Ολυμπιακός σε Μουζακίτη: «Είμαστε πολύ περήφανοι για εσένα» (vid)

Ιστορία έγραψε ο Χρήστος Μουζακίτης ο οποίος βγήκε πρώτος στην ψηφοφορία για το Golden Boy Web 2025 και κατέκτησε το σχετικό βραβείο.

Ο Έλληνας μέσος του Ολυμπιακού κατάφερε να αφήσει πίσω του τεράστια ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου όπως είναι ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους, ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Ερυθρόλευκοι δεν θα μπορούσαν να μην ευχηθούν τα καλύτερα στον νεαρό ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, κάνοντας μια σχετική ανάρτηση στους λογαριασμού τους στα σόσιαλ μίντια, δηλώνοντας την περηφάνεια τους.

«Συγχαρητήρια Χρήστο για την κατάκτηση του Golden Boy Web 2025! Είμαστε πολύ υπερήφανοι για σένα!», ανέφερε σχετικά ο Πειραϊκός σύλλογος.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Χρήστο Μουζακίτη: