Ισραηλινός στρατός: Ξανά σε ισχύ η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας – Ολοκληρώσαμε τα αντίποινά μας

Τα αντίποινα του Ισραήλ σε επίθεση της Χαμάς, την οποία η παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται πως πραγματοποίησε, ολοκληρώθηκαν. Αυτό ανακοίνωσαν απόψε το βράδυ οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, που προσθέτουν ότι τίθεται εκ νέου εν ισχύι η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σύμφωνα με την οδηγία του πολιτικού κλιμακίου και μετά από μια σειρά σημαντικών επιθέσεων σε απάντηση στις παραβιάσεις της Χαμάς, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ξεκίνησαν την ανανεωμένη εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας», λένε χαρακτηριστικά.

«Οι IDF θα συνεχίσουν να τηρούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα ανταποκριθούν σθεναρά σε οποιαδήποτε παραβίασή της», προσθέτουν.

⭕ In accordance with the directive of the political echelon, and following a series of significant strikes in response to Hamas’ violations, the IDF has begun the renewed enforcement of the ceasefire, in line with the terms of the agreement. The IDF will continue to uphold the… — Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2025

Νωρίτερα σήμερα, συγκεκριμένα το απόγευμα, οι IDF εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από τους πρώτους βομβαρδισμούς στην ίδια περιοχή το πρωί, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς.

Τουλάχιστον 33 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το πρωί σε ολόκληρη την κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή, ενημέρωσε το απόγευμα η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Λωρίδας της Γάζας.

Βίντεο από τα πλήγματα που σημειώθηκαν το απόγευμα:

The Israeli Air Force just launched a series of strikes across the central and southern Gaza Strip after accusing Hamas of breaking the ceasefire near Rafah this morning. According to Israel, their patrol came under fire anti-tank weapons, snipers, and small-arms fire. Hamas… pic.twitter.com/fiIlVYmgMk — The Grey Wolf (@EchoesOf1776) October 19, 2025

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα», ο ισραηλινός στρατός «ξεκίνησε σειρά πληγμάτων κατά στόχων τρομοκρατών της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανακοίνωσαν οι IDF.

Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του AFP, τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν το απόγευμα ότι το Τελ Αβίβ ενημέρωσε εκ των προτέρων την Ουάσιγκτον για τις επιδρομές μέσω του αμερικανικού κέντρου ελέγχου που επιβλέπει την εκεχειρία.

Παράλληλα, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Ρον Ντέρμερ και άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων.

Η Ουάσιγκτον παρότρυνε το Ισραήλ να απαντήσει με αναλογικότητα και αυτοσυγκράτηση, εστιάζοντας στην απομόνωση της Χαμάς και στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου.

«Κανείς δεν θέλει επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύγκρουση», είπε Αμερικανός αξιωματούχος. «Το Ισραήλ θέλει να δείξει ότι υπάρχουν συνέπειες, χωρίς να τινάξει τη συμφωνία στον αέρα».

Λίγο αργότερα, οι IDF ανακοίνωσαν πως δυο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Σθεναρή δράση»

Το πρωί, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ και τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας «να αναλάβουν σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας.

Ο Νετανιάχου έδωσε αυτή την εντολή «μετά την παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς» και έπειτα από «διαβουλεύσεις που είχε με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας».

Είχε προηγηθεί επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό ότι πραγματοποίησε «αεροπορικές επιδρομές» στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σε απάντηση σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, «τρομοκράτες εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυραύλους και άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων του Τσαχάλ (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός), οι οποίες ενεργούσαν για να καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή της Ράφα, με βάση με τους όρους της συμφωνίας».

Ο ισραηλινός στρατός «εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές και χρησιμοποίησε πυρά πυροβολικού στην περιοχή της Ράφα για να εξουδετερώσει την απειλή», τόνιζε η ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας» που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Από την πλευρά της, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς υπογράμμισε ότι παραμένει δεσμευμένη σε όσα προβλέπει η συμφωνία, περιλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός σε όλες τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για περιστατικά ή συγκρούσεις στη Ράφα, ενώ σημείωσε ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ και ότι η επικοινωνία της με όλες τις ομάδες εκεί έχει διακοπεί από τον Μάρτιο.

Κεντρική εικόνα: Τανκς των IDF στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας (απόγευμα της 19ης Οκτωβρίου 2025).