Η διεθνής πρωτοβουλία βοήθειας Global Sumud Flotilla (GSF) ανακοίνωσε ότι ένα από τα σκάφη της δέχθηκε επίθεση από drone στο λιμάνι Sidi Bou Said της Τυνησίας, στη δεύτερη αναφερόμενη τέτοια επίθεση μέσα σε δύο ημέρες.

Το GSF, το οποίο επιδιώκει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα που μαστίζεται από τον πόλεμο χρησιμοποιώντας πολιτικά σκάφη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του νωρίς την Τετάρτη ότι κανείς από τους επιβάτες και το πλήρωμα δεν τραυματίστηκαν και δεν έχουν προκληθεί δομικές ζημιές.

Το βίντεο με την επίθεση του drone

Ο στολίσκος, ο οποίος μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Γκρέτα Τούνμπεργκ, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram από την φερόμενη επίθεση της Τετάρτης, στο οποίο φαίνεται ένα φωτεινό αντικείμενο να χτυπά το σκάφος και αμέσως μετά να ξεσπά φωτιά στο πλοίο. Δεν ήταν δυνατό να επαληθευτεί άμεσα το βίντεο.

Η GSF ανέφερε την πρώτη επίθεση την Τρίτη, λέγοντας ότι ένα από τα σκάφη της χτυπήθηκε από drone στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας. Το υπουργείο Εσωτερικών της Τυνησίας δήλωσε ότι οι αναφορές για χτύπημα του σκάφους από drone την Τρίτη «δεν έχουν καμία βάση στην αλήθεια» και ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο ίδιο το σκάφος.

Η ομάδα ανέφερε ότι το υπό βρετανική σημαία Alma υπέστη ζημιές από πυρκαγιά στο πάνω κατάστρωμά του και ότι διεξάγεται έρευνα.

Αργότερα δημοσίευσε μια εικόνα αυτού που χαρακτήρισε ως «καμένη ηλεκτρονική συσκευή» που ανακτήθηκε από το κατάστρωμα.

View this post on Instagram A post shared by Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)

«Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης έρευνα, η παρουσία μιας τέτοιας συσκευής παρέχει περαιτέρω ενδείξεις ότι το σκάφος έγινε σκόπιμα στόχος», ανέφερε.

Οι αναφορές του ΟΗΕ

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δημοσίευσε βίντεο με το φλεγόμενο Άλμα και είπε ότι αυτό υποδηλώνει επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Βιντεογραφικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι ένα drone –χωρίς φως, επομένως δεν μπορούσε να φανεί– έριξε μια συσκευή που έβαλε φωτιά στο κατάστρωμα του σκάφους Alma», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρκετά ασθενοφόρα έσπευσαν στο λιμάνι, ενώ αυτόπτης μάρτυρας του Reuters ανέφερε ότι σκάφη της ακτοφυλακής βρέθηκαν κοντά στο Άλμα.

Οι ακτιβιστές δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν το «ειρηνικό ταξίδι» τους σήμερα Τετάρτη όπως έχει προγραμματιστεί, καθώς ο στολίσκος «προχωρά με αποφασιστικότητα και αποφασιστικότητα».

Ο στολίσκος υποστηρίζεται από αντιπροσωπείες από 44 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας Τούνμπεργκ και της Πορτογαλίδας αριστερής πολιτικού Μαριάνα Μορτάγκουα.

«Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud συνεχίζει απτόητος»

Το Ισραήλ διατηρεί τον αποκλεισμό στην παράκτια περιοχή από τότε που η Χαμάς ανέλαβε τον έλεγχο της Γάζας το 2007, λέγοντας ότι είναι απαραίτητος για την αποτροπή του λαθρεμπορίου όπλων.

Ο αποκλεισμός της τροφής και άλλης βοήθειας έχει αυστηροποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου. Ένα παγκόσμιο παρατηρητήριο πείνας ανέφερε τον Ιούλιο ότι ένα μέρος του θύλακα υποφέρει από λιμό.

Τον Ιούνιο, ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν και κατέσχεσαν ένα γιοτ με βρετανική σημαία που μετέφερε την Τούνμπεργκ , μεταξύ άλλων. Το Ισραήλ σκότωσε επίσης εννέα Τούρκους ακτιβιστές το 2010, όταν έκανε έφοδο στο Mavi Marmara, το οποίο επίσης προσπαθούσε να σπάσει τον αποκλεισμό.

Η δήλωση του GSF δεν ανέφερε ποιος πιστεύεται ότι βρισκόταν πίσω από τις φερόμενες επιθέσεις, αλλά τις περιέγραψε ως «ενορχηστρωμένη προσπάθεια αποπροσανατολισμού και εκτροχίασης της αποστολής μας».

«Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud συνεχίζει απτόητος. Το ειρηνικό μας ταξίδι για να σπάσουμε την παράνομη πολιορκία της Γάζας από το Ισραήλ και να σταθούμε ακλόνητα αλληλέγγυοι με τον λαό της προχωρά με αποφασιστικότητα και αποφασιστικότητα», πρόσθεσε η ομάδα.