newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γάζα: Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών – Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία
Κόσμος 23 Οκτωβρίου 2025 | 15:25

Γάζα: Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών – Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία

Η Γάζα έχει καλυφθεί με 61 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών - Ο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι καταφεύγουν σε νεκροταφεία για να στήσουν ένα πρόχειρο κατάλυμα

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Spotlight

Τα νεκροταφεία στη Γάζα βρίσκουν ως έσχατη λύση δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι για να στήσουν ένα πρόχειρο κατάλυμα καθώς δεν έχουν σπίτι για να επιστρέψουν μετά τους ανελέητους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στον θύλακα είναι απελπιστική παρά την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης πυρός.

«Αυτό το νεκροταφείο δεν προοριζόταν για τους ζωντανούς», λέει η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, η Χιντ Χουνταρί, από τη νότια πόλη Χαν Γιουνίς. «Αλλά σήμερα, φιλοξενεί δεκάδες οικογένειες που δεν έχουν πουθενά αλλού να πάνε».

Οι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν στο σημείο  «όχι επειδή το θέλουν, αλλά επειδή είναι ο τελευταίος διαθέσιμος ελεύθερος χώρος».

«Τα νεκροταφεία έχουν γίνει καταφύγια όχι από επιλογή, αλλά από απελπισία», ανέφερε η δημοσιογράφος που συνεχίζει να καλύπτει τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα παρά τις τεράστιες δυσκολίες.

Ο Ράμι Μουσλέχ, πατέρας 12 παιδιών που εκτοπίστηκε από την πόλη Μπέιτ Χανούν στη βόρεια Γάζα, δεν μπορούσε να βρει καμία βιώσιμη επιλογή εκτός από το νεκροταφείο.

«Για τους γονείς, το συναισθηματικό κόστος είναι βαρύ. Το ψυχολογικό τραύμα του πολέμου επιδεινώνεται από το γεγονός ότι πρέπει να μεγαλώνουν παιδιά ανάμεσα σε τάφους», δήλωσε ο Μουσλέχ στο Al Jazeera.

YouTube thumbnail

To 90% των Παλαιστινίων έχει εκτοπιστεί πολλές φορές

Μια άλλη κάτοικος, η Sabah Muhammed, είπε ότι τα νεκροταφεία έχουν πλέον χάσει όλη τους την ιερότητα.

«Τα νεκροταφεία, κάποτε ιεροί χώροι για τους νεκρούς, είναι τώρα σιωπηλοί μάρτυρες μιας ζωντανής κρίσης. Χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς ιδιωτικότητα… μόνο το ελάχιστα απαραίτητα για να επιβιώσουμε», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Στη Γάζα, η γη για τους νεκρούς είναι πλέον το μόνο καταφύγιο για τους ζωντανούς».

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι – ή περίπου το 90% του πληθυσμού – σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας έχουν εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Πολλοί έχουν εκτοπιστεί επανειλημμένα, περίπου 10 φορές ή και περισσότερο.

Οι Παλαιστίνιοι στη νότια Γάζα στριμώχνονται σε υπερπλήρη καταφύγια, καθώς το Ισραήλ εξέδωσε αναγκαστικές εντολές για τους κατοίκους της βόρειας Γάζας και της πόλης της Γάζας να εκκενώσουν και στη συνέχεια βομβάρδισε πολλούς καθώς έφυγαν προς τα νότια.

Γεμάτη συντρίμμια η Γάζα

Η τιμή ενοικίασης ακόμη και ενός τετραγωνικού μέτρου γης για να στήσουν μια σκηνή είναι απαγορευτική για πολλούς εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, οι οποίοι δεν έχουν σταθερό εισόδημα και εξαρτώνται από την περιορισμένη ανθρωπιστική βοήθεια.

Η UNRWA, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους, δήλωσε ότι 61 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών καλύπτουν τώρα τη Γάζα και ολόκληρες γειτονιές έχουν σβηστεί. Ανέφερε ότι οικογένειες αναζητούν στα ερείπια καταφύγιο και νερό.

Ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου, το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει αυστηρά την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την παροχή βοήθειας στη Γάζα, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την πείνα «ως μέθοδο πολέμου».

Η βοήθεια διοχετεύεται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της Λωρίδας της Γάζας μέσω του περάσματος Karem Abu Salem (Kerem Shalom), ενώ κανένα από τα περάσματα στο βορρά δεν έχει ανοίξει.

Πηγή: Al Jazeera

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες – Κατά του Ισραήλ αποφάσισε το ΔΔΔ
Κόσμος 23.10.25

Ο υποσιτισμός στη Γάζα θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες - «Το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει τη βοήθεια» λέει το ΔΔΔ

Το 70% των παιδιών στη Γάζα γεννιούνται πρόωρα ή με λιγότερο βάρος από το αναμενόμενο - Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε κατά του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ρωσία: Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις – «Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας» λέει ο Μεντβέντεφ
Σταθεροί οι στόχοι 23.10.25

Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις, σχολιάζει η Ρωσία - «Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας» λέει ο Μεντβέντεφ

Αναποτελεσματικές οι κυρώσεις της ΕΕ και αντιπαραγωγικές οι κυρώσεις των ΗΠΑ λέει η Ρωσία - «Ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί με την παλαβή Ευρώπη»

Σύνταξη
Νέα Ζηλανδία: Προωθείται νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των social media από εφήβους
Κόσμος 23.10.25

Νέα Ζηλανδία: Προωθείται νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των social media από εφήβους

Στη Νέα Ζηλανδία, ένα σχέδιο νόμου μπορεί να προταθεί από οποιονδήποτε βουλευτή χωρίς να είναι μέλος του υπουργικού συμβουλίου και η επιλογή για τη συζήτησή του στο κοινοβούλιο γίνεται με κλήρωση.

Σύνταξη
Πώς θα καταφέρει η ΕΕ να αποδεσμεύσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία; – Το μεγαλόπνοο σχέδιο
Κόσμος 23.10.25

Πώς θα καταφέρει η ΕΕ να αποδεσμεύσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία; – Το μεγαλόπνοο σχέδιο

Υπό συζήτηση βρίσκεται η ανεύρεση τρόπου για την αποδέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ, ώστε να δοθούν ως επικουρία στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών
Κόσμος 23.10.25

Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις
Κόσμος 23.10.25

Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Αμερικανός ΥΠΕΞ 23.10.25

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι ο Τραμπ «κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή»

Σύνταξη
Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς
Ρευστό τοπίο 23.10.25

Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς

Με την Ακροδεξιά να αγγίζει ιστορικά ποσοστά και το «τείχος προστασίας» να τρίζει στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με δοκιμασία ηγεσίας, ενόψει μια κρίσιμης εκλογικής χρονιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Α’ τόμο του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», τα πρακτικά του συνεδρίου «50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», το περιοδικό VITA, ένα αφιέρωμα για την ζωή του Διονύση Σαββόπουλου και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του το Σάββατο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
Το Σάββατο 23.10.25

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Διονύση Σαββόπουλου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου - Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα ταφεί στη συνέχεια στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για εγκληματική οργάνωση οι 37 – Βαρύ κατηγορητήριο
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 23.10.25

Για εγκληματική οργάνωση οι 37 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

Οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία μέσα στο επόμενο πενθήμερο προκειμένου να απολογηθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα αδικήματα για τα οποία άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης
Πολιτισμός 23.10.25

Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης

Συνάντηση του Δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την υπογραφή της αποκατάστασης της ρωμαϊκής στοάς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)
Μπάσκετ 23.10.25

Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη χημεία του με τον Μάιλς Τέρνερ και την εμπειρία του απέναντι στον Κρις Μίντλετον, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σύνταξη
Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»

Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο