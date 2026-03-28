Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)

sports betsson
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Spotlight

Στο μακρινό και καθόλα άγνωστο σε μας Κααγκουαζού, την «πρωτεύουσα του ξύλου» όπως αποκαλείται καθώς υπάρχουν οι περισσότερες βιομηχανίες ξύλου και πριονιστηρίων στην Παραγουάη, ο Χούλιο Σέζαρ Ενσίσο Εσπινόλα είναι ένας ακόμη λόγος για να καμαρώνουν.

Ο μόλις 22 χρονών (γεννημένος στις 23 Ιανουαρίου 2004) είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους νέους ποδοσφαιριστές της Παραγουάης, αν όχι ο Νο1, για αυτό και τον φωνάζουν ως ««La Joya» που σημαίνει «Το κόσμημα».

Όσοι δεν είχατε παρακολουθήσει από κοντά την πορεία του «πιτσιρικά» από την Παραγουάη και είδατε το χθεσινό φιλικό της Εθνικής μας λογικά καταλάβατε γιατί τον φωνάζουν «το κόσμημα» στην πατρίδα του.

Ο Ενσίσο «έλαμψε» με την εντυπωσιακή παρουσία του στο χορτάρι του Καραϊσκάκη, ταλαιπωρώντας τους διεθνείς μας, κερδίζοντας με ωραία ατομική ενέργεια το φάουλ από το οποίο προήλθε το γκολ της νίκης της Παραγουάης και μας πρόσφερε 2-3 σπουδαίες ποδοσφαιρικές ενέργειες, δείγμα του ταλέντου του.

Η μεγάλη ελπίδα της Παραγουάης και του Στρασβούργου

Μέσα σε λίγα χρόνια και σε τόσο νεαρή ηλικία ο Χούλιο Ενσίσο έχει καταφέρει να κάνει «άλματα» στην καριέρα του διανύοντας από την Παραγουάη στην Πρέμιερ Λιγκ και από τον Σεπτέμβριο του 2025 στο Στρασβούργο και την Λιγκ 1 μια εντυπωσιακή πορεία. Στα 22 του χρόνια θεωρείται ήδη έτοιμος παίκτης και όχι απλώς «υπόσχεση», με όλους να περιμένουν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες από το «κόσμημα» της Παραγουάης. Η καριέρα του είναι ένα παράδειγμα σκληρής δουλειάς, ταλέντου και ταπεινότητας από ένα παιδί μιας μικρής πόλης που ονειρεύτηκε μεγάλα πράγματα. Με τις παρουσίες του αποτελεί την μεγάλη ελπίδα της Παραγουάης αλλά και του Στρασβούργο που βλέπει έναν ποδοσφαιριστή που επένδυσε σε αυτόν να εξελίσσεται με ότι αυτό συνεπάγεται για την μεταπολιτική του αξία.

Επαγγελματίας στα 15!

Ο Ενσίσο έπαιξε από παιδί μπάλα στην τοπική ομάδα του Κααγκουαζού ενώ μόλις στα 15 του χρόνια έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την Λιμπερτάδ Ασουνσιόν, το 2019. Παρά την ηλικία του, ξεχώρισε γρήγορα με την τεχνική του, την ταχύτητα, το δημιουργικό παιχνίδι και το εκπληκτικό σουτ από μακρινή απόσταση. Με τη Λιμπερτάδ (69 συμμετοχές, 21 γκολ, 8 ασίστ) κατέκτησε δύο τίτλους πρωταθλήματος (Απερτούρα) και το κύπελλο Παραγουάης, ενώ σε 55 εμφανίσεις σκόραρε 18 γκολ, δείχνοντας από νωρίς το επιθετικό του ταλέντο παίζοντας είτε ως επιθετικός μέσος είτε ως αριστερός εξτρέμ.

Το άλμα στην Μπράιτον

Το καλοκαίρι του 2022, σε ηλικία 18 ετών, ο Ενσίσο πήρε μεταγραφή στην Μπράιτον που φημίζεται για την αναζήτηση wonderkids, κάτι που μάθαμε καλά και στα μέρη μας με την εντυπωσιακή από όλες τις απόψεις μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα το περασμένο καλοκαίρι. Στην Αγγλία προσαρμόστηκε σταδιακά και έγινε γνωστός για τα θεαματικά του γκολ, όπως το υπέροχο μακρινό σουτ στο Στάμφορντ Μπριτζ εναντίον της Τσέλσι. Έπαιξε συνολικά 57 παιχνίδια πετυχαίνοντας 5 γκολ και δίνοντας 6 ασίστ, ενώ το 2025 παραχωρήθηκε δανεικός στην Ίπσουιτς όπου συνέχισε να παίζει σε υψηλό επίπεδο έχοντας 2 γκολ και 3 ασίστ σε 13 συμμετοχές.

Το Σεπτέμβριο του 2025 πήρε μεταγραφή στη Γαλλία και το Στρασβούργο και ήδη ξεχωρίζει με το 19 στην πλάτη, όπως και με την εθνική του ομάδα. Βασικότατο μέλος της ομάδας με 30 συμμετοχές (9 γκολ, 3 ασίστ) είναι από τους παίκτες που την οδηγούν στην πορεία της στο Κόνφερενς Λιγκ όπου βρίσκεται στα προημιτελικά και θα ανταμώσει με την ΑΕΚ αν και οι δύο προκριθούν στα ημιτελικά. Με την εθνική ομάδα της Παραγουάης έχει ήδη 30 συμμετοχές και 4 γκολ παίζοντας από το 2021, ενώ έχει αγωνιστεί και με τις U15, U23. Ο δεξιοπόδαρος ύψους 1.73 Χούλιο Ενσίσο με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση έχει τραβήξει και φέτος τα βλέμματα ουκ ολίγων σκάουτερ πάνω του.

Πριν λίγους μήνες αν και στα 22 του χρόνια παντρεύτηκε, γεγονός που σύμφωνα με δηλώσεις του, τον έχει βοηθήσει να ωριμάσει ακόμα περισσότερο. Είναι γνωστός για την ταπεινότητά του, την αγάπη του για την οικογένεια και την πίστη του στον Θεό με την φράση «Gloria a Dios» (Δόξα στον Θεό) να είναι είναι συχνή στις αναφορές του στα σόσιαλ μίντια όπου συχνά πυκνά μοιράζεται εμπειρίες ακόμη και από την προσωπική του ζωή.

Headlines:
Economy
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Απόρρητο