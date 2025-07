Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ προχωρούν στην επιβολή κυρώσεων στη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη στη Γενεύη (στη φωτογραφία αρχείου από Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via Reuters, επάνω, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε).

Ο Μάρκο Ρούμπιο καταφέρθηκε μέσω X εναντίον των «παράνομων και επονείδιστων προσπαθειών της (της κυρίας Αλμπανέζε) να εξωθήσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να λάβει μέτρα εναντίον αξιωματούχων, εταιρειών και διευθυντικών στελεχών τους στις ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε «γενοκτονία» του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and executives. Albanese’s campaign of political and economic… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 9, 2025

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε κατόπιν από τις υπηρεσίες του, ο αμερικανός ΥΠΕΞ κατακεραύνωσε τις επικρίσεις της ειδικής του ΟΗΕ για την πολιτική των ΗΠΑ.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι η Φραντσέσκα Αλμπανέζε συνέστησε στο ΔΠΔ να προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου.

Ο υπουργός κατηγόρησε την ειδική πως ενέχεται σε «προκατειλημμένες και κακόβουλες δραστηριότητες», για «ανερυθρίαστο αντισημιτισμό» — και «υποστήριξη της τρομοκρατίας».

Εστειλε «απειλητικές επιστολές» προς αμερικανικές εταιρείες, συνέχισε ο κ. Ρούμπιο, διατυπώνοντας «ακραίες και ανυπόστατες κατηγορίες», ενώ καλεί να ασκηθούν διώξεις σε βάρος ηγετών τους.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε παρουσίασε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έκθεση στην οποία εξετάζονται «οι μηχανισμοί εταιρειών που υποστηρίζουν το ισραηλινό αποικιακό σχέδιο εκτοπισμού κι αντικατάστασης των Παλαιστινίων».

Κατά του σχεδίου Τραμπ

Τον Φεβρουάριο, η ειδική εισηγήτρια κατήγγειλε το σχέδιο επιβολής νέας κατοχής και διωγμού του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο του οποίου οι ΗΠΑ θα «έπαιρναν τον έλεγχο» του παλαιστινιακού θυλάκου, που παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το «παράνομο» και «εντελώς παράλογο».

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τότε πως η ιδέα ήταν η Ουάσιγκτον να πάρει «τον έλεγχο» της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, ερειπωμένης από τον πόλεμο, για να τη μετατρέψει στην «Κυανή Ακτή της Μέσης Ανατολής» και οι κάτοικοί της να πάνε να ζήσουν στην Ιορδανία ή στην Αίγυπτο, κάτι που επαναλάμβανε για καιρό — παρά την εναντίωση του Αμάν, του Καΐρου και των ίδιων των Παλαιστινίων.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε χαρακτήρισε το σχέδιο αυτό «παράνομο, ανήθικο και ανεύθυνο», προειδοποιώντας πως εάν εφαρμοζόταν θα είχε μοναδικό αποτέλεσμα «να χειροτερέψει η περιφερειακή κρίση», ενώ έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Διάφανη επίθεση»

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον «συνεχάρη» μέσω X τον αμερικανό ΥΠΕΞ Ρούμπιο για την απόφασή του, καταγγέλλοντας με τη σειρά του την «ακατάπαυστη προκατειλημμένη εκστρατεία εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ» που διεξάγει κατ’ αυτόν η κ. Αλμπανέζε.

We commend @SecRubio for his decisive action against Francesca Albanese. Her relentless and biased campaign against Israel and the United States has long crossed the line from human rights advocacy into political warfare. Albanese has consistently debased the credibility of the… https://t.co/xvnj9Yc8pJ — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) July 9, 2025

Απεναντίας, η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε την «ξεδιάντροπη και διάφανη επίθεση σε θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς δικαιοσύνης», όπως το έθεσε η γενική γραμματέας της μη κυβερνητικής οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ανιές Καλαμάρ.

Dismayed by the official sanctions that the US government has decided to impose on the UN Special Rapporteur, @FranceskAlbs We recall that Special Rapporteurs are independent experts. They are not appointed to please governments or to be popular but to deliver their mandate.… — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) July 9, 2025

Πηγή: ΑΠΕ