Μπακασέτας: «Ό,τι και αν γίνει, είμαστε όλοι μαζί» (vid)

Η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σκωτία με 3-2 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Το επίσημο κανάλι του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος δημοσίευσε την παρακάμερα του και ξεχωρίζουν όσα είπε ο Τάσος Μπακασέτας από τα αποδυτήρια λίγο πριν την έναρξη του αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπακασέτας στους διεθνείς:

«Ό,τι και να γίνει σήμερα, ό,τι μα ό,τι και να γίνει, είμαστε μαζί από το πρώτο λεπτό. Όποιος χρειαστεί βοήθεια θα έχει τον διπλανό του.

Ό,τι έγινε τις προηγούμενες φορές δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ σε αυτή την ομάδα. Θέλω να δω εγωισμό για όλα αυτά που έχουμε περάσει και αντίδραση από το πρώτο λεπτό. Να μπούμε παθιασμένοι και με τρέλα να κερδίσουμε το παιχνίδι!».

Χωρίς τρεις παίκτες κόντρα στη Λευκορωσία η Εθνική

Η Εθνική ομάδα αφήνει πίσω της το ματς με τη Σκωτία και στρέφεται στην τελευταία αναμέτρηση με τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία (18/11, 21:45), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προπονήθηκε το πρωί της Κυριακής στου Ρέντη, με τους παίκτες που αγωνίστηκαν στο χθεσινό ματς να κάνουν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν κανονικό πρόγραμμα.

Ποιοι θα μείνουν εκτός για την Εθνική Ελλάδας

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος υπέστη τενοντίτιδα, και Δημήτρη Γιαννούλη, καθώς δεν υπάρχει λόγος να παρθεί κάποιο ρίσκο και δεν θα ταξιδέψουν στην Ουγγαρία για λόγους προφύλαξης. Εκτός θα μείνει και ο Τάσος Μπακασέτας, μετά την αποβολή του στο ματς με τους Σκωτσέζους.