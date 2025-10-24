newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Γάζα: Αμερικανική εποπτεία στο Ισραήλ για να μην σπάσει την εκεχειρία – Μάχη με την πείνα δίνουν οι Παλαιστίνιοι
Κόσμος 24 Οκτωβρίου 2025 | 12:03

Γάζα: Αμερικανική εποπτεία στο Ισραήλ για να μην σπάσει την εκεχειρία – Μάχη με την πείνα δίνουν οι Παλαιστίνιοι

Να εξασφαλίσουν ότι ο Νετανιάχου δεν θα επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα προσπαθούν οι ΗΠΑ - Την ίδια ώρα η κατάσταση στον θύλακα παραμένει δραματική

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις αλλά τέσσερις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν στρατοπεδεύσει στο Ισραήλ για να συγκρατήσουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου από το να σπάσει την εκεχειρία στη Γάζα.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα το περασμένο Σαββατοκύριακο, από τους οποίους σκοτώθηκαν 45 Παλαιστίνιοι, εκνεύρισαν την αμερικανική ηγεσία που είδε το πολυδιαφημιζόμενο σχέδιο «ειρήνης» του Τραμπ να γίνεται κουρελόχαρτο.

«Ο Τραμπ ήταν δυσαρεστημένος με τους Ισραηλινούς, επειδή το Ισραήλ προσπαθούσε να βρει τρόπους να βγει από τη συμφωνία», είπε ένας διπλωμάτης στους Financial Times και έτσι ο αμερικανός πρόεδρος φρόντισε να στείλει «το ιππικό» στο Τελ Αβίβ για να κρατήσει τα μπόσικα.

Ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ήταν οι πρώτοι που έφτασαν. Ακολούθησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Δημόσιες επιπλήξεις στο Ισραήλ

Η δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου με το Ισραήλ εκφράζεται πλέον δημόσια, ενώ το κλίμα στις ΗΠΑ έχει αλλάξει κατά του Τελ Αβίβ σε σχέση με δύο χρόνια πριν όπως αποτυπώνεται μεταξύ άλλων και στις δημοσκοπήσεις.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί – συμπεριλαμβανομένου του 80% των Δημοκρατικών και του 41% των Ρεπουμπλικανών – πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Τις πολυάριθμες διαρροές στον Τύπο για την κατσάδα του Τραμπ στον Νετανιάχου μετά την επίθεση στο Κατάρ και το τηλεφώνημα μεταμέλειας του Ισραηλινού στον Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, ακολούθησαν οι επίσημες δηλώσεις αποδοκιμασίας.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτός ήταν που ανάγκασε τον Νετανιάχου να πει το «ναι» στην κατάπαυση πυρός που θα ήθελε να «συνεχίσει για πάντα τον πόλεμο» και απείλησε ότι εάν το Ισραήλ προχωρήσει τα σχέδιά του για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, θα χάσει τη στήριξη των ΗΠΑ, καθώς όπως είπε έχει υποσχεθεί στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο.

Το νομοσχέδιο για προσάρτηση τμημάτων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης που ψηφίστηκε και από μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού την Τετάρτη εξόργισε τον Τζέι ντι Βανς που χαρακτήρισε την ψηφοφορία «ηλίθιο πολιτικό κόλπο» και προσωπική «προσβολή» καθώς έγινε λίγο πριν την επίσκεψή του στο Ισραήλ και ενώ ο ίδιος δήλωνε ότι η βούληση της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να μην απειληθεί η Δυτική Όχθη.

Ο Νετανιάχου έσπευσε να βγάλει την ευθύνη από πάνω του λέγοντας – ψευδώς – ότι η ψηφοφορία ήταν αποτέλεσμα τακτικισμών της αντιπολίτευσης. Στο πεδίο βέβαια οι επιθέσεις εποίκων και στρατού στη Δυτική Όχθη έχουν ενταθεί όπως και οι επιδρομές στον Λίβανο που υποτίθεται ότι έχει υπάρξει εκεχειρία.

Επιθέσεις σε Δυτική Όχθη και Λίβανο

Σύμφωνα με το Al Jazeera ένα παιδί τελικά υπέκυψε στα τραύματά του μετά από επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων στη Ναμπλούς ενώ μόνο το βράδυ της Τετάρτης έγιναν πολυάριθμες συλλήψεις την πόλη Άκαμπα στην Τούμπας.

Στη Γάζα η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει δραματική και οι Παλαιστίνιοι βιώνουν καταστροφικά επίπεδα λιμού, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, καθώς παρά το γεγονός ότι υπογράφηκε συμφωνία το Ισραήλ έχει επιτρέψει να περάσουν συνολικά λιγότερα από 1.000 φορτηγά όλο το τελευταίο διάστημα.

Ο ΟΗΕ απευθύνει διαρκείς εκκλήσεις για απρόσκοπτη παροχή βοήθειας στον παλαιστινιακό πληθυσμό ενώ για ακόμα μία φορά ισραηλινοί πραγματοποίησαν διαμαρτυρίες για να μην περάσουν τα φορτηγά με τα τρόφιμα και τα φάρμακα στη Γάζα.

