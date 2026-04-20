Επίσημο: Έκλεισε φιλικό με τη Σουηδία η Ελλάδα
Στη Στοκχόλμη θα βρεθεί στις αρχές του Ιούνη η Εθνική Ελλάδας για ν’ αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση τη Σουηδία.
- Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής
- «Φρένο» στις οθόνες βάζει η Σουηδία - Επιστρέφουν οι μαθητές στο «μολύβι και χαρτί»
- Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»
- Παγιδευμένος 12χρονος κρέμεται από πόρτα λεωφορείου για 350 μέτρα - Τρομακτικό βίντεο
Η μέρα και η ώρα της φιλικής αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδος με την Σουηδία επισημοποιήθηκε.
Η «γαλανόλευκη» θα ταξιδέψει στη Στοκχόλμη τις πρώτες μέρες του Ιουνίου και προγραμματίστηκε για τις 04/06 το φιλικό ματς των δύο ομάδων, στην Strawberry Arena.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ για το φιλικό με τη Σουηδία:
Ανακοινώνεται η διεξαγωγή φιλικού αγώνα της Εθνικής Ανδρών με την αντίστοιχη της Σουηδίας, κατόπιν συμφωνίας των δύο Ομοσπονδιών. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 στην Strawberry Arena της Στοκχόλμης, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης 20:00 (Ελλάδας).
Το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας, χωρητικότητας 50.653 θεατών, βρίσκεται στην περιοχή Σόλνα, 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της σουηδικής πρωτεύουσας και αποτελεί την έδρα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ποδοσφαίρου της χώρας και της ΑΙΚ Στοκχόλμης.
Ελλάδα και Σουηδία έχουν αναμετρηθεί 8 φορές, σε 5 φιλικούς και 3 επίσημους αγώνες. Η Εθνική έχει 3 νίκες, οι Σουηδοί 2 και τρία ματς έληξαν ισόπαλα. Οι τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις ήταν αυτές για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Η Ελλάδα επιβλήθηκε 2-1 στην Αθήνα στις 08/09/2021 και οι Σουηδοί νίκησαν 2-0 στην έδρα τους στις 12/10/2021.
- Η Άρσεναλ σκέφτεται να κάνει το μεγαλύτερο λάθος της… ιστορίας της
- Τρίτη φορά που πέφτει θύμα διάρρηξης ο Νικολό Ζανιόλο της Ουντινέζε! «Δεν ήμουν σπίτι! Μακάρι να ήμουν»
- Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)
- Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)
- Το ρεκόρ της Λίβερπουλ κόντρα στην Έβερτον
- Στέφανος Ντούσκος: Το αστέρι του έλαμψε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας
- Ιβάν Σαββίδης: «Μόνο μέσα από την ενότητα θα οδηγηθεί ο ΠΑΟΚ σε νέες μεγάλες επιτυχίες και κορυφές»
- Οσμάν: «Όταν έχεις το Final Four στην έδρα σου, όλοι περιμένουν να είσαι εκεί – Το περιμένουμε κι εμείς»
