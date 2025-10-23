Τα νεκροταφεία στη Γάζα βρίσκουν ως έσχατη λύση δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι για να στήσουν ένα πρόχειρο κατάλυμα καθώς δεν έχουν σπίτι για να επιστρέψουν μετά τους ανελέητους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στον θύλακα είναι απελπιστική παρά την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης πυρός.

«Αυτό το νεκροταφείο δεν προοριζόταν για τους ζωντανούς», λέει η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, η Χιντ Χουνταρί, από τη νότια πόλη Χαν Γιουνίς. «Αλλά σήμερα, φιλοξενεί δεκάδες οικογένειες που δεν έχουν πουθενά αλλού να πάνε».

Οι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν στο σημείο «όχι επειδή το θέλουν, αλλά επειδή είναι ο τελευταίος διαθέσιμος ελεύθερος χώρος».

«Τα νεκροταφεία έχουν γίνει καταφύγια όχι από επιλογή, αλλά από απελπισία», ανέφερε η δημοσιογράφος που συνεχίζει να καλύπτει τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα παρά τις τεράστιες δυσκολίες.

Ο Ράμι Μουσλέχ, πατέρας 12 παιδιών που εκτοπίστηκε από την πόλη Μπέιτ Χανούν στη βόρεια Γάζα, δεν μπορούσε να βρει καμία βιώσιμη επιλογή εκτός από το νεκροταφείο.

«Για τους γονείς, το συναισθηματικό κόστος είναι βαρύ. Το ψυχολογικό τραύμα του πολέμου επιδεινώνεται από το γεγονός ότι πρέπει να μεγαλώνουν παιδιά ανάμεσα σε τάφους», δήλωσε ο Μουσλέχ στο Al Jazeera.

To 90% των Παλαιστινίων έχει εκτοπιστεί πολλές φορές

Μια άλλη κάτοικος, η Sabah Muhammed, είπε ότι τα νεκροταφεία έχουν πλέον χάσει όλη τους την ιερότητα.

«Τα νεκροταφεία, κάποτε ιεροί χώροι για τους νεκρούς, είναι τώρα σιωπηλοί μάρτυρες μιας ζωντανής κρίσης. Χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς ιδιωτικότητα… μόνο το ελάχιστα απαραίτητα για να επιβιώσουμε», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Στη Γάζα, η γη για τους νεκρούς είναι πλέον το μόνο καταφύγιο για τους ζωντανούς».

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι – ή περίπου το 90% του πληθυσμού – σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας έχουν εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Πολλοί έχουν εκτοπιστεί επανειλημμένα, περίπου 10 φορές ή και περισσότερο.

Οι Παλαιστίνιοι στη νότια Γάζα στριμώχνονται σε υπερπλήρη καταφύγια, καθώς το Ισραήλ εξέδωσε αναγκαστικές εντολές για τους κατοίκους της βόρειας Γάζας και της πόλης της Γάζας να εκκενώσουν και στη συνέχεια βομβάρδισε πολλούς καθώς έφυγαν προς τα νότια.

Γεμάτη συντρίμμια η Γάζα

Η τιμή ενοικίασης ακόμη και ενός τετραγωνικού μέτρου γης για να στήσουν μια σκηνή είναι απαγορευτική για πολλούς εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, οι οποίοι δεν έχουν σταθερό εισόδημα και εξαρτώνται από την περιορισμένη ανθρωπιστική βοήθεια.

Η UNRWA, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους, δήλωσε ότι 61 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών καλύπτουν τώρα τη Γάζα και ολόκληρες γειτονιές έχουν σβηστεί. Ανέφερε ότι οικογένειες αναζητούν στα ερείπια καταφύγιο και νερό.

Ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου, το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει αυστηρά την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την παροχή βοήθειας στη Γάζα, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την πείνα «ως μέθοδο πολέμου».

Η βοήθεια διοχετεύεται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της Λωρίδας της Γάζας μέσω του περάσματος Karem Abu Salem (Kerem Shalom), ενώ κανένα από τα περάσματα στο βορρά δεν έχει ανοίξει.

Πηγή: Al Jazeera