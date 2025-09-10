newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Global Sumud Flotilla: Δεύτερη επίθεση με drone εναντίον πλοίου του στόλου βοήθειας για τη Γάζα [βίντεο]
Κόσμος 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:01

Global Sumud Flotilla: Δεύτερη επίθεση με drone εναντίον πλοίου του στόλου βοήθειας για τη Γάζα [βίντεο]

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud αναφέρει ότι κανείς από τους επιβάτες και το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε μετά τη δεύτερη φερόμενη επίθεση μέσα σε ισάριθμες ημέρες.

Σύνταξη
Η διεθνής πρωτοβουλία βοήθειας Global Sumud Flotilla (GSF) ανακοίνωσε ότι ένα από τα σκάφη της δέχθηκε επίθεση από drone στο λιμάνι Sidi Bou Said της Τυνησίας, στη δεύτερη αναφερόμενη τέτοια επίθεση μέσα σε δύο ημέρες.

Το GSF, το οποίο επιδιώκει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα που μαστίζεται από τον πόλεμο χρησιμοποιώντας πολιτικά σκάφη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του νωρίς την Τετάρτη ότι κανείς από τους επιβάτες και το πλήρωμα δεν τραυματίστηκαν και δεν έχουν προκληθεί δομικές ζημιές.

Το βίντεο με την επίθεση του drone

Ο στολίσκος, ο οποίος μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Γκρέτα Τούνμπεργκ, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram από την φερόμενη επίθεση της Τετάρτης, στο οποίο φαίνεται ένα φωτεινό αντικείμενο να χτυπά το σκάφος και αμέσως μετά να ξεσπά φωτιά στο πλοίο. Δεν ήταν δυνατό να επαληθευτεί άμεσα το βίντεο.

YouTube thumbnail

Η GSF ανέφερε την πρώτη επίθεση την Τρίτη, λέγοντας ότι ένα από τα σκάφη της χτυπήθηκε από drone στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας. Το υπουργείο Εσωτερικών της Τυνησίας δήλωσε ότι οι αναφορές για χτύπημα του σκάφους από drone την Τρίτη «δεν έχουν καμία βάση στην αλήθεια» και ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο ίδιο το σκάφος.

Η ομάδα ανέφερε ότι το υπό βρετανική σημαία Alma υπέστη ζημιές από πυρκαγιά στο πάνω κατάστρωμά του και ότι διεξάγεται έρευνα.

Αργότερα δημοσίευσε μια εικόνα αυτού που χαρακτήρισε ως «καμένη ηλεκτρονική συσκευή» που ανακτήθηκε από το κατάστρωμα.

«Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης έρευνα, η παρουσία μιας τέτοιας συσκευής παρέχει περαιτέρω ενδείξεις ότι το σκάφος έγινε σκόπιμα στόχος», ανέφερε.

Οι αναφορές του ΟΗΕ

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δημοσίευσε βίντεο με το φλεγόμενο Άλμα και είπε ότι αυτό υποδηλώνει επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Βιντεογραφικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι ένα drone –χωρίς φως, επομένως δεν μπορούσε να φανεί– έριξε μια συσκευή που έβαλε φωτιά στο κατάστρωμα του σκάφους Alma», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρκετά ασθενοφόρα έσπευσαν στο λιμάνι, ενώ αυτόπτης μάρτυρας του Reuters ανέφερε ότι σκάφη της ακτοφυλακής βρέθηκαν κοντά στο Άλμα.

Οι ακτιβιστές δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν το «ειρηνικό ταξίδι» τους σήμερα Τετάρτη όπως έχει προγραμματιστεί, καθώς ο στολίσκος «προχωρά με αποφασιστικότητα και αποφασιστικότητα».

Ο στολίσκος υποστηρίζεται από αντιπροσωπείες από 44 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας Τούνμπεργκ και της Πορτογαλίδας αριστερής πολιτικού Μαριάνα Μορτάγκουα.

«Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud συνεχίζει απτόητος»

Το Ισραήλ διατηρεί τον αποκλεισμό στην παράκτια περιοχή από τότε που η Χαμάς ανέλαβε τον έλεγχο της Γάζας το 2007, λέγοντας ότι είναι απαραίτητος για την αποτροπή του λαθρεμπορίου όπλων.

Ο αποκλεισμός της τροφής και άλλης βοήθειας έχει αυστηροποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου. Ένα παγκόσμιο παρατηρητήριο πείνας ανέφερε τον Ιούλιο ότι ένα μέρος του θύλακα υποφέρει από λιμό.

Τον Ιούνιο, ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν και κατέσχεσαν ένα γιοτ με βρετανική σημαία που μετέφερε την Τούνμπεργκ , μεταξύ άλλων. Το Ισραήλ σκότωσε επίσης εννέα Τούρκους ακτιβιστές το 2010, όταν έκανε έφοδο στο Mavi Marmara, το οποίο επίσης προσπαθούσε να σπάσει τον αποκλεισμό.

Η δήλωση του GSF δεν ανέφερε ποιος πιστεύεται ότι βρισκόταν πίσω από τις φερόμενες επιθέσεις, αλλά τις περιέγραψε ως «ενορχηστρωμένη προσπάθεια αποπροσανατολισμού και εκτροχίασης της αποστολής μας».

«Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud συνεχίζει απτόητος. Το ειρηνικό μας ταξίδι για να σπάσουμε την παράνομη πολιορκία της Γάζας από το Ισραήλ και να σταθούμε ακλόνητα αλληλέγγυοι με τον λαό της προχωρά με αποφασιστικότητα και αποφασιστικότητα», πρόσθεσε η ομάδα.

Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη
Κόσμος 10.09.25

Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη

«Απέναντι» στο Ισραήλ είναι η διεθνής κοινότητα μετά την επίθεση στο Κατάρ, με τα κράτη να καταδικάζουν την κίνηση και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Πολιτικό αδιέξοδο 10.09.25

Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.09.25

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της - «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Η Πολωνία κατέρριψε drones που «παραβίασαν τον εναέριο χώρο της» κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία - Είναι η πρώτη φορά που η χώρα -μέλος του ΝΑΤΟ- εμπλέκεται στον πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αργεντινή: Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 10.09.25

Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες

Η συντριπτική ήττα για το κόμμα του ακραίου νεοφιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στις τοπικές εκλογές του Μπουένος Άιρες και ο 58χρονος περονιστής Γαβριήλ Κατωπόδης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα
Μέση Ανατολή 10.09.25

Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα

Ο Τραμπ επέμεινε πως το Ισραήλ δεν είχε ειδοποιήσει εκ των προτέρων για την επίθεσή του στην Ντόχα, αλλά και το Κατάρ διέψευσε την πληροφορία ότι ενημερώθηκε από τις ΗΠΑ πριν την επιδρομή.

Σύνταξη
Κυρώσεις στη Ρωσία: Ο Τραμπ ζητά δασμούς έως και 100% σε Ινδία και Κίνα αλλά από κοινού με την ΕΕ
Εως και 100%... 10.09.25

Τραμπ στην ΕΕ για κυρώσεις στη Ρωσία: Βάλτε δασμούς σε Κίνα - Ινδία και ακολουθούμε

Ο Τραμπ είπε ότι «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επιβάλλοντας δασμούς έως και 100% σε Κίνα και Ινδία, αλλά με την προϋπόθεση πως θα κάνει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύνταξη
Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ – Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν
Κόσμος 10.09.25

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ - Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν

Η Ισπανία γίνεται η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Ολλανδία, την Σλοβενία και το Βέλγιο που απαγορεύει την είσοδο στους δύο ακροδεξιούς υπουργούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: «Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα
Γερμανία 10.09.25

«Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα

«Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή», τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον εμίρη του Κατάρ για το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Σύνταξη
Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή
Κόσμος 10.09.25

Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή

Το Κατάρ διά στόματος του πρωθυπουργού του Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε πως το Κατάρ «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση», αλλά θα συνεχίσει την διαμεσολάβηση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Περιστέρι: Απολογείται ο ένας 20χρονος για τις κόντρες – Σοκάρει το βίντεο με την παράσυρση του αστυνομικού
Στο Περιστέρι 10.09.25

Απολογείται σήμερα ο ένας 20χρονος για τις κόντρες - Σοκάρει το βίντεο με την παράσυρση του αστυνομικού

Ενώπιον του ανακριτή απολογείται την Πέμπτη ο 20χρονος που φέρεται να συμμετείχε σε κόντρες με τον άλλο 20χρονο οδηγό Mercedes, ο οποίος τραυμάτισε σοβαρά τον αστυνομικό στο Περιστέρι

Σύνταξη
Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη
Κόσμος 10.09.25

Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη

«Απέναντι» στο Ισραήλ είναι η διεθνής κοινότητα μετά την επίθεση στο Κατάρ, με τα κράτη να καταδικάζουν την κίνηση και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Κίνηση στην Αθήνα: Μποκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός
Υπομονή 10.09.25

Μποκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Αττική Οδό, όπως και από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας - Κυκλοφοριακό κομφούζιο γύρω από τους στύλους Ολυμπίου Διός

Σύνταξη
Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια
Καρό τραπεζομάντιλο 10.09.25

Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια

Στο μπαρ του Dan Tana’s οι γονείς της Ντρου Μπάριμορ της άλλαζαν πάνες, ενώ οι Μέριλιν Μονρόε, Τζέιμς Ντιν, Φρανκ Σινάτρα και Τζακ Νίκολσον ήταν μόνιμοι θαμώνες του. Όλο το Χόλιγουντ πέρασε από τα τραπέζια του και ο λόγος δεν ήταν μόνο το θρυλικό κοτόπουλο-παρμεζάνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει

Η θεωρητική κατάρτιση και η επαγγελματική αποκατάσταση συνδέονται με τον καλύτερο τρόπο στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύνταξη
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Πολιτικό αδιέξοδο 10.09.25

Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Πώς μπορεί να δει κάποιος την Εθνική από κοντά… – Πτήσεις τσάρτερ και έξτρα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους
Eurobasket 2025 10.09.25

Πώς μπορεί να δει κάποιος την Εθνική από κοντά… – Πτήσεις τσάρτερ και έξτρα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους

Η Εθνική έκλεισε το εισιτήριό της στα ημιτελικά του Eurobasket και ο κόσμος της ετοιμάζεται για ταξίδι... μεταλλίου στη Ρίγα και την «Xiaomi Arena».

Σύνταξη
Ταξί: Δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων – Συγκέντρωση στις 10:00 και αυτοκινητοπορεία προς το υπ. Μεταφορών
48ωρη απεργία 10.09.25

Δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων ταξί - Συγκέντρωση στις 10:00 και αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο

Οι οδηγοί ταξί προχώρησαν σε 48ωρη απεργία την Τρίτη ως αντίδραση στην απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει συγκοινωνιακό έργο στα επαγγελματικά βαν

Σύνταξη
Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε
Editorial 10.09.25

Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα όταν το «Ακραίο Κέντρο» υποστηρίζει ότι είναι το μόνο που αξίζει να κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»
Μισαναπηρικά επεισόδια 10.09.25

Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»

Το δικαστήριο με οδηγό ταξί και ο αγώνας για να μπουν οι σκύλοι οδηγοί σε νομοθετικό πλαίσιο - Η ακτιβίστρια Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου μιλάει στο in με αφορμή το περιστατικό με την Πελενδρίτου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
