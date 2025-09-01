Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud

Ένας παγκόσμιος στόλος πλοίων σαλπάρει για τη Γάζα στο πλαίσιο μιας διεθνούς ναυτικής πρωτοβουλίας με στόχο την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στους λιμοκτονούντες κατοίκους της Γάζας.

Το πρώτο κονβόι, που αποτελείται από δεκάδες μικρά πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν ακτιβιστές, ανθρωπιστές, γιατρούς, ναυτικούς και εφόδια, προγραμματίστηκε να αναχωρήσει από ισπανικά λιμάνια στις 31 Αυγούστου, για να συναντηθεί στην Τυνησία με ένα δεύτερο κύμα στις 4 Σεπτεμβρίου.

Οι διοργανωτές περιγράφουν τη Global Sumud Flotilla ως τη μεγαλύτερη θαλάσσια αποστολή στη Γάζα, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 50 πλοία και αντιπροσωπείες από τουλάχιστον 44 χώρες.

Ποιες χώρες συμμετέχουν;

Σύμφωνα με τη Global Sumud Flotilla, αντιπροσωπείες από 44 χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να πλεύσουν προς τη Γάζα ως μέρος της μεγαλύτερης θαλάσσιας αποστολής για να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό του Ισραήλ.

Χώρες από έξι ηπείρους θα συμμετάσχουν στη νηοπομπή, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρει το Al Jazeera.

Σύμφωνα με την ομάδα, οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία σχέση με οποιαδήποτε κυβέρνηση ή πολιτικό κόμμα.

Στον στόλο θα συμμετάσχει και ελληνικό πλοίο ενώ πληθαίνουν αυτοί που δηλώνουν στήριξη στην πρωτοβουλία από τη χώρα μας.

«Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να σχηματιστεί ένας μεγάλος στόλος ελευθερίας και αξιοπρέπειας, με στόχο την άμεση δημιουργία ενός λαϊκού ανθρωπιστικού διαδρόμου, που θα ενώσει τη μαρτυρική Λωρίδα με τον κόσμο», λένε οι Έλληνες συμμετέχοντες.

Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες;

Αυτή η αποστολή οργανώνεται από τέσσερις μεγάλες συμμαχίες, συμπεριλαμβανομένων ομάδων που έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες χερσαίες και θαλάσσιες προσπάθειες προς τη Γάζα:

Global Movement to Gaza (GMTG) – Παλαιότερα γνωστή ως Global March to Gaza, είναι μια λαϊκή κίνηση που οργανώνει παγκόσμιες δράσεις αλληλεγγύης για την υποστήριξη της Γάζας και τη διάσπαση της πολιορκίας.

Freedom Flotilla Coalition (FFC) – Με 15 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση θαλάσσιων αποστολών, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων νηοπομπών όπως η Madleen και η Handala, η FFC παρέχει πρακτικές συμβουλές, καθοδήγηση και επιχειρησιακή υποστήριξη στις τρέχουσες προσπάθειες για τη διάσπαση του αποκλεισμού της Γάζας.

Maghreb Sumud Flotilla – Παλαιότερα γνωστή ως Sumud Convoy, είναι μια πρωτοβουλία με έδρα τη Βόρεια Αφρική που πραγματοποιεί αποστολές αλληλεγγύης για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης στις παλαιστινιακές κοινότητες.

Sumud Nusantara – Μια λαϊκή αποστολή από τη Μαλαισία και 8 άλλες χώρες, που έχει ως στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και να προωθήσει την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών του Νότου.

Ποιοι είναι οι άνθρωποι που συμμετέχουν;

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Global Sumud Flotilla, η συμμαχία αποτελείται από μια σειρά ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων διοργανωτών, ανθρωπιστών, γιατρών, καλλιτεχνών, κληρικών, δικηγόρων και ναυτικών, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με βάση την πίστη στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη δύναμη της μη βίαιης δράσης και μια μοναδική αλήθεια: η πολιορκία και η γενοκτονία πρέπει να τελειώσουν.

Έχει επίσης συσταθεί μια διευθύνουσα επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η ιστορικός Κλεονίκη Αλεξοπούλου, η ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Γιασεμίν Ακάρ, ο κοινωνικοπεριβαλλοντολόγος Τιάγκο Αβίλα, η πολιτικός επιστήμονας και δικηγόρος Μελάνι Σουέζερ, η κοινωνική επιστήμονας Κάρεν Μόινιχαν, η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, η φυσικός Μαρία Ελένα Ντέλια, τον Παλαιστίνιο ακτιβιστή Σαΐφ Αμπουκσέκ, τον ανθρωπιστή Μωάμεθ Ναντίρ αλ-Νούρι, τον ακτιβιστή Μαρουάν Μπεν Γκετάια, τον ακτιβιστή Ουάελ Ναουάρ, την ακτιβίστρια και κοινωνική ερευνήτρια Χαϊφά Μανσούρι και την ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Τόρκια Τσάιμπι.

Αν και εκατοντάδες θα σαλπάρουν από τον οργανωμένο στόλο, δεκάδες χιλιάδες άλλοι έχουν εγγραφεί για να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.

