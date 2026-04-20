sports betsson
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 17:28
Πήλιο: Φωτιά σε πευκοδάσος στο Νεοχώρι
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επίσημο: Έκλεισε φιλικό με τη Σουηδία η Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 20 Απριλίου 2026, 14:55

Επίσημο: Έκλεισε φιλικό με τη Σουηδία η Ελλάδα

Στη Στοκχόλμη θα βρεθεί στις αρχές του Ιούνη η Εθνική Ελλάδας για ν’ αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση τη Σουηδία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η μέρα και η ώρα της φιλικής αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδος με την Σουηδία επισημοποιήθηκε.

Η «γαλανόλευκη» θα ταξιδέψει στη Στοκχόλμη τις πρώτες μέρες του Ιουνίου και προγραμματίστηκε για τις 04/06 το φιλικό ματς των δύο ομάδων, στην Strawberry Arena.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ για το φιλικό με τη Σουηδία:

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή φιλικού αγώνα της Εθνικής Ανδρών με την αντίστοιχη της Σουηδίας, κατόπιν συμφωνίας των δύο Ομοσπονδιών. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 στην Strawberry Arena της Στοκχόλμης, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης 20:00 (Ελλάδας).

Το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας, χωρητικότητας 50.653 θεατών, βρίσκεται στην περιοχή Σόλνα, 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της σουηδικής πρωτεύουσας και αποτελεί την έδρα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ποδοσφαίρου της χώρας και της ΑΙΚ Στοκχόλμης.

Ελλάδα και Σουηδία έχουν αναμετρηθεί 8 φορές, σε 5 φιλικούς και 3 επίσημους αγώνες. Η Εθνική έχει 3 νίκες, οι Σουηδοί 2 και τρία ματς έληξαν ισόπαλα. Οι τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις ήταν αυτές για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Η Ελλάδα επιβλήθηκε 2-1 στην Αθήνα στις 08/09/2021 και οι Σουηδοί νίκησαν 2-0 στην έδρα τους στις 12/10/2021.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Τραμπ: Εξαιρετικά απίθανο να παραταθεί η εκεχειρία, αν δεν υπάρξει συμφωνία – Δεν θα υποκύψουμε στη βία, λέει το Ιράν

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)

Δέκα μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ίντερ, ο Κριστιάν Κίβου είναι έτοιμος να καταρρίψει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Αρμάντο Καστελάτσι – Η ατάκα α λα Μουρίνιο που τον έκανε… Special Κίβου.

Σάββας Λιαμίρας
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)

Ο Στίβεν Τζέραρντ παρακολούθησε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με φίλους σε μαγαζί με μπιλιάρδα. Η αντίδραση του θρύλου της Λίβερπουλ στο νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στο 100ο λεπτό είναι χαρακτηριστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Σάββας Λιαμίρας
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Euroleague 20.04.26

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι η αναμέτρηση με τη Μονακό θα έχει χαρακτήρα «τελικού» για τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των play in, ενώ μίλησε και για την πορεία του Ολυμπιακού στη regular season.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Η ΠΑΕ ΟΦΗ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία αντιδράει στους ορισμούς από την ΚΕΔ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Αγριο ξύλο στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης με οπαδούς να συγκρούονται με την Αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε και πλαστικές σφαίρες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εξώφυλλο People 20.04.26

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Έφη Αλεβίζου
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «'υπόγα' του Μαξίμου» - Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Σύνταξη
Ελλάδα 20.04.26

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα κοντά στην Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ανήκει στον καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Σάββας Λιαμίρας
Ελλάδα 20.04.26

Ο ανήλικος με καταγωγή από το Σουδάν είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2014 με δεκάδες δόσεις ναρκωτικών που είχε ετοιμάσει προς διακίνησης για την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου στην Κυψέλη

Σύνταξη
Ελλάδα 20.04.26

Περισσότερο από 4 ώρες διήρκησε η κατάθεση του 66χρονου άνδρα που το μοιραίο βράδυ είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ, που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Κεφαλονιά ενώ στη συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει παρέδωσε στις αρχές και το κινητό του τηλέφωνο,

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ελλάδα 20.04.26

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Σύνταξη
Κόσμος 20.04.26

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Σύνταξη
Καταπέλτης 20.04.26

Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Λουκάς Καρνής
InShorts 20.04.26

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια της τσάντας μόλις έφτασε στο σπίτι της στο Αιγάλεω και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ και τελικά η τσάντα επέστρεψε στην ιδιοκτήτρια με το πολύτιμο περιεχόμενο

Σύνταξη
Ελλάδα 20.04.26

Τα άτυχα ζώα, συνολικά 21 (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), ανήκαν σε τοπικό κτηνοτρόφο και βρέθηκαν νεκρά, έχοντας καταναλώσει φόλες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Σύνταξη
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Βλάχος, καταλογίζοντας στο Μαξίμου απουσία συντονισμού. «Καρφιά» για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, πυρά σε Άδωνη για ευρωπαϊκή εισαγγελία, αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι σε Καραμανλή - Σαμαρά. Τι είπε για τις άρσεις ασυλίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies