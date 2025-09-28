Μάριος Ηλιόπουλος: Η έκπληξη και το… σόου για τις 400 συμμετοχές του Πέτρου Μάνταλου (vid)

Η ΑΕΚ επικράτησε δύσκολα του Βόλου στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0, για την 5η αγωνιστική της Super League, σε ένα ματς που ο Πέτρος Μάνταλος συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με τη φανέλα της Ένωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Βόλο, ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και πλησίασε τον Πέτρο Μάνταλο, στον οποίο έδωσε μια φανέλα που είχε πίσω της τον αριθμό «400».

Ο Ηλιόπουλος μάλιστα έδωσε… σόου μπροστά στους φωτογράφους, αφού αγκάλιασε τον Μάνταλο και τέντωσε μπροστά του τη σχετική φανέλα, η οποία είχε φτιαχτεί για τις 400 συμμετοχές του έμπειρου μεσοεπιθετικού με τα κιτρινόμαυρα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο Πέτρος Μάνταλος βρίσκεται στην ΑΕΚ από το 2014 και φέτος διανύει την 12η σεζόν στην Ένωση, έχοντας απολογισμό 68 γκολ, 108 ασίστ, δύο Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα, ενώ τα τελευταία χρόνια φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός βρίσκεται στην 3η θέση της σχετικής λίστας με τους παίκτες που έχουν τις περισσότερες συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ, με τους Τόνι Σαβέφσκι και Στέλιο Μανωλά να είναι στις δύο πρώτες με 439 και 427 αντίστοιχα.