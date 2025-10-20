Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα παρά το μακελειό του Ισραήλ
«Ναι, είναι», είπε ο Tραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους όταν ρωτήθηκε αν η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα παραμένει σε ισχύ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς παραμένει σε ισχύ, παρότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας κάνοντας λόγο για παραβιάσεις της εκεχειρίας από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και σκοτώνοντας τουλάχιστον 45 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, ο Ντόναλντ Τραμπ).
Ο Τραμπ κατηγόρησε «ορισμένους αντάρτες» στις τάξεις της Χαμάς για τις παραβιάσεις της ανακωχής
Trump on Hamas:
«They’ve been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn’t involved in that — that it’s some rebels within — but either way… it’s going to be handle toughly, but properly.»pic.twitter.com/kBpRr4peSv
— Am Yisrael Chai 🇮🇱🎗 (@kyg_best) October 20, 2025
«Ναι, είναι», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους ερωτηθείς αν η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ.
Αφησε εξάλλου να εννοηθεί ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής και κατηγόρησε «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης».
Σταματά τις επιχειρήσεις…
Το Ισραήλ έκανε λόγο νωρίτερα χθες για δυο νεκρούς στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων.
Χθες βράδυ, έπειτα από σειρά αεροπορικών επιδρομών, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως σταματά τις επιχειρήσεις κι επανέρχεται στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.
Πηγή: ΑΠΕ
