23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
Γάζα: Ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες – Κατά του Ισραήλ αποφάσισε το ΔΔΔ
Κόσμος 23 Οκτωβρίου 2025 | 13:30

Γάζα: Ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες – Κατά του Ισραήλ αποφάσισε το ΔΔΔ

Το 70% των παιδιών στη Γάζα γεννιούνται πρόωρα ή με λιγότερο βάρος από το αναμενόμενο - Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε κατά του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια

Spotlight

«Δεν ήμουν πλήρως προετοιμασμένος για αυτό που είδα στη Γάζα. Κανείς δεν μπορεί να είναι. Η έκταση της καταστροφής συγκρίνεται μόνο με σκηνικό δυστοπικής ταινίας. Δυστυχώς, δεν είναι μυθοπλασία».

Με αυτά τα λόγια ο Άντριου Σάμπερτον, αξιωματούχος του Ταμείου Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών, προσπάθησε να περιγράψει στους δημοσιογράφους την κατάσταση στη Γάζα μετά από επίσκεψή του στα παλαιστινιακά εδάφη.

«Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το θέσουμε: Η Γάζα έχει ισοπεδωθεί, για χιλιόμετρα επί χιλιομέτρων υπάρχουν μόνο ερείπια και σκόνη με λίγα κτίρια να έχουν μείνει άθικτα. Αυτές δεν είναι παράπλευρες απώλειες και δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό που έχω δει», ανέφερε.

Ο υποσιτισμός που θερίζει τον παλαιστινιακό θύλακα απειλεί ολόκληρες γενιές Παλαιστινίων, με τις γυναίκες και τα παιδιά να είναι οι πιο ευάλωτοι στις επιπτώσεις του λιμού. Τα στοιχεία που παρουσίασε ο αξιωματούχος το ΟΗΕ είναι συγκλονιστικά.

Υποσιτισμός σε μωρά και γυναίκες

Τα μωρά που γεννιούνται πρόωρα ή λιποβαρή αποτελούν πλέον το 70% των νεογέννητων στη Γάζα.

«Ο υποσιτισμός πιθανότατα θα οδηγήσει σε ολοένα και πιο μακροχρόνια φροντίδα και προβλήματα καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής ενός μωρού που γεννιέται στη Γάζα», ανέφερε ο ίδιος.

Ένας στους τέσσερις Παλαιστίνιους λιμοκτονεί. Ανάμεσα σε αυτούς και 11.500 έγκυες γυναίκες.

Μία στις τρεις εγκυμοσύνες χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου κι ο δείκτης μητρικής θνησιμότητας είναι «υψηλός».

Με το υγειονομικό σύστημα διαλυμένο «έχουμε ιστορίες γυναικών που γεννούν πραγματικά στα ερείπια, δίπλα στο δρόμο».

Πολλές Παλαιστίνιες γυναίκες και κορίτσια δεν έχουν πρόσβαση σε προϊόντα περιόδου. «Έχουμε 700.000 γυναίκες και κορίτσια για κάθε μήνα που ο κύκλος της εμμήνου ρύσεως είναι ένας εφιάλτης. Μπορεί να μην υπάρχει ιδιωτικότητα. Μπορεί να μην υπάρχουν εγκαταστάσεις υγιεινής. Δεν υπάρχει καθαρό νερό και δεν υπάρχουν σερβιέτες».

Περισσότερο από το 50% των νέων και περίπου το 40% των ενηλίκων αναμένεται να υποφέρουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες: «Αυτό θα χρειαστεί γενιές για να εκλείψει».

Νέα απόφαση του ΔΔΔ – Υποχρεωμένο το Ισραήλ να παρέχει βοήθεια στη Γάζα

Παρά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης πυρός το Ισραήλ συνεχίζει παραβιάζει τους όρους και να βάζει εμπόδια στην είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης μπαίνουν με το σταγονόμετρο στη Γάζα που συνεχίζει να λιμοκτονεί ενώ το Ισραήλ δεν έχει τηρήσει ούτε στο ελάχιστο τη δέσμευσή του για 600 φορτηγά με βοήθεια τη μέρα.

Χθες το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης αποφάσισε ότι το Ισραήλ ως κατοχική δύναμη έχει την υποχρέωση «να διασφαλίζει τις βασικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων για την επιβίωσή του προμηθειών». Επίσης είναι υποχρεωμένο να μην εμποδίζει την παροχή αυτών των προμηθειών και να μη χρησιμοποιεί τη λιμοκτονία του πληθυσμού ως μέθοδο πολέμου.

Επιπλέον οι δικαστές δήλωσαν ότι το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να υποστηρίξει τις προσπάθειες ανακούφισης που παρέχουν τα ΗΕ στη Γάζα, και αυτό σημαίνει να αποδεχτεί τη δράση της UNRWA, της οποίας έχει απαγορεύσει τη λειτουργία.

