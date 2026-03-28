Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Μαυροπάνο κόντρα στην Ουγγαρία, ερωτηματικό ο Ρότα

Η Εθνική μας ομάδα μετά την ήττα από την Παραγουάη στο Φάληρο με 1-0, στρέφει την προσοχή της στην δεύτερη φιλική αναμέτρηση που θα δώσει απέναντι στην Ουγγαρία εκτός έδρας (31/3, 20:00).

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει μαζί του στην αποστολή για Βουδαπέστη τον Ντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος χτύπησε στο κεφάλι στο φιλικό παιχνίδι με την ομάδα της Νοτίου Αμερικής, καθώς στις εξετάσεις που έκανε φάνηκε πως δεν πρέπει να ταξιδέψει.

Ο Σωτήρης Κοντούρης θα κάνει και σήμερα προπόνηση με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και αύριο (29/3) θα ενσωματωθεί με την Εθνική Ελπίδων για το κρίσιμο ματς με την Γερμανία.

Ο Λάζατος Ρότα από πλευράς του, έχει κάποιες μικρές ενοχλήσεις από το χθεσινό πάτημα που δέχθηκε στην προπόνηση και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.