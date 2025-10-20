Τραμπ: Το Ισραήλ θα ξαναμπεί στη Γάζα μέσα σε δυο λεπτά αν ανάψω πράσινο φως

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και προειδοποίησε ότι «το Ισραήλ θα ξαναμπεί στη Γάζα μέσα σε δυο λεπτά αν τους το επιτρέψω».

Προσέθεσε, ωστόσο, ότι «προς το παρόν δεν το κάνουμε – τους δίνουμε άλλο λίγο χρόνο». Παράλληλα απείλησε ευθέως ότι «αν δεν συμπεριφερθούν όπως πρέπει, τότε θα καταστραφούν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε ότι «θα λύσουμε το ζήτημα με τη Χαμάς γρήγορα αν αυτοί δεν το λύσουν οι ίδιοι παραβιάζοντας τη συμφωνία». Άφησε, δε, ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα.

«Κάναμε συμφωνία με τη Χαμάς, ότι θα είναι πολύ καλοί, θα συμπεριφέρονται σωστά, θα είναι καλά παιδιά. Αν δεν είναι, τότε μπορεί να τους εξοντώσουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η χθεσινή θανατηφόρα επίθεση κατά δυνάμεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα (την οποία η παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται ότι πραγματοποίησε) δεν είχε εγκριθεί από την ηγεσία της οργάνωσης.

«Δεν πιστεύω ότι ήταν η ηγεσία [που την ενέκρινε], αλλά υπάρχει κάποια ανταρσία μέσα στην οργάνωση. Σκότωσαν κάποιους ανθρώπους – πολλούς ανθρώπους», συνέχισε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο ζήτημα εκτελέσεων εκ μέρους η Χαμάς, κατά Παλαιστινίων που κατηγορούνται για συνεργασία με τον εχθρό.

«Αλλά αυτή είναι μια βίαιη ομάδα… Έγιναν πολύ άγριοι και έκαναν πράγματα που δεν έπρεπε να κάνουν. Αν συνεχίσουν έτσι, θα το τακτοποιήσουμε – και θα γίνει πολύ γρήγορα και αρκετά βίαια», επανέλαβε. Εν συνεχεία άφησε εκ νέου να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξουδετερώσουν τη Χαμάς.

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι αυτό ενδέχεται να το πράξουν άλλοι – κατ’ εντολήν της Ουάσινγκτον. «Μας κάλεσαν χώρες όταν είδαν τις δολοφονίες από τη Χαμάς, λέγοντάς μου, “Θα θέλαμε να μπούμε και να διευθετήσουμε την κατάσταση μόνοι μας”», είπε ο Τραμπ.

«Επιπλέον, το Ισραήλ θα εισέβαλε εντός δυο λεπτών εάν τους έδινα την άδειά μου να το πράξουν. Θα μπορούσα να τους πω, “Μπείτε και διευθετήστε το”. Αλλά προς το παρόν δεν το έχουμε πει. Θα τους δώσουμε μια ευκαιρία [στη Χαμάς]», κατέληξε ο Τραμπ.

Συνάντηση Νετανιάχου με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνάντησε τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισραήλ, την επομένη των ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας που έθεσαν σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία η οποία εφαρμόζεται από τις 10 Οκτωβρίου.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συνάντησε νωρίτερα σήμερα τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του προέδρου Τραμπ, για να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή», δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν, η εκπρόσωπος του γραφείου του.

Ο Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κούσνερ, ο γαμπρός του, επρόκειτο να συζητήσουν με Ισραηλινούς αξιωματούχους για την κατάσταση στη Γάζα, σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία.

«Η εκεχειρία έχει όλες τις πιθανότητες να προσφέρει διαρκή ειρήνη»

Ο Νετανιάχου αναμένεται επίσης να συναντήσει τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θα επισκεφθεί το Ισραήλ, μαζί με τη σύζυγό του Ούσα Βανς, για λίγες ημέρες. σύμφωνα με το γραφείο του.

Σήμερα το απόγευμα, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ενώπιον του κοινοβουλίου αυτή την επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη.

«Αύριο, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα αφιχθεί για την αποστολή του, και θα συζητήσουμε για δύο πράγματα, τις προκλήσεις ασφαλείας τις οποίες αντιμετωπίζουμε και τις διπλωματικές ευκαιρίες που μας προσφέρονται. Θα ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και θα αδράξουμε τις ευκαιρίες», δήλωσε ο Νετανιάχου ενώπιον των βουλευτών.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένει να συνάψει ειρηνευτικές συμφωνίες στην περιοχή.

Μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς της Κυριακής που προκάλεσαν τον θάνατο αρκετών δεκάδων ανθρώπων στη Γάζα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι «η εκεχειρία έχει όλες τις πιθανότητες να προσφέρει διαρκή ειρήνη. Θα υπάρχουν οι καλές και οι κακές στιγμές και εμείς θα πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση».