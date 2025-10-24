Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις στη Γάζα εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν μετά την συνάντηση τους στο Κάιρο, όπου επιβεβαίωσαν την δέσμευσή τους στην κατάπαυση του πυρός καθώς και στην δημιουργία προσωρινής παλαιστινιακής επιτροπής, αποτελούμενης από ανεξάρτητους, τεχνοκράτες κατοίκους της Γάζας.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται η ενότητα του παλαιστινιακού πολιτικού συστήματος και η ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων, ενώ ζητούν από τον ΟΗΕ να ψηφίσει για την σύσταση προσωρινής δύναμης παρακολούθησης της εκεχειρίας.

Στην συνέχεια ζήτησαν τον τερματισμό των βασανιστηρίων στις ισραηλινές φυλακές, ενώ αποκάλεσαν την κράτηση των χιλιάδων παλαιστινίων ως κορυφαία προτεραιότητα. Συμφώνησαν ακόμα για την σύσταση διεθνούς επιτροπής για την χρηματοδότηση και την υλοποίηση της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των παλαιστινιακών οργανώσεων που δρουν στη Γάζα

Η ανακοίνωση τιτλοφορείται ως «Κοινή δήλωση των παλαιστινιακών φατριών που συναντήθηκαν στο Κάιρο: Επιβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας για τη συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα» και αναφέρονται τα παρακάτω.

– Συμφωνήσαμε να παραδώσουμε τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια προσωρινή παλαιστινιακή επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητους «τεχνοκράτες» από τη Λωρίδα της Γάζας.

– Συμφωνήσαμε να συσταθεί μια διεθνής επιτροπή για την εποπτεία της χρηματοδότησης και της υλοποίησης της ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας.

– Τονίσαμε την ενότητα του παλαιστινιακού πολιτικού συστήματος και την ανεξάρτητη εθνική λήψη αποφάσεων.

– Επιβεβαιώνουμε την ανάγκη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

– Τονίζουμε τη σημασία της έκδοσης ψηφίσματος του ΟΗΕ σχετικά με τη σύσταση προσωρινής δύναμης του ΟΗΕ για την παρακολούθηση της εκεχειρίας.

– Ζητούμε τον τερματισμό όλων των μορφών βασανιστηρίων και παραβιάσεων κατά των κρατουμένων στις φυλακές του εχθρού.

– Το ζήτημα των κρατουμένων θα παραμείνει η κορυφαία προτεραιότητά μας έως ότου απελευθερωθούν.

– Επιβεβαιώνουμε τις συνεχιζόμενες κοινές προσπάθειές μας για την ενοποίηση των οραμάτων και των θέσεων μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παλαιστινιακή υπόθεση.

– Ζητούμε την επείγουσα σύγκληση όλων των παλαιστινιακών δυνάμεων και φατριών, προκειμένου να συμφωνήσουν σε μια εθνική στρατηγική και να αναζωογονήσουν την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ).