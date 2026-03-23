sports betsson
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Μάνταλος και το μήνυμα στον γιο του για την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 23 Μαρτίου 2026, 13:40

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Πέτρο Μάνταλο, με τον άσο της Ένωσης να στέλνει ένα συγκινητικό μήνυμα στον γιό του για την αγάπη προς την ομάδα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Spotlight

Η σχέση ζωής του Πέτρου Μάνταλου με την ΑΕΚ συνεχίζεται, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 34χρονου μέσα από ένα video στα matrix της Allwyn Arena.

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα του ίδιου του αρχηγού της ομάδας. Ο Μάνταλος μέσα από ένα γράμμα αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους συνεχίζει στην ΑΕΚ, κάνοντας μία μίνι αναδρομή στην 12ετή παρουσία του στην Ένωση.

Μάλιστα το μήνυμα αυτό ήταν αφιερωμένο στον 1.5 έτους γιό του, κάτι το οποίο κάνει το μήνυμα ακόμα πιο ιδιαίτερο και συγκινητικό.

Ο Μάνταλος φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της ΑΕΚ το 2014 και πανηγύρισε με εκείνη δύο πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα Ελλάδας Betsson, ενώ θα συνεχίσει να φορά την φανέλα της μέχρι το 2027.
Ο διεθνής Έλληνας χαφ έχει 426 συμμετοχές με απολογισμό 69 γκολ και 111 ασίστ.

Αναλυτικά το γράμμα του Πέτρου Μάνταλου στον γιο του για την ΑΕΚ

«Γιε μου, σήμερα υπέγραψα για άλλη μία χρονιά με την ΑΕΚ. Θα παίξω στην ομάδα μου για 13η σεζόν. Το γράφω και ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δεκατρία χρόνια με το ίδιο σήμα στην καρδιά. Με τα ίδια χρώματα να με βαραίνουν και να με σηκώνουν μαζί.

Όταν θα διαβάσεις αυτές τις γραμμές, ίσως να είσαι αρκετά μεγάλος για να καταλάβεις τι σημαίνει πίστη. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στη ζωή. Γιατί η απόφαση να μείνω δεν ήταν ποτέ μία επαγγελματική επιλογή.

Ήταν υπόσχεση στους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν, στον κόσμο που στάθηκε δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές και κυρίως στον εαυτό μου. Να μην φεύγω όταν τα πράγματα ζορίζουν.

Δεν ήταν όλα εύκολα. Υπήρξαν τραυματισμοί που πόνεσαν περισσότερο από όσο φαινόταν. Ήττες που βάραιναν τα βράδια, κριτική που καμιά φορά τρυπούσε την καρδιά. Μα υπήρξαν και στιγμές που δεν ανταλλάσσονται με τίποτα.

Να σκοράρεις σε τελικό Κυπέλλου, να κατακτάς το πρωτάθλημα. Να παίζεις στο γήπεδο που περιμέναμε για 20 χρόνια. Να πανηγυρίζεις το double. Να μπαίνεις μέσα στο γήπεδο με εσένα αγκαλιά.

Να σε χειροκροτεί όλος ο κόσμος. Να βλέπεις φιλάθλους κάθε ηλικίας να φορούν τη φανέλα σου. Να σε σέβονται οι συμπαίκτες σου.

Σήμερα όμως η μεγαλύτερη χαρά δεν είναι το συμβόλαιο. Είναι ότι μεγαλώνεις και θα μπορείς μία ημέρα να καταλάβεις γιατί έμεινα. Να ξέρεις ότι ο πατέρας σου δεν διάλεξε πάντα τον εύκολο δρόμο, αλλά εκείνον που ένιωθε σωστό.

Θέλω ό,τι και εάν κάνεις στη ζωή σου να θυμάσαι τρία πράγματα. Να δουλεύεις σιωπηλά με σεβασμό, να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μην ξεχνάς ποτέ ποιος είσαι και από πού ξεκίνησες.

Η ΑΕΚ μου έδωσε πολλά. Με έκανε καλύτερο παίκτη, αλλά κυρίως καλύτερο άνθρωπο. Και εύχομαι όταν έρθει η ημέρα να κοιτάξεις και εσύ πίσω στις δικές σου επιλογές, να νιώθεις περήφανος για το πώς στάθηκες, όχι μόνο για το πού έφτασες.

Αν κάποτε με ρωτήσεις γιατί έμεινα τόσα χρόνια, θα σου πω απλά γιατί η αγάπη όταν είναι αληθινή δεν μετριέται με χρόνια. Μετριέται με στιγμές.

Με όλη μου την καρδιά, ο μπαμπάς σου».

Headlines:
Πολιτική
Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα 4 νέα μέτρα στήριξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Κόσμος
Παίρνει πίσω ο Τραμπ την απειλή για επίθεση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

Παίρνει πίσω ο Τραμπ την απειλή για επίθεση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)
Άλλα Αθλήματα 23.03.26

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα έβαλε με τον διαιτητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του στο Miami Open απέναντι στον Αρτούρ Φις, όπου ηττήθηκε με 2-0 σετ.

Σύνταξη
Η Γιουβέντους αποκτά πλήρη έλεγχο του J Hotel
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Επένδυση 23 εκατ. ευρώ για την ενοποίηση διαχείρισης και ιδιοκτησίας – Το πλάνο της διοίκησης της Γιουβέντους για αύξηση εσόδων χωρίς επίπτωση στο αγωνιστικό budget

Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague
Euroleague 23.03.26

Ο Ντέβον Χολ κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα, που θα τον βρει μακριά από τη Φενέρμπαχτσε, φέρεται να έχει στα χέρια του πρόταση με πάνω από 2.500.000 ευρώ, ενώ το όνομα του γράφεται και για τον Ολυμπιακό

Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες στα play-οff
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Το φινάλε της κανονικής περιόδου της Super League ήταν... ακατάλληλο για καρδιακούς και όλα πλέον θα κριθούν στα play offs - Τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας στο «μίνι πρωτάθλημα».

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Με δύο γκολ του Βινίσιους και ένα του Βαλβέρδε, η Ρεάλ των 10 παικτών από το 77' (αποβολή Βαλβέρδε) νίκησε στο Μπερναμπέου την Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης και παρέμεινε σε τροχιά «τίτλου».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε εξέλιξη η εξειδίκευση των μέτρων για fuel pass και παρεμβάσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Οικονομία 23.03.26

Αυτή την ώρα εξειδικεύουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός υπό το βάρος κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

Σύνταξη
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του – Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας
Κόσμος 23.03.26

Σε συγχαρητήριο μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εμβάθυνση της μεταξύ τους στρατηγικής σχέσης

Σύνταξη
Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford
Ελλάδα 23.03.26

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο πλοίο λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του
Τα Νέα της Αγοράς 23.03.26

Με σεβασμό στον πιο πολύτιμο φυσικό πόρο, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης του νερού και της συλλογικής δέσμευσης για τη διαφύλαξή του.

Σύνταξη
Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά
Κάτι ξέρουν 23.03.26

Αν και δεν παντρεύτηκαν ποτέ, ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον θεωρούνται ένα από τα πιο σταθερά και ευτυχισμένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν
Άνθρωπος του «τρίτου δρόμου» 23.03.26

Ο Λιονέλ Ζοσπέν, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, άφησε το πολιτικό του αποτύπωμα με τη θέσπιση της 35ωρης εβδομάδας εργασίας, αλλά και με μία από τις πιο ιστορικές ήττες της γαλλικής Αριστεράς

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς – «Τα έκανα θάλασσα»
Κόσμος 23.03.26

Η σύγκρουση του αεροσκάφους με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Σύνταξη
Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»
Κόσμος 23.03.26

Ο Κρεγκ Φόρμαν και η σύζυγός του Λίντσεϊ καταδικάστηκαν τον Φεβρουάριο σε δεκαετή ποινή φυλάκισης αφότου το Ιράν τους κατηγόρησε ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της Βρετανίας και του Ισραήλ. Το ζευγάρι έχει επανειλημμένως αρνηθεί τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Νίκος Δήμου: Ο πραγματικός ήρωας είναι τραγική μορφή
Το απάνθρωπο χρέος 23.03.26

Όσο άμετρο είναι να υπερβάλλουμε και να μεγαλοποιούμε, άλλο τόσο είναι να εξευτελίζουμε και να ισοπεδώνουμε

Τσαγκαράκης: Νέες καταγγελίες για τον γκαλερίστα – «Είδα τα κοσμήματα μου να πωλούνται σε άλλη τιμή»
Ελλάδα 23.03.26

Στον Γιώργο Τσαγκαράκη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μετά το επίμαχο βίντεο που ο ίδιος είχε ανεβάσει στα κοινωνικά του δίκτυα, στο οποίο δημοπρατούσε Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Απόρρητο