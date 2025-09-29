Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης
Ο Πέτρος Μάνταλος έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση με τον Βόλο καθώς συμπλήρωσε 400 συμμετοχές και είναι τρίτος στην ιστορία της Ένωσης στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
Η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 1-0 του Βόλου στο ματς στο οποίο ο Πέτρος Μάνταλος έφτασε τις 400 συμμετοχές με την φανέλα της Ένωσης και βρίσκεται στην τρίτη θέση με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του κλαμπ.
Σημαντική υποσημείωση είναι πως το top10 μετράει τις συμμετοχές μετά από το σημείο που το ποδόσφαιρο στη χώρα μας έγινε επαγγελματικό.
Ο Μάνταλος βρίσκεται στον σύλλογο από το 2014 και διανύει τη 12η σεζόν της καριέρας του στην ΑΕΚ, έχοντας απολογισμό 68 γκολ, 108 ασίστ, δύο Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα, ενώ τα τελευταία χρόνια φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
Ο Μάνταλος και το top 10 των συμμετοχών στην ΑΕΚ
1. Τόνι Σαβέφσκι 439 συμμετοχές
2.Στέλιος Μανωλάς 427 συμμετοχές
3. Πέτρος Μάνταλος 400 συμμετοχές
4. Μιχάλης Κασάπης 362 συμμετοχές
5. Ηλίας Ατματσίδης 344 συμμετοχές
6. Νίκος Κωστένογλου 319 συμμετοχές
7. Χρήστος Μαλαδένης 290 συμμετοχές
8. Βασίλης Λάκης 283 συμμετοχές
9. Παύλος Παπαϊωάννου 278 συμμετοχές
10. Νίκος Γεωργέας 277 συμμετοχές