Οι ακροδεξιοί υπουργοί του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ, ζητούν επανέναρξη των επιχειρήσεων στη Γάζα τώρα που επιστράφηκαν οι ζωντανοί όμηροι ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθεί να παίξει το χαρτί της μη επιστροφής όλων των σορών των ομήρων για να δικαιολογήσει τη παραβίαση της συμφωνίας και τη μη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σημάδια βασανισμού στις σορούς των Παλαιστινίων

Την ίδια στιγμή οι σοροί Παλαιστινίων που φτάνουν στη Γάζα θάβονται σε ομαδικούς τάφους καθώς δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για την ταυτοποίησή τους.

Φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι ιατρικές αρχές της Γάζας δείχνουν μερικά από τα πτώματα σε άσχημη αποσύνθεση και κάποια από αυτά να φέρουν μόνο εσώρουχα. Κάποιες σοροί έχουν πολλαπλά σημάδια τραυματισμού.

Νεκροί Παλαστίνιοι έφτασαν στη Γάζα με τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη ενώ άλλοι με δεμένα μάτια και ύφασμα δεμένο γύρω από τον λαιμό τους, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Πέρα από το babysitting στην ισραηλινή ηγεσία, η αμερικανική αντιπροσωπεία στο Ισραήλ πρέπει να υλοποιήσει τη δύσκολη μετάβαση στην επόμενη φάση της εκεχειρίας, που όπως παραδέχτηκε ο Ρούμπιο «χρειάζεται ακόμα πολύ δουλειά».

Οι Βανς, Γουίτκοφ και Κούσνερ εγκαινίασαν στο Ισραήλ ένα κέντρο συντονισμού πολιτικού – στρατιωτικού χαρακτήρα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με 200 αμερικανούς στρατιώτες για την παρακολούθηση της εκεχειρίας και τον συντονισμό των επόμενων βημάτων.

Αυτό, αναφέρουν οι Financial Times, ήταν και το πιο απτό σημάδι προόδου προ το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης (ISF) για την «επίβλεψη της ασφάλειας στη Γάζα» και τη σύσταση μιας παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής, υπό την επίβλεψη μιας «επιτροπής ειρήνης» με επικεφαλής τον Τραμπ.

Η δύσκολη μετάβαση στο επόμενο στάδιο

Αλλά οι διπλωμάτες προειδοποιούν ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Χαμάς και των αραβικών δυνάμεων για τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ISF, των δομών διακυβέρνησης για τη Γάζα και του αφοπλισμού της Χαμάς.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στους FT ότι η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει σε μερικό αφοπλισμό, αλλά με πολλούς όρους – συμπεριλαμβανομένων των όπλων που θα παραδώσει, των εγγυήσεων ότι το Ισραήλ δεν θα της επιτεθεί και της αποχώρησης του στρατού από τη Γάζα.

Το πιο πιεστικό ζήτημα είναι η ανάπτυξη της διεθνούς δύναμης (ISF), η οποία θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση της εκεχειρίας ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση σχετικά με την εποπτεία, το μέγεθος ή τις χώρες που θα συνεισφέρουν δυνάμεις.

Ένας δεύτερος διπλωμάτης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ – οι οποίες δεν θα στείλουν δυνάμεις επί τόπου στη Γάζα – συμφώνησαν ότι οι ISF θα πρέπει να λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΟΗΕ, όπως ζητούν τα αραβικά και μουσουλμανικά έθνη, τα οποία αναμένεται να παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των στρατευμάτων.

Τα «αγκάθια»

Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία εργάζονται πάνω σε σχέδια ψηφισμάτων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά «χρειάζεται ένα ηγετικό έθνος που θα ηγηθεί της κατάστασης και θα το κάνει πραγματικά να λειτουργήσει, και αυτό δεν έχει ακόμη καθοριστεί».

«Όλοι αναμένουν ότι οι Αιγύπτιοι θα ηγηθούν αυτής της δύναμης, αλλά οι Αιγύπτιοι δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει σε αυτό και έχουν θέσει πολλούς όρους», δήλωσε η διπλωματική πηγή. «Εάν κάποια από τις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα πιστεύει ότι θα πρέπει να πολεμήσει τη Χαμάς, δεν θα συνεισφέρει».

Το Ισραήλ θέλει επίσης βέτο στη σύνθεση των ISF και της Παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής. Και παρά την πίεση των ΗΠΑ για την προώθηση του σχεδίου, υπάρχουν ανησυχίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα επιτρέψει παρ’ όλα αυτά στην κυβέρνηση Νετανιάχου να παίξει ακόμα μία φορά με τα όρια της συμφωνίας, όπως εξάλλου ήδη κάνει με τους περιορισμούς της ανθρωπιστικής βοήθειας.

