Ελλάδα – Παραγουάη 0-1: Χαμηλή πτήση και ήττα για την Εθνική

Κάθε αρχή και δύσκολη, και κάπως έτσι και η Εθνική μας στο ξεκίνημα της με ορίζοντα το 2028 και την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γνώρισε την ήττα με 1-0 στο Καραϊσκάκη από την Παραγουάη. Μια φιλική αναμέτρηση που για την Εθνική μας που είχε την διάθεση, προσπάθησε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που έλεγχε τον ρυθμό του αγώνα αλλά δεν είχε το ίδιο κίνητρο με τους Λατινοαμερικάνους που προετοιμάζονται πυρετωδώς για την συμμετοχή τους στο Μουντιάλ, 14 χρόνια μετά την τελευταία τους συμμετοχή. Με τον Ενσίσο να είναι το πρόσωπο της αναμέτρησης κάνοντας… παπάδες, στα 69 λεπτά που έμεινε στο χορτάρι του Φαληρικού σταδίου, κερδίζοντας και το φάουλ από το οποίο με δυνατή εκτέλεση ο Ντιέγκο Γκόμες έγραψε στο 52΄το τελικό 0-1.

Τα highlights του αγώνα

Η Παραγουάη με το γνωστό σκληρό παιχνίδι της, κλειστό ως συνήθως πήγε στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης το ματς εκεί που το ήθελε την ώρα που το 4-2-3-1 του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρήκε αρχικά «απαντήσεις» στο ανασταλτικό κομμάτι, όχι όμως και ένα γκολ παρότι βρέθηκαν ευκαιρίες για να το πετύχει. Ο Σέρβος τεχνικός δοκίμασε παίκτες «μπαρουτοκαπνισμένους», μια ενδεκάδα με Βλαχοδήμο, Ρότα, Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο, Γιαννούλη, Καρέτσα, Κουρμπέλη, Μουζακίτη, Τζόλη, Μπακασέτα, Δουβίκα που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και σε επίσημο ματς δείχνοντας και το πώς αντιμετωπίζει αυτά τα ματς.

Ο Δουβίκας που ήταν στο βασικό σχήμα με τον Γιοβάνοβιτς να τον επιβραβεύει για την εξαιρετική κατάσταση του κατάσταση με την Κόμο, είχε νωρίς-νωρίς, στο 5΄μια μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει από λάθος της άμυνας, ενώ ξανά στο 41΄μετά από ωραία προσποίηση του Τζόλη βρέθηκε σε θέση βολής αλλά δεν σούταρε δυνατά κάνοντας εύκολη την δουλειά του Ολιβέιρα.

Στην επανάληψη το γρήγορο γκολ του Ντιέγκο Γκόμες έβαλε άλλα δεδομένα στο παιχνίδι με τους Παραγουανούς να παίζουν στην κόντρα με τον διαμόνιο Ενσίσο που στο 59΄μετά από περίτεχνη ατομική ενέργεια σούταρε από καλή θέση αναγκάζοντας τον Βλαχοδήμο σε δύσκολη επέμβαση.

Ο Γιοβάνοβιτς άλλαξε πρόσωπα στο 4-2-3-1 με τον Τετέη να πηγαίνει στα άκρα όπως και ο Μασούρας και τον Κωνσταντέλια πίσω από τον επιθετικό όμως παρά τις δύο καλές στιγμές στο 72΄με τον Τριάντη και στο 81΄μετά το σόλο του Ντέλια και το σουτ του Τετέη, δεν βρήκε την ισοφάριση.

Η ήττα για την Εθνική μας προφανώς δεν λέει και τίποτα, ούτε στοιχίζει κάτι σε μια πορεία που χρειάζεται υπομονή και καλή επίδοση και αποτελέσματα στα ματς που «καίνε», τα επίσημα δηλαδή που αργούν, καθώς υπάρχει το ματς της Τρίτης στην Βουδαπέστη με την Ουγγαρία και δύο φιλικά ακόμη τον Ιούνιο με Σουηδία εκτός και Ουαλία ή Ιταλία στο Παγκρήτιο. Στα ματς του Nations League με Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία και κυρίως στα προκριματικά για το Ευρωπαικό χρειάζονται τα αποτελέσματα. Μέχρι τότε αντέχονται οι φιλικές ήττες χωρίς την εικόνα που σε πολλά ματς η νέα Εθνική μας είχε συνηθίσει, ακόμη και σε βράδια που τελικά έχασε, όπως εκείνο το απίθανο 3-1 στην Γλασκώβη από την Σκωτία.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα (76′ Βαγιαννίδης), Γιαννούλης (76′ Τσιμίκας), Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος (83′ Ρέτσος), Κουρμπέλης (62′ Τριάντης), Μουζακίτης (76′ Ζαφείρης), Καρέτσας (62′ Μασούρας), Τζόλης (62′ Τετέι), Μπακασέτας (62′ Κωνσταντέλιας), Δουβίκας (86′ Παυλίδης).

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Ολιβέιρα, Μπενίτες (93′ Βελάσκες), Γκόμες, Αλντερέτε (60′ Γκαλάρτζα), Αλόνσο (79′ Μαϊντάνα), Ρομέρο (79′ Ογέντα), Ντ. Γκόμες (60′ Μαουρίσιο), Μπομπαντίγια (60′ Κανάλε), Ενσίσο (69′ Σόσα), Αλμιρόν (69′ Καμπαγέρο) Σανάμπρια (79′ Άρτσε).