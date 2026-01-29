newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:36
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα – Έφτασε η κακοκαιρία Kristin
Ξεκινά ο νέος κύκλος του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής
Αυτοδιοίκηση 29 Ιανουαρίου 2026, 15:55

Ξεκινά ο νέος κύκλος του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής

Από σήμερα 29 Ιανουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας σε 400 παιδιά Δημοτικών και Γυμνασίων της Αττικής, ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Το Παιδικό Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Αττικής, ανοίγει ξανά τις πύλες του, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια, με έναν νέο κύκλο μαθημάτων που αρχίζουν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνονται μέσα στον Μάρτιο.

Ο νέος κύκλος θα περιλαμβάνει δύο ειδικά σχεδιασμένα Προγράμματα μαθημάτων, ένα για παιδιά Δημοτικού και ένα για Γυμνασίου, με εστίαση στο περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Τα μαθήματα θα παρακολουθήσουν συνολικά 400 μαθητές και μαθήτριες – 200 παιδιά Δ΄ έως ΣΤ’ τάξεων Δημοτικού και 200 όλων των τάξεων του Γυμνασίου – ενώ η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν, όπως πληροφορεί η Περιφέρεια Αττικής.

Κάθε πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει εργαστήρια και διαλέξεις από Διδακτικό και Επιστημονικό Προσωπικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε αμφιθέατρα και αίθουσες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου κάθε Σάββατο, αρχής γενομένης από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές/μαθήτριες των Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού Σχολείου καθώς και των τριών τάξεων Γυμνασίου, που φοιτούν σε σχολεία της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:

«Το Παιδικό Πανεπιστήμιο της Περιφέρεια Αττικής αποτελεί μια σταθερή επένδυση στη γνώση, στη δημιουργικότητα και στο μέλλον των παιδιών μας. Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη περσινή δράση, που ανέδειξε τις Τέχνες, τον Πολιτισμό και τη Δημιουργικότητα, συνεχίζουμε φέτος με έναν νέο κύκλο μαθημάτων αφιερωμένο στο περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Μέσα από απολύτως δωρεάν, βιωματικά μαθήματα σε πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς χώρους, 200 μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού και 200 μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον του πλανήτη μας.

Στην Περιφέρεια Αττικής πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στην τάξη. Δημιουργούμε ευκαιρίες που καλλιεργούν τη σκέψη, τη γνώση και την περιβαλλοντική συνείδηση των αυριανών ενεργών πολιτών».

