Ελλάδα – Παραγουάη 0-1: Χαμηλή πτήση και ήττα για την Εθνική
Ποδόσφαιρο 27 Μαρτίου 2026, 23:10

Η Εθνική μας προσπάθησε, είχε ευκαιρίες αλλά το κίνητρο της Παραγουάης και ο τρομερός Ενσίσο αποδείχθηκαν πιο σημαντικά οδηγώντας την σε νίκη (1-0) στο Καραϊσκάκη

Γιώργος Νοικοκύρης
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Κάθε αρχή και δύσκολη, και κάπως έτσι και η Εθνική μας στο ξεκίνημα της με ορίζοντα το 2028 και την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γνώρισε την ήττα με 1-0 στο Καραϊσκάκη από την Παραγουάη. Μια φιλική αναμέτρηση που για την Εθνική μας που είχε την διάθεση, προσπάθησε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που έλεγχε τον ρυθμό του αγώνα αλλά δεν είχε το ίδιο κίνητρο με τους Λατινοαμερικάνους που προετοιμάζονται πυρετωδώς για την συμμετοχή τους στο Μουντιάλ, 14 χρόνια μετά την τελευταία τους συμμετοχή. Με τον Ενσίσο να είναι το πρόσωπο της αναμέτρησης κάνοντας… παπάδες, στα 69 λεπτά που έμεινε στο χορτάρι του Φαληρικού σταδίου, κερδίζοντας και το φάουλ από το οποίο με δυνατή εκτέλεση ο Ντιέγκο Γκόμες έγραψε στο 52΄το τελικό 0-1.

Τα highlights του αγώνα

Η Παραγουάη με το γνωστό σκληρό παιχνίδι της, κλειστό ως συνήθως πήγε στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης το ματς εκεί που το ήθελε την ώρα που το 4-2-3-1 του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρήκε αρχικά «απαντήσεις» στο ανασταλτικό κομμάτι, όχι όμως και ένα γκολ παρότι βρέθηκαν ευκαιρίες για να το πετύχει. Ο Σέρβος τεχνικός δοκίμασε παίκτες «μπαρουτοκαπνισμένους», μια ενδεκάδα με Βλαχοδήμο, Ρότα, Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο, Γιαννούλη, Καρέτσα, Κουρμπέλη, Μουζακίτη, Τζόλη, Μπακασέτα, Δουβίκα που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και σε επίσημο ματς δείχνοντας και το πώς αντιμετωπίζει αυτά τα ματς.

Ο Δουβίκας που ήταν στο βασικό σχήμα με τον Γιοβάνοβιτς να τον επιβραβεύει για την εξαιρετική κατάσταση του κατάσταση με την Κόμο, είχε νωρίς-νωρίς, στο 5΄μια μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει από λάθος της άμυνας, ενώ ξανά στο 41΄μετά από ωραία προσποίηση του Τζόλη βρέθηκε σε θέση βολής αλλά δεν σούταρε δυνατά κάνοντας εύκολη την δουλειά του Ολιβέιρα.

Στην επανάληψη το γρήγορο γκολ του Ντιέγκο Γκόμες έβαλε άλλα δεδομένα στο παιχνίδι με τους Παραγουανούς να παίζουν στην κόντρα με τον διαμόνιο Ενσίσο που στο 59΄μετά από περίτεχνη ατομική ενέργεια σούταρε από καλή θέση αναγκάζοντας τον Βλαχοδήμο σε δύσκολη επέμβαση.

Ο Γιοβάνοβιτς άλλαξε πρόσωπα στο 4-2-3-1 με τον Τετέη να πηγαίνει στα άκρα όπως και ο Μασούρας και τον Κωνσταντέλια πίσω από τον επιθετικό όμως παρά τις δύο καλές στιγμές στο 72΄με τον Τριάντη και στο 81΄μετά το σόλο του Ντέλια και το σουτ του Τετέη, δεν βρήκε την ισοφάριση.

