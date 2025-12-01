Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο

Η ΑΕΚ πέρασε από την έδρα του Παναθηναϊκού και παρότι τα… χρειάστηκε κατάφερε να πάρει ένα πολύ σημαντικό διπλό με 3-2, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς.

Ωστόσο, η νίκη ήταν… πύρρειος αφού ο Πέτρος Μάνταλος αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα μιας και έγινε αλλαγή κατά την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου.

Τι συμβαίνει με Μάνταλο και πότε θα είναι διαθέσιμος για την ΑΕΚ

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ανθρώπων της Ένωσης κάνουν λόγο για πρόβλημα στον μηρό, κάτι που σημαίνει πως ο διεθνής μέσος αναμένεται να μείνει περίπου επτά με δέκα μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Φυσικά ο παίκτης θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις ώστε να γίνει γνωστό το ακριβές πρόβλημα και να προχωρήσει στην κατάλληλη θεραπεία.