Η αναχώρηση και πόσο θα διαρκέσει το ταξίδι μέχρι τη Γάζα;

Σε συνέντευξη Τύπου από την Placa del Rei στη Βαρκελώνη, ο Σαΐφ Αμπουκσέκ είπε ότι ο ακριβής αριθμός θα καθοριστεί αργότερα και ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα λιμάνια και πλοία δεν έχουν ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας.

Η ομάδα εκτιμά ότι ο στόλος θα χρειαστεί μεταξύ επτά και οκτώ ημερών για να διανύσει τα περίπου 3.000 χιλιόμετρα μέχρι τη Γάζα.

Τι είναι η νηοπομπή (floatilla) και γιατί η αποστολή βοήθειας γίνεται δια θαλάσσης;

Η νηοπομπή είναι μια ομάδα σκαφών ή πλοίων που οργανώνεται για να μεταφέρει βασικά εφόδια, όπως τρόφιμα, φάρμακα και άλλα υλικά, σε περιοχές που βρίσκονται σε κρίση.

Συνήθως οργανώνεται όταν οι παραδοσιακές οδοί εφοδιασμού, όπως οι αεροπορικοί και χερσαίοι διάδρομοι, είναι μπλοκαρισμένοι ή απρόσιτοι.

Από το 2007, το Ισραήλ ελέγχει αυστηρά τον εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα της Γάζας, περιορίζοντας την κυκλοφορία αγαθών και προσώπων.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο, η Γάζα δεν είχε λειτουργικά αεροδρόμια, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε και κατέστρεψε το Διεθνές Αεροδρόμιο Yasser Arafat το 2001, μόλις τρία χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του.

Οι ανθρωπιστικές και λαϊκές νηοπομπές λειτουργούν συνήθως υπό την προστασία διεθνών οργανισμών και διέπονται από ναυτικό δίκαιο.

Με την παράδοση βοήθειας δια θαλάσσης, η Sumud Floatilla στοχεύει να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τον ισραηλινό αποκλεισμό και να μεταφέρει το μήνυμα ότι η πολιορκία πρέπει να τερματιστεί.

Τι συνέβη στις προηγούμενες νηοπομπές;

Αρκετά σκάφη της Freedom Flotilla έχουν προσπαθήσει να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας.

Το 2008, δύο πλοία του Κινήματος για την Ελευθερία της Γάζας έφτασαν με επιτυχία στη Γάζα, σηματοδοτώντας την πρώτη παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού του Ισραήλ.

Το κίνημα, που ιδρύθηκε το 2006 από ακτιβιστές κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ με τον Λίβανο, συνέχισε να στέλνει 31 πλοία μεταξύ 2008 και 2016, πέντε από τα οποία έφτασαν στη Γάζα παρά τους αυστηρούς ισραηλινούς περιορισμούς.

Από το 2010, όλες οι νηοπομπές που προσπάθησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας έχουν παρεμποδιστεί ή δεχτεί επίθεση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα.

2010 – Νηοπομπή «Gaza Freedom Flotilla»

Το 2010, ισραηλινοί κομάντος επιτέθηκαν στο πλοίο Mavi Marmara σε διεθνή ύδατα. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 10 ακτιβιστών και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή.

Το πλοίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και περισσότερους από 600 επιβάτες.

2011 – Στόλος Ελευθερίας II

Ο Στόλος Ελευθερίας II ξεκίνησε το 2011 ως συνέχεια της αποστολής του 2010.

Οργανώθηκε από μια συμμαχία διεθνών ακτιβιστών και ΜΚΟ, με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

2015 – Freedom Flotilla III

Η Freedom Flotilla III ξεκίνησε το 2015 ως η τρίτη μεγάλη προσπάθεια διεθνών ακτιβιστών να σπάσουν τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Οργανώθηκε από την FFC και στην αποστολή συμμετείχαν πολλά πλοία, με επικεφαλής το σουηδικό Marianne of Gothenburg.

2018 – Δίκαιο Μέλλον για την Παλαιστίνη

Η Στόλος Δίκαιο Μέλλον για την Παλαιστίνη – επίσης γνωστός ως Στόλος Ελευθερίας της Γάζας 2018 – ήταν μέρος μιας συνεχούς προσπάθειας της FFC να αμφισβητήσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

2025 – Σπάστε την πολιορκία «Συνείδηση»

Καθώς ετοιμαζόταν να σαλπάρει για τη Γάζα στις 2 Μαΐου, το «Συνείδηση» χτυπήθηκε δύο φορές από οπλισμένα drones, μόλις 25 χλμ. από τις ακτές της Μάλτας. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και σημαντική ρωγμή στο σκάφους, αναγκάζοντας τους 30 Τούρκους και Αζέρους ακτιβιστές που επέβαιναν στο πλοίο να καταβάλουν απεγνωσμένες προσπάθειες για να αδειάσουν το νερό και να κρατήσουν το πλοίο στη θέση του.

2025 – Madleen

Το Madleen, που ξεκίνησε από την Freedom Flotilla Coalition (FFC) στις 9 Ιουνίου, παρεμποδίστηκε από τον ισραηλινό στρατό περίπου 185 χιλιόμετρα (100 ναυτικά μίλια) από τη Γάζα, σε διεθνή ύδατα.

2025 – Handala

Στις 26 Ιουνίου, ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στο πλοίο Handala με προορισμό τη Γάζα, το οποίο μετέφερε βοήθεια στους πεινασμένους Παλαιστινίους.