Η ήττα για την Εθνική μας προφανώς δεν λέει και τίποτα, ούτε στοιχίζει κάτι σε μια πορεία που χρειάζεται υπομονή και καλή επίδοση και αποτελέσματα στα ματς που «καίνε», τα επίσημα δηλαδή που αργούν, καθώς υπάρχει το ματς της Τρίτης στην Βουδαπέστη με την Ουγγαρία και δύο φιλικά ακόμη τον Ιούνιο με Σουηδία εκτός και Ουαλία ή Ιταλία στο Παγκρήτιο. Στα ματς του Nations League με Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία και κυρίως στα προκριματικά για το Ευρωπαικό χρειάζονται τα αποτελέσματα. Μέχρι τότε αντέχονται οι φιλικές ήττες χωρίς την εικόνα που σε πολλά ματς η νέα Εθνική μας είχε συνηθίσει, ακόμη και σε βράδια που τελικά έχασε, όπως εκείνο το απίθανο 3-1 στην Γλασκώβη από την Σκωτία.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα (76′ Βαγιαννίδης), Γιαννούλης (76′ Τσιμίκας), Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος (83′ Ρέτσος), Κουρμπέλης (62′ Τριάντης), Μουζακίτης (76′ Ζαφείρης), Καρέτσας (62′ Μασούρας), Τζόλης (62′ Τετέι), Μπακασέτας (62′ Κωνσταντέλιας), Δουβίκας (86′ Παυλίδης).

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Ολιβέιρα, Μπενίτες (93′ Βελάσκες), Γκόμες, Αλντερέτε (60′ Γκαλάρτζα), Αλόνσο (79′ Μαϊντάνα), Ρομέρο (79′ Ογέντα), Ντ. Γκόμες (60′ Μαουρίσιο), Μπομπαντίγια (60′ Κανάλε), Ενσίσο (69′ Σόσα), Αλμιρόν (69′ Καμπαγέρο) Σανάμπρια (79′ Άρτσε).

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Η Ευρώπη ψάχνει απεγνωσμένα για αέριο – Η πύλη της Ελλάδας για LNG

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Αθλητισμός & Σπορ 27.03.26

Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»

Ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια ήταν για την Εθνική μας η ήττα από την Παραγουάη, σύμφωνα με τον αρχηγό της ομάδας, Τάσο Μπακασέτα.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο (Πίνακας)
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Ο Ολυμπιακός διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο (Πίνακας)

Με 30.273 εισιτήρια ανά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός προσπέρασε όλες τις ομάδες (τουλάχιστον) την τελευταία 30ετία αλλά και τον... εαυτό του. Ο αναλυτικός πίνακας με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δίνει τις απαντήσεις.

Νικόλαος Κώτσης
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
Μπάσκετ 27.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 5-0: Σαρωτική η Εθνική, έκανε το 6/6!
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 5-0: Σαρωτική η Εθνική, έκανε το 6/6!

Η Εθνική Ελπίδων πέρασε… πάνω από τη Μάλτα (5-0), συνεχίζει με το απόλυτο στα προκριματικά του EURO U21 και πάει με την ψυχολογία στα ύψη στο μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία. Χατ-τρικ ο Κούτσιας, από ένα γκολ οι Γκούμας και Καλοσκάμης.

Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας
Υποχρεωτική χαρά 27.03.26

Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας

Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί τις αδυναμίες μας. Η πραγματική λύτρωση έρχεται όταν μοιράζεσαι τα σκοτάδια σου με κάποιον που δεν θα σε κρίνει.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»
Κόσμος 27.03.26

Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»

Η εμμονή του Λευκού Οίκου να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις κοστίζει πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια και ο μετρητής των δαπανών τρέχει ακόμα περισσότερο με τις εξελίξεις στο Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σπίλμπεργκ: Όταν ο «Λίνκολν» τον έκανε να λυγίσει στα γυρίσματα
Σουρεάλ 27.03.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις κάποτε τον παρηγόρησε ντυμένος Λίνκολν ενώ έκλαιγε

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θυμάται τη σκηνή στο Lincoln που τον έκανε να καταρέυσει συναισθηματικά — και πώς ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις μπήκε στο καμαρίνι για να τον παρηγορήσει

Σύνταξη
Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate» – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ
Οι δεσμεύσεις του 27.03.26

Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate» – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ

Μύδρους κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε ο Ν. Ανδρουλάκης, που παράλληλα ανέλυσε τις δεσμεύσεις του για την ακρίβεια, το Δημογραφικό και το Στεγαστικό, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Σύνταξη
Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»

«Η σύγκρουση στο Ιράν οδηγεί ήδη σε πρωτόγνωρα επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ευχήθηκε «να επικρατήσει η λογική», μιλώντας σε εκδήλωση με την ιδιότητα του προέδρου της Syndea – Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
H Μινεσότα στο επίκεντρο των διαδηλώσεων «No Kings»
«Streets of Minneapolis» 27.03.26

ΗΠΑ: «No Kings», Σπρίνγκστιν, Μπαέζ και μαζικές κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ με σημείο αναφοράς τη Μινεσότα

Η Μινεσότα γίνεται το κέντρο των διαδηλώσεων «No Kings», με έως 100.000 στο Σεντ Πολ και τον Σπρίνγκστιν να δίνει τον τόνο σε ένα κύμα αντίδρασης κατά Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

