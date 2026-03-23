Ο Μάνταλος και το μήνυμα στον γιο του για την ΑΕΚ

Η σχέση ζωής του Πέτρου Μάνταλου με την ΑΕΚ συνεχίζεται, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 34χρονου μέσα από ένα video στα matrix της Allwyn Arena.

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα του ίδιου του αρχηγού της ομάδας. Ο Μάνταλος μέσα από ένα γράμμα αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους συνεχίζει στην ΑΕΚ, κάνοντας μία μίνι αναδρομή στην 12ετή παρουσία του στην Ένωση.

Μάλιστα το μήνυμα αυτό ήταν αφιερωμένο στον 1.5 έτους γιό του, κάτι το οποίο κάνει το μήνυμα ακόμα πιο ιδιαίτερο και συγκινητικό.

Ο Μάνταλος φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της ΑΕΚ το 2014 και πανηγύρισε με εκείνη δύο πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα Ελλάδας Betsson, ενώ θα συνεχίσει να φορά την φανέλα της μέχρι το 2027.

Ο διεθνής Έλληνας χαφ έχει 426 συμμετοχές με απολογισμό 69 γκολ και 111 ασίστ.

Αναλυτικά το γράμμα του Πέτρου Μάνταλου στον γιο του για την ΑΕΚ

«Γιε μου, σήμερα υπέγραψα για άλλη μία χρονιά με την ΑΕΚ. Θα παίξω στην ομάδα μου για 13η σεζόν. Το γράφω και ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δεκατρία χρόνια με το ίδιο σήμα στην καρδιά. Με τα ίδια χρώματα να με βαραίνουν και να με σηκώνουν μαζί.

Όταν θα διαβάσεις αυτές τις γραμμές, ίσως να είσαι αρκετά μεγάλος για να καταλάβεις τι σημαίνει πίστη. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στη ζωή. Γιατί η απόφαση να μείνω δεν ήταν ποτέ μία επαγγελματική επιλογή.

Ήταν υπόσχεση στους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν, στον κόσμο που στάθηκε δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές και κυρίως στον εαυτό μου. Να μην φεύγω όταν τα πράγματα ζορίζουν.

Δεν ήταν όλα εύκολα. Υπήρξαν τραυματισμοί που πόνεσαν περισσότερο από όσο φαινόταν. Ήττες που βάραιναν τα βράδια, κριτική που καμιά φορά τρυπούσε την καρδιά. Μα υπήρξαν και στιγμές που δεν ανταλλάσσονται με τίποτα.

Να σκοράρεις σε τελικό Κυπέλλου, να κατακτάς το πρωτάθλημα. Να παίζεις στο γήπεδο που περιμέναμε για 20 χρόνια. Να πανηγυρίζεις το double. Να μπαίνεις μέσα στο γήπεδο με εσένα αγκαλιά.

Να σε χειροκροτεί όλος ο κόσμος. Να βλέπεις φιλάθλους κάθε ηλικίας να φορούν τη φανέλα σου. Να σε σέβονται οι συμπαίκτες σου.

Σήμερα όμως η μεγαλύτερη χαρά δεν είναι το συμβόλαιο. Είναι ότι μεγαλώνεις και θα μπορείς μία ημέρα να καταλάβεις γιατί έμεινα. Να ξέρεις ότι ο πατέρας σου δεν διάλεξε πάντα τον εύκολο δρόμο, αλλά εκείνον που ένιωθε σωστό.

Θέλω ό,τι και εάν κάνεις στη ζωή σου να θυμάσαι τρία πράγματα. Να δουλεύεις σιωπηλά με σεβασμό, να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μην ξεχνάς ποτέ ποιος είσαι και από πού ξεκίνησες.

Η ΑΕΚ μου έδωσε πολλά. Με έκανε καλύτερο παίκτη, αλλά κυρίως καλύτερο άνθρωπο. Και εύχομαι όταν έρθει η ημέρα να κοιτάξεις και εσύ πίσω στις δικές σου επιλογές, να νιώθεις περήφανος για το πώς στάθηκες, όχι μόνο για το πού έφτασες.

Αν κάποτε με ρωτήσεις γιατί έμεινα τόσα χρόνια, θα σου πω απλά γιατί η αγάπη όταν είναι αληθινή δεν μετριέται με χρόνια. Μετριέται με στιγμές.

Με όλη μου την καρδιά, ο μπαμπάς σου».