Εθνική Ελλάδας: Ο Ιταλός Κίφι σφυρίζει το φιλικό με την Παραγουάη
Ο Ιταλός ρέφερι, Ντανιέλε Κίφι, είναι αυτός που θα διευθύνει το φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με την Παραγουάη την Παρασκευή (21:00).
- Επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Αγυιάς - Στο νοσοκομείο 24χρονος
- Χάρης Δούκας: «Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να φύγει η ΝΔ – Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ των υποκλοπών»
- Εξουδετερώθηκε η οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που βρήκε παρέα παιδιών στη Πεύκη
- Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
Ένας Ιταλός διαιτητής δεύτερης κατηγορίας θα διευθύνει τη φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας με την Παραγουάη την Παρασκευή (21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο λόγος για τον Ντανιέλε Κίφι, ο οποίος θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Τζιοβάνι Μπατσίνι, Αλέσιο Μπέρτι, με τέταρτο διαιτητή τον Πολυχρόνη και στο VAR τους Ντανιέλε Ντοβέρι και Ροσάριο Αμπίσο.
Γενικότερα, ο Κίφι έχει… ελληνικό παρελθόν τόσο με την Εθνική ομάδα, όσο και με συλλόγους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ έχει σφυρίξει και παιχνίδια στο Κύπελλο Ελλάδας.
Τα παιχνίδια που έχει «σφυρίξει» ο Κίφι
Συγκεκριμένα, ο Ιταλός ρέφερι είχε «σφυρίξει» το φιλικό Ουγγαρία-Ελλάδα 2-1 στις 20/11/2022, το Ντνίπρο-Παναθηναϊκός 1-3 στις 25/7/2023 για τα προκριματικά του Champions League και το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-0 στις 21/4/2022 για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.
Από εκεί και πέρα, φέτος έχει διευθύνει το Κρίσταλ Πάλας – Άλκμααρ 3-1 για το Conference League, καθώς επίσης και 11 ματς της Serie A και πρόκειται έναν από τους πιο σημαντικούς ρέφερι στην Ιταλία.
- Ποιες ομάδες «βλέπει» στο Final Four της Euroleague o Μπόμπι Ντίξον (vid)
- Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague
- Χαμός στο Αμύντας – Ανόρθωση: Ένταση, «γαλλικά» και ξύλο (vid)
- Ο Ντόντσιτς στα… παπούτσια του Τζόρνταν: Ο «Λούκα Μάτζικ» διαλύει όλα τα ρεκόρ στο NBA (vid, pics)
- Θέμα χρόνου η έναρξη της συνεργασίας της Λίβερπουλ με τον Τσάμπι Αλόνσο
- Μονέκε για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό: «Είμαι σίγουρος ότι γίνονται συζητήσεις»
- «Ο Αταμάν έκανε τη λάθος επιλογή με Χολμς και Γιούρτσεβεν»
