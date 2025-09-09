Ο Στόλος για τη Γάζα καταγγέλλει επίθεση από drone σε σκάφος του στην Τυνησία (βίντεο)
Πλήγμα από drone καταγγέλλει πως δέχτηκε στην Τυνησία ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» που έχει ως αποστολή του να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό στη Γάζα.
Ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη μέσω Instagram πως ένα από τα πλοία του, υπό πορτογαλική σημαία, στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του, χτυπήθηκε – όπως υποπτεύεται – από drone, διαβεβαιώνοντας ότι όλοι οι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Instagram, κάτω).
Ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» είναι ελλιμενισμένος στο λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ της Τυνησίας
Ο Στόλος, διεθνής πρωτοβουλία με διακηρυγμένο στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, είναι ελλιμενισμένος στο λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ της Τυνησίας.
Οι διοργανωτές του ταξιδιού υποστηρίζουν ότι στόχος τους είναι να «σπάσουν την παράνομη πολιορκία της Γάζας». Ωστόσο, η προηγούμενη απόπειρα δεν είχε αίσιο τέλος. Τον περασμένο Ιούνιο, ανάλογη προσπάθεια είχε ανακοπεί από ισραηλινές δυνάμεις.
Επέκταση της αποστολής
Η τωρινή αποστολή ξεκίνησε από τη Βαρκελώνη την προπερασμένη Δευτέρα, με περίπου 20 σκάφη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας, τα πλοία θα παραμείνουν για λίγες ημέρες στην Τυνησία, ώστε να επεκταθεί η αποστολή με την προσθήκη νέας βοήθειας και την ένταξη της τυνησιακής ομάδας ακτιβιστών.
Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τις αποστολές αυτές «διαφημιστικά κόλπα» χωρίς ουσιαστικό ανθρωπιστικό αποτέλεσμα.
Τον Μάρτιο, επέβαλε πλήρη αποκλεισμό των προμηθειών που εισέρχονταν στη Γάζα, με το επιχείρημα ότι καταλήγουν στη Χαμάς, κάτι που αρνείται η παλαιστινιακή οργάνωση και ποτέ δεν έχει αποδείξει το Ισραήλ.
