε ένα πείραμα με αυτά τα δύο δύσκολα παιχνίδια στο τέλος στη Ιταλία. Ο πρόεδρος και ο Μεντιλίμπαρ θέλανε να κερδίσουμε την Νάπολι και την Ίντερ. Είπα είμαι χαρούμενος γιατί δείξαμε ότι έχουμε το επίπεδο. Πιστεύω ότι άμα είχαμε την αρχική 11αδα και τις πέντε αλλαγές μας θα ήταν διαφορετικό. Αλλά και στα δύο ματς είδα μια ομάδα να πιέζει 90 λεπτά.

Για τον Καμπελά: Τον θέλαμε (χρόνια). Του εξηγήσαμε τι θέλαμε απο αυτόν. Είναι μεγάλη προσωπικότητα. Μας είπε «οκ, με θέλετε για 20 λεπτά να ειμαι σαν τον Βαλμπουενά, το ξέρω, αλλά δεν θα είμαι ο Βαλμπουενά θα παίζω όλο το παιχνίδι.» Έχει την σωστή νοοτροπία. Ειναι φίλος με πολλούς στον σύλλογο. Είναι απο την Κορσική και είναι φίλος με τον Μοντεστό. Όταν παίξαμε με την Κρασνοντάρ, ύστερα απο εκείνο το παιχνίδι, ήμασταν κοντά. Πολλές φορές. Πήρε καλά συμβόλαια στην Μονπελιέ και στην Λιλ και τωρα στον Ολυμπιακό. Φέτος ήθελε να έρθει. Είπε από μόνος του, για αυτό και έγινε τόσο γρήγορα μέσα σε δύο μέρες. Δεν ήθελε να ακούσει άλλες προτάσεις είπε ότι «πρέπει να παίξω στον Ολυμπιακό, συζητάμε χρόνια»

Για τον Καλογερόπουλο: Τον παρακολουθούμε απο 12 χρονών απο τότε που ήταν στην Τρίπολη. Είναι αρχηγός σε όλες τις εθνικές ομάδας απο Κ12 μέχρι και τώρα. Πήγε στον Βόλο δύο χρόνια και ήταν ένας απο τους καλύτερους αμυντικούς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένας μαχητής. Και είμαι χαρούμενος γιατί και στον Ολυμπιακό “σκίστηκε”. Δεν μιλάμε αρκετά για αυτόν άλλο το ποδόσφαιρο τον συζητάει. Έχει την νοοτροπία και την σκληράδα. Χρειάζεται να δουλέψει στο τακτικό κομμάτι και δουλεύει με τον Μεντιλίμπαρ πάνω σε αυτό. Θα είναι καλή προσθήκη, είναι και Έλληνας. Είναι άλλο να παίζεις στον Βόλο και άλλο στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό πάνω απο 50% του παιχνιδιού πρέπει να κάνεις build up. Στον Βόλο παίζεις σαν Σαμουράι – διώχνεις την μπάλα. Πρέπει να αλλάξει τσιπάκι. Δουλεύει σκληρά και είναι σε καλή κατάσταση.

Για τον Συλαϊδόπουλο: Ο Σωτήρης είναι μεγάλο πρότζεκτ για εμάς. Όχι μόνο για την Ρίο Άβε. Ο Σωτήρης μπορεί μια μέρα να είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Είναι μέρος του πρότζεκτ μας συνολικά, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για τον ποιον Έλληνα παίκτη θα έπαιρνε: Κωνσταντέλιας. Μου άρεσε πολύ και σαν χαρακτήρας. Έχει σεβασμό, είναι καλός χαρακτήρας.

Για το Καραϊσκάκη: Γίνονται συζητήσεις ακόμα. Μιλάμε για επένδυση κοντά στα 60 εκατ. ευρώ. Σκέψη είναι να έχει γήπεδο ο Ολυμπιακός κοντά στα 50.000 χωρητικότητα.