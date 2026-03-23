sports betsson
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιοβάνοβιτς: «Πολύ καλά τεστ τα φιλικά με Παραγουάη, Ουγγαρία – Θα μας λείψει ο Μάνταλος»
Ποδόσφαιρο 23 Μαρτίου 2026, 19:25

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ανδρων και παράλληλα αναφέρθηκε την απόσυρση του Πέτρου Μάνταλου από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Spotlight

Η Εθνική Ελλάδας δίνει τους πρώτους της αγώνες μέσα στο 2026, αντιμετωπίζοντας την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης» (27/03) και την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη (31/03) σε δυνατά φιλικά ενόψει του Group A του Nations League.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για τις δύο αυτές αναμετρήσεις, ενώ ευχαρίστησε και τον Πέτρο Μάνταλο για την προσφορά του στην Εθνική ομάδα, καθώς όπως ο ίδιος ενημέρωσε αποσύρθηκε από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς:

«Είναι τέσσερις μήνες ουσιαστικά που δεν είχαμε υποχρεώσεις. Έχουμε μπροστά μας δύο φιλικά με δύο διαφορετικές ομάδες. Και οι δύο είναι ομάδες υψηλού επιπέδου. Θα είναι πολύ καλό τεστ όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση που έχουμε γιατί έχει περάσει αρκετό διάστημα από την τελευταία μας συγκέντρωση και τα παιχνίδια που κάναμε στον τελευταίο κύκλο των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων.

Να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να κρατήσουμε τον τρόπο παιχνιδιού. Πόσο ανταγωνιστικοί θα είμαστε με αυτούς τους αντιπάλους και ακριβώς λόγω της απώλειας της επαφής που είχαμε το τελευταίο διάστημα πόσο μπορούμε να κρατήσουμε ένα καλό επίπεδο».

Για τα νέα πρόσωπα στις κλήσεις: «Σίγουρα οι περίοδοι του Μαρτίου και του Ιουνίου θα πρέπει ως Εθνική να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το ρόστερ. Έχουμε παιδιά που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά, αλλά και παιδιά που δεν έχουν πολλά παιχνίδια με την Εθνική. Υπάρχουν και κάποια παιδιά που δεν έχουν κληθεί για διάφορους λόγους, κάποιοι είχαν τραυματισμούς, απουσίες από παιχνίδια».

Για την απόφαση του Πέτρου Μάνταλου να αποχωρήσει από την Εθνική: «Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου κύκλου των παιχνιδιών μας ενημέρωσε πως επιθυμούσε να σταματήσει από την Εθνική Ομάδα. Μιλήσαμε μαζί του, μίλησα και εγώ μαζί του. Ήταν πολύ ειλικρινής, μπορούσα να καταλάβω πλήρως το σκεπτικό του. Ήταν πολύ χρήσιμος και ως ποδοσφαιριστής και με την παρουσία του στα αποδυτήρια. Γιατί είναι από τους πιο έμπειρους, σίγουρα θα μας λείψει ο Πέτρος. Ένας παίκτης που έχει προσφέρει για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του στην Εθνική Ομάδα.

Θέλω να τον ευχαριστήσω όχι μόνο για την περίοδο που είμαστε μαζί, αλλά και για όλη του την παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Εθνική γιατί έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Θα μας λείψει και θέλω να του ευχηθώ ότι καλύτερο για τη συνέχεια. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός επαγγελματίας και εύχομαι να παίξει ακόμα αρκετά χρόνια ποδόσφαιρο».

YouTube thumbnail

Headlines:
Economy
Moody’s: Τα δύο σενάρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Κόσμος
Τραμπ: «Μια ακόμα ευκαιρία στο Ιράν και τις απειλές του»

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Τα 40 καράτια του Πεπ Γκουαρντιόλα
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Συλλέκτης τίτλων ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι που με την κατάκτηση του Carabao Cup έγραψε ιστορία καθώς έφτασε στους 40 τίτλους της προπονητικής καριέρας του

Βάιος Μπαλάφας
GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)
Μπάσκετ 23.03.26

Ο Τζέιμς Νάναλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στην GBL χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή για την 22η αγωνιστική.

Σύνταξη
Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία για το σύνδρομο Down.

