Προπονήθηκε η Εθνική Ανδρών ενόψει των φιλικών με Παραγουάη και Ουγγαρία (pics)

Το πρωί της Δευτέρας (23/3) η Εθνική Ανδρών πραγματοποίησε την πρώτη της συγκέντρωση ενόψει των φιλικών με Παραγουάη (27/3) και Ουγγαρία (31/3) και το απόγευμα προπονήθηκε στο Ρέντη.

Ήταν πρώτο ραντεβού της «γαλανόλευκης» έπειτα από τέσσερις μήνες, καθώς η τελευταία υποχρέωσή της ήταν απέναντι στη Λευκορωσία (0-0) στις 18/11 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όσοι αγωνίστηκαν με τις ομάδες τους την Κυριακή έκαναν πρόγραμμα αποκατάστασης στο γυμναστήριο και οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά με μπάλα.

Υπενθυμίζουμε την αποστολή: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη

