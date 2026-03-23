Αποσύρεται από την Εθνική Ελλάδας ο Πέτρος Μάνταλος
Λίγες ώρες μετά την υπογραφή νέου συμβολαίου με την ΑΕΚ, ο Πέτρος Μάνταλος αποφάσισε να αποσυρθεί από την Εθνική ομάδα.
Μία μέρα μετά την επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ, ο Πέτρος Μάνταλος αποσύρθηκε από την Εθνική ομάδα. Την είδηση έκανε γνωστή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του ενόψει των δύο φιλικών με Παραγουάη και Ουγγαρία.
Ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ευχαρίστησε τον 34χρονο άσο για την προσφορά του στην ομάδα, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 71 συμμετοχές με 7 γκολ.
Ο Μάνταλος είχε κληθεί για πρώτη φορά από τον Κλανούντιο Ρανιέρι τον Αύγουστο του 2014 και τελευταία του εμφάνιση ήταν στις 18 Νοεμβρίου του 2025, στο 0-0 με τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η πρώτη του συμμετοχή ήταν στις 7/09/2014 σε ήττα (1-0) από τη Ρουμανία όπου αγωνίστηκε για 65 λεπτά για τα προκριματικά του Euro 2016. Μέχρι να φτάσει στην Ανδρών υπήρξε διεθνής και με τις μικρές Εθνικές ομάδες. Σε όλη αυτή την πορεία με τα γαλανόλευκα δεν κατάφερε να βρεθεί σε κάποια μεγάλη διοργάνωση.