Σύνταξη
«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!
Euroleague 23.03.26

Ο Μουστάφα Φαλ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια της Euroleague – Εξαιρετική η αποθεραπεία του Γάλλου, «έσπασε» τα κοντέρ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ολυμπιακός: Τα… παράδοξα νούμερα με την ΑΕΛ Novibet και το «διπλό» ρεκόρ με τις τελικές (vids)
Super League 23.03.26

Κόντρα στην ΑΕΛ Novibet ο Ολυμπιακός κατάφερε και ξεπέρασε… δύο φορές στο ίδιο ματς τον μέσο όρο των τελικών που είχε στη σεζόν, όπως… κατάφερε και να μην σκοράρει σε παιχνίδι που πάτησε 61 φορές στην αντίπαλη περιοχή!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Ελλάδα 23.03.26

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Σύνταξη
Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica
Media 23.03.26

Μεταξύ άλλων την ιστορική εφημερίδα της Ευρώπης La Repubblica, 15 websites, 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς, μία διαφημιστική εταιρεία και μία τηλεοπτική streaming πλατφόρμα

Σύνταξη
Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA
Εκλογές στην Ουγγαρία 23.03.26

Με αφορμή τη σύνοδο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», της ακροδεξιάς ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο που ίδρυσε ο Όρμπαν, Λεπέν, Βίλντερς, Σαλβίνι και Αμπασκάλ δήλωσαν τη στήριξή τους στον Ούγγρο πρωθυπουργό

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ανδρουλάκης: Στα χέρια του η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές – «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα
ΠΑΣΟΚ 23.03.26

Προ των ευθυνών τους θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης τους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Predator και σιωπούν, έχοντας παραλάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. «Ντροπιαστική» χαρακτήρισε την εικόνα από τη Λάρισα και τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Τι απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχει λόγος παραίτησης Φλωρίδη.

Σύνταξη
Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»
«Το πρόβλημα παραμένει» 23.03.26

Ο Πάπα Εσιέντου δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι άγνωστοι απειλούν να τον σκοτώσουν, επειδή επιλέχθηκε για τον ρόλο του Σνέιπ στην τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας
Ελλάδα 23.03.26

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη και δύο πελάτες. Υπάρχουν αναφορές ότι από το ΙΧ παρασύρθηκε ένας διερχόμενος διανομέας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύνταξη
Δίκη για τα «Τέμπη» στη Λάρισα: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα – Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Σύνταξη
Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Συνταγματική αλλαγή 23.03.26

Οι επικριτές της δικαστικής μεταρρύθμισης υποστήριζαν ότι ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας στο εκτελεστικό σώμα. Η Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της, αλλά αρνείται να παραιτηθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Ελλάδα 23.03.26

Ο 20χρονος κρατείται μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει την Πέμπτη και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η περεταίρω ποινική του μεταχείριση

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 23.03.26

Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» – Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη
2 ½ ώρες 23.03.26

Η Κρόφορντ, που πρόσφατα συμπλήρωσε τα 60, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα τις πρώτες δυόμισι ώρες της εξαντλητικής πρωινής ρουτίνας ευεξίας της, αξίας 12.000 δολαρίων. Ε, και το διαδίκτυο οργίασε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Βάιος Μπαλάφας
Κολομβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες
Αδιευκρίνιστα τα αίτια 23.03.26

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί - Το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Σύνταξη
Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου
Επιστολή 23.03.26

Γυρίζει πίσω ο Σωκράτης Φάμελλος την πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για να καθίσουν μαζί στο τραπέζι του προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους
Focus Bari 23.03.26

Ανάμικτα είναι τα συμπεράσματα νέας έρευνας της Focus Bari για την αγορά ακινήτων. Οι 7 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές «πλησιάζουν ταβάνι», αλλά οι 6 στους 10 εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Sci-fi baby 23.03.26

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου
Μέση Ανατολή 23.03.26

Οι απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν παρουσιάστηκαν ως πράξη αντιποίνων, κάτι απαράδεκτο στο διεθνές δίκαιο. Και οι επιπτώσεις για τους αμάχους αγγίζουν τον ορισμό εγκλημάτων πολέμου.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο