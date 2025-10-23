«Δεν ήμουν πλήρως προετοιμασμένος για αυτό που είδα στη Γάζα. Κανείς δεν μπορεί να είναι. Η έκταση της καταστροφής συγκρίνεται μόνο με σκηνικό δυστοπικής ταινίας. Δυστυχώς, δεν είναι μυθοπλασία».

Με αυτά τα λόγια ο Άντριου Σάμπερτον, αξιωματούχος του Ταμείου Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών, προσπάθησε να περιγράψει στους δημοσιογράφους την κατάσταση στη Γάζα μετά από επίσκεψή του στα παλαιστινιακά εδάφη.

«Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το θέσουμε: Η Γάζα έχει ισοπεδωθεί, για χιλιόμετρα επί χιλιομέτρων υπάρχουν μόνο ερείπια και σκόνη με λίγα κτίρια να έχουν μείνει άθικτα. Αυτές δεν είναι παράπλευρες απώλειες και δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό που έχω δει», ανέφερε.

Ο υποσιτισμός που θερίζει τον παλαιστινιακό θύλακα απειλεί ολόκληρες γενιές Παλαιστινίων, με τις γυναίκες και τα παιδιά να είναι οι πιο ευάλωτοι στις επιπτώσεις του λιμού. Τα στοιχεία που παρουσίασε ο αξιωματούχος το ΟΗΕ είναι συγκλονιστικά.

Υποσιτισμός σε μωρά και γυναίκες

Τα μωρά που γεννιούνται πρόωρα ή λιποβαρή αποτελούν πλέον το 70% των νεογέννητων στη Γάζα.

«Ο υποσιτισμός πιθανότατα θα οδηγήσει σε ολοένα και πιο μακροχρόνια φροντίδα και προβλήματα καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής ενός μωρού που γεννιέται στη Γάζα», ανέφερε ο ίδιος.

Ένας στους τέσσερις Παλαιστίνιους λιμοκτονεί. Ανάμεσα σε αυτούς και 11.500 έγκυες γυναίκες.

Μία στις τρεις εγκυμοσύνες χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου κι ο δείκτης μητρικής θνησιμότητας είναι «υψηλός».

Με το υγειονομικό σύστημα διαλυμένο «έχουμε ιστορίες γυναικών που γεννούν πραγματικά στα ερείπια, δίπλα στο δρόμο».

Πολλές Παλαιστίνιες γυναίκες και κορίτσια δεν έχουν πρόσβαση σε προϊόντα περιόδου. «Έχουμε 700.000 γυναίκες και κορίτσια για κάθε μήνα που ο κύκλος της εμμήνου ρύσεως είναι ένας εφιάλτης. Μπορεί να μην υπάρχει ιδιωτικότητα. Μπορεί να μην υπάρχουν εγκαταστάσεις υγιεινής. Δεν υπάρχει καθαρό νερό και δεν υπάρχουν σερβιέτες».

Περισσότερο από το 50% των νέων και περίπου το 40% των ενηλίκων αναμένεται να υποφέρουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες: «Αυτό θα χρειαστεί γενιές για να εκλείψει».

Νέα απόφαση του ΔΔΔ – Υποχρεωμένο το Ισραήλ να παρέχει βοήθεια στη Γάζα

Παρά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης πυρός το Ισραήλ συνεχίζει παραβιάζει τους όρους και να βάζει εμπόδια στην είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης μπαίνουν με το σταγονόμετρο στη Γάζα που συνεχίζει να λιμοκτονεί ενώ το Ισραήλ δεν έχει τηρήσει ούτε στο ελάχιστο τη δέσμευσή του για 600 φορτηγά με βοήθεια τη μέρα.

Χθες το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης αποφάσισε ότι το Ισραήλ ως κατοχική δύναμη έχει την υποχρέωση «να διασφαλίζει τις βασικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων για την επιβίωσή του προμηθειών». Επίσης είναι υποχρεωμένο να μην εμποδίζει την παροχή αυτών των προμηθειών και να μη χρησιμοποιεί τη λιμοκτονία του πληθυσμού ως μέθοδο πολέμου.

Επιπλέον οι δικαστές δήλωσαν ότι το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να υποστηρίξει τις προσπάθειες ανακούφισης που παρέχουν τα ΗΕ στη Γάζα, και αυτό σημαίνει να αποδεχτεί τη δράση της UNRWA, της οποίας έχει απαγορεύσει τη λειτουργία.

Δεν αποδείχτηκαν οι κατηγορίες για σχέση της UNRWA με τη Χαμάς

Οι κατηγορίες του Ισραήλ ότι αρκετά μέλη της UNRWA ήταν «τρομοκράτες της Χαμάς που συμμετείχαν στην επίθεση στις 7 Οκτώβρη 2023» δεν στοιχειοθετήθηκαν, ανέφερε το Δικαστήριο που δήλωσε ότι το Τελ Αβίβ δεν κατάφερε να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς του.

Τον Απρίλιο, οι δικηγόροι των Ηνωμένων Εθνών και οι Παλαιστίνιοι εκπρόσωποι στο ΔΔΔ κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι παραβίασε το διεθνές δίκαιο αρνούμενο να επιτρέψει την παροχή βοήθειας στη Γάζα μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε επίσης ζητήσει από το ΔΔΔ να διευκρινίσει τις υποχρεώσεις του Ισραήλ, ως κατοχικής δύναμης, έναντι του ΟΗΕ και άλλων φορέων, «συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης και διευκόλυνσης της απρόσκοπτης παροχής επειγόντως απαραίτητων προμηθειών που είναι απαραίτητες για την επιβίωση» των Παλαιστινίων.

Οι αποφάσεις του ΔΔΔ δεν είναι δεσμευτικές αλλά έχουν χαρακτήρα γνωμοδότησης. Ωστόσο έχουν ιδιαίτερο συμβολικό βάρος και θέτουν τα κράτη μέλη του ΟΗΕ προ των ευθυνών τους, καθώς είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ θα αγνοήσει και αυτή τη φορά την εις βάρος του απόφαση.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, δεν άργησε να αντιδράσει με τον συνήθη τρόπο στην απόφαση του ΔΔΔ, ισχυριζόμενος ότι οι θεσμοί του ΟΗΕ αποτελούν «εστίες αναπαραγωγής τρομοκρατών».

Στο ίδιο μήκος κύματος οι ΗΠΑ απέρριψαν επίσης τη γνωμοδότηση του δικαστηρίου το οποίο κατηγόρησαν για πολιτικές σκοπιμότητες και επανέλαβαν τους ισραηλινούς ισχυρισμούς περί τρομοκρατίας της UNRWA.

Another corrupt ruling by the ICJ. As President Trump and Secretary Rubio work tirelessly to bring peace to the region, this so-called «court» issues a nakedly politicized non-binding «advisory opinion» unfairly bashes Israel and gives UNRWA a free pass for its deep… — Department of State (@StateDept) October 22, 2025

Τον Ιούλιο του 2024, το ΔΔΔ εξέδωσε μια ακόμα συμβουλευτική γνωμοδότηση, δηλώνοντας ότι η κατοχή του παλαιστινιακού εδάφους από το Ισραήλ ήταν «παράνομη» και πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό.

Οι δικαστές του ΔΔΔ εξετάζουν επίσης τις κατηγορίες, που έχει ασκήσει η Νότια Αφρική, ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τη Γενοκτονία του 1948 με τις ενέργειές του στη Γάζα.