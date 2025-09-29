Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης

Η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 1-0 του Βόλου στο ματς στο οποίο ο Πέτρος Μάνταλος έφτασε τις 400 συμμετοχές με την φανέλα της Ένωσης και βρίσκεται στην τρίτη θέση με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του κλαμπ.

Σημαντική υποσημείωση είναι πως το top10 μετράει τις συμμετοχές μετά από το σημείο που το ποδόσφαιρο στη χώρα μας έγινε επαγγελματικό.

Ο Μάνταλος βρίσκεται στον σύλλογο από το 2014 και διανύει τη 12η σεζόν της καριέρας του στην ΑΕΚ, έχοντας απολογισμό 68 γκολ, 108 ασίστ, δύο Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα, ενώ τα τελευταία χρόνια φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Στο top 10 με τις συμμετοχές στην ιστορία της Ένωσης, υπάρχουν παίκτες όπως ο Τόνι Σαβέφσκι που είναι και πρώτος στη σχετική λίστα με 439 συμμετοχές και ο Στέλιος Μανωλάς είναι δεύτερος με 427.

Όπως προαναφέραμε τρίτος είναι ο Πέτρος Μάνταλος, ενώ στην τέταρτη θέση με 362 συμμετοχές είναι ο Μιχάλης Κασάπης, ενώ την πεντάδα κλείνει ο Ηλίας Ατματσίδης που βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 344.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μάνταλος ενδέχεται να φτάσει και ψηλότερα στη σχετική λίστα καθώς θα παίξει σίγουρα μέχρι το καλοκαίρι του 2026, όταν και τελειώνει το τρέχον συμβόλαιό του με την ΑΕΚ.

Ο Μάνταλος και το top 10 των συμμετοχών στην ΑΕΚ

1. Τόνι Σαβέφσκι 439 συμμετοχές

2.Στέλιος Μανωλάς 427 συμμετοχές

3. Πέτρος Μάνταλος 400 συμμετοχές

4. Μιχάλης Κασάπης 362 συμμετοχές

5. Ηλίας Ατματσίδης 344 συμμετοχές

6. Νίκος Κωστένογλου 319 συμμετοχές

7. Χρήστος Μαλαδένης 290 συμμετοχές

8. Βασίλης Λάκης 283 συμμετοχές

9. Παύλος Παπαϊωάννου 278 συμμετοχές

10. Νίκος Γεωργέας 277 συμμετοχές