Δεν αποδείχτηκαν οι κατηγορίες για σχέση της UNRWA με τη Χαμάς

Οι κατηγορίες του Ισραήλ ότι αρκετά μέλη της UNRWA ήταν «τρομοκράτες της Χαμάς που συμμετείχαν στην επίθεση στις 7 Οκτώβρη 2023» δεν στοιχειοθετήθηκαν, ανέφερε το Δικαστήριο που δήλωσε ότι το Τελ Αβίβ δεν κατάφερε να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς του.

Τον Απρίλιο, οι δικηγόροι των Ηνωμένων Εθνών και οι Παλαιστίνιοι εκπρόσωποι στο ΔΔΔ κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι παραβίασε το διεθνές δίκαιο αρνούμενο να επιτρέψει την παροχή βοήθειας στη Γάζα μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε επίσης ζητήσει από το ΔΔΔ να διευκρινίσει τις υποχρεώσεις του Ισραήλ, ως κατοχικής δύναμης, έναντι του ΟΗΕ και άλλων φορέων, «συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης και διευκόλυνσης της απρόσκοπτης παροχής επειγόντως απαραίτητων προμηθειών που είναι απαραίτητες για την επιβίωση» των Παλαιστινίων.

Οι αποφάσεις του ΔΔΔ δεν είναι δεσμευτικές αλλά έχουν χαρακτήρα γνωμοδότησης. Ωστόσο έχουν ιδιαίτερο συμβολικό βάρος και θέτουν τα κράτη μέλη του ΟΗΕ προ των ευθυνών τους, καθώς είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ θα αγνοήσει και αυτή τη φορά την εις βάρος του απόφαση.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, δεν άργησε να αντιδράσει με τον συνήθη τρόπο στην απόφαση του ΔΔΔ, ισχυριζόμενος ότι οι θεσμοί του ΟΗΕ αποτελούν «εστίες αναπαραγωγής τρομοκρατών».

Στο ίδιο μήκος κύματος οι ΗΠΑ απέρριψαν επίσης τη γνωμοδότηση του δικαστηρίου το οποίο κατηγόρησαν για πολιτικές σκοπιμότητες και επανέλαβαν τους ισραηλινούς ισχυρισμούς περί τρομοκρατίας της UNRWA.

Τον Ιούλιο του 2024, το ΔΔΔ εξέδωσε μια ακόμα συμβουλευτική γνωμοδότηση, δηλώνοντας ότι η κατοχή του παλαιστινιακού εδάφους από το Ισραήλ ήταν «παράνομη» και πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό.

Οι δικαστές του ΔΔΔ εξετάζουν επίσης τις κατηγορίες, που έχει ασκήσει η Νότια Αφρική, ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τη Γενοκτονία του 1948 με τις ενέργειές του στη Γάζα.

googlenews

Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ρωσία: Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις – «Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας» λέει ο Μεντβέντεφ
Σταθεροί οι στόχοι 23.10.25

Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις, σχολιάζει η Ρωσία - «Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας» λέει ο Μεντβέντεφ

Αναποτελεσματικές οι κυρώσεις της ΕΕ και αντιπαραγωγικές οι κυρώσεις των ΗΠΑ λέει η Ρωσία - «Ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί με την παλαβή Ευρώπη»

Σύνταξη
Νέα Ζηλανδία: Προωθείται νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των social media από εφήβους
Κόσμος 23.10.25

Νέα Ζηλανδία: Προωθείται νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των social media από εφήβους

Στη Νέα Ζηλανδία, ένα σχέδιο νόμου μπορεί να προταθεί από οποιονδήποτε βουλευτή χωρίς να είναι μέλος του υπουργικού συμβουλίου και η επιλογή για τη συζήτησή του στο κοινοβούλιο γίνεται με κλήρωση.

Σύνταξη
Πώς θα καταφέρει η ΕΕ να αποδεσμεύσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία; – Το μεγαλόπνοο σχέδιο
Κόσμος 23.10.25

Πώς θα καταφέρει η ΕΕ να αποδεσμεύσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία; – Το μεγαλόπνοο σχέδιο

Υπό συζήτηση βρίσκεται η ανεύρεση τρόπου για την αποδέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ, ώστε να δοθούν ως επικουρία στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών
Κόσμος 23.10.25

Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις
Κόσμος 23.10.25

Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Αμερικανός ΥΠΕΞ 23.10.25

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι ο Τραμπ «κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή»

Σύνταξη
Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς
Ρευστό τοπίο 23.10.25

Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς

Με την Ακροδεξιά να αγγίζει ιστορικά ποσοστά και το «τείχος προστασίας» να τρίζει στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με δοκιμασία ηγεσίας, ενόψει μια κρίσιμης εκλογικής χρονιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής
Politico 23.10.25

Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής

Στις 23 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την Ουκρανία, την ευρωπαϊκή άμυνα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ανταγωνιστικότητα, τη στέγαση και τη μετανάστευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει
Κόσμος 23.10.25

Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει

Ολοένα και περισσότερες από τις χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονται από την αντιμεταναστευτική τους πολιτική, φέρνουν πολλαπλάσιους μετανάστες από ότι πριν χρόνια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027
Πόλεμος εξουσίας 23.10.25

Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα τηρήσει τη συμφωνία με τους Σοσιαλιστές. Τους κατηγορεί ότι δεν συνεργάζονται. Του απαντούν ότι πρέπει να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)
Μπάσκετ 23.10.25

Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη χημεία του με τον Μάιλς Τέρνερ και την εμπειρία του απέναντι στον Κρις Μίντλετον, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σύνταξη
Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»

Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα - «Το χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση στο Μεταξουργείο και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», διερωτήθηκε

Σύνταξη
Ψήφισαν τα ίδια, εννοούν άλλα Μητσοτάκης και Δένδιας – Οι σχεδιασμοί που δεν βγαίνουν στο Μαξίμου, τα μέτωπα και οι αντιφάσεις
Πολιτική 23.10.25

Ψήφισαν τα ίδια, εννοούν άλλα Μητσοτάκης και Δένδιας – Οι σχεδιασμοί που δεν βγαίνουν στο Μαξίμου, τα μέτωπα και οι αντιφάσεις

Το στραπάτσο για Μητσοτάκη στην υπόθεση της τροπολογίας, την οποία έκανε προσωπική του υπόθεση. Ανοιχτά συνδέει το θέμα με τα Τέμπη ανοίγοντας μέτωπο με τους συγγενείς. Αγεφύρωτο το ρήγμα μετά τη διαφοροποίηση Δένδια. Η σύγκρουση Μητσοτάκη με Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Ριάνα «πέταξε» 36 εκατομμύρια δολάρια μετά την αποτυχημένη συνεργασία της με τη Louis Vuitton – αλλά ούτε καν ίδρωσε
Στραβοπάτημα 23.10.25

Η Ριάνα «πέταξε» 36 εκατομμύρια δολάρια μετά την αποτυχημένη συνεργασία της με τη Louis Vuitton – αλλά ούτε καν ίδρωσε

Η pop star Ριάνα, εκτός από την κυριαρχία της στη μουσική βιομηχανία, φημίζεται και για τις επιχειρηματικές της επιτυχίες. Ωστόσο, η συνεργασία της με τη Louis Vuitton, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Βέροια
Δημοτικές εγκαταστάσεις 23.10.25

Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Βέροια

Έγκριση χρηματοδότησης 13,5 εκατ.€ για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας.

Σύνταξη
Μετά την αποτυχία ο Μητσοτάκης ψάχνει σωσίβιο στην Ευρώπη για στεγαστική και ενεργειακή κρίση
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Μετά την αποτυχία ο Μητσοτάκης ψάχνει σωσίβιο στην Ευρώπη για στεγαστική και ενεργειακή κρίση

Για ακόμη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Σύνοδο της ΕΕ στις Βρυξέλλες πανηγύρισε για τις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες που θα κληθεί να πληρώσει και ο ελληνικός λαός - Δήλωσε ακόμη ικανοποιημένος για την ενασχόληση της ΕΕ με την ενεργειακή και στεγαστική κρίση

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης ρίχνει χημικά σε παιδιά δημοτικού
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Νέα Αριστερά: Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης ρίχνει χημικά σε παιδιά δημοτικού

«Η κυβέρνηση όταν δεν θέλει να προσλάβει δασκάλους, βρίσκει πάντα εύκαιρα τα ΜΑΤ», τονίζει η Νέα Αριστερά, στηλιτεύοντας την επίθεση της αστυνομίας σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις τμημάτων

Σύνταξη
Ρωσία: Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις – «Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας» λέει ο Μεντβέντεφ
Σταθεροί οι στόχοι 23.10.25

Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις, σχολιάζει η Ρωσία - «Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας» λέει ο Μεντβέντεφ

Αναποτελεσματικές οι κυρώσεις της ΕΕ και αντιπαραγωγικές οι κυρώσεις των ΗΠΑ λέει η Ρωσία - «Ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί με την παλαβή Ευρώπη»

Σύνταξη
«Διαφώνησα μαζί του όπως με όλους τους ανθρώπους που αγάπησα» – Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τρυφερά τον Σαββόπουλο
Αντίο 23.10.25

«Διαφώνησα μαζί του όπως με όλους τους ανθρώπους που αγάπησα» - Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τρυφερά τον Σαββόπουλο

«Γεια σου, ακριβέ κι αγαπημένε μου. Θα σου χρωστώ για πάντα όλο τον εαυτό μου –κι αυτόν που λέω πως έχω κι εκείνον που δεν ξέρω ακόμα» - Έτσι λέει αντίο ο Φοίβος Δεληβοριάς στον Διονύση Σαββόπουλο σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook.

Σύνταξη
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο