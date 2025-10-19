Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα – Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα

Συναγερμός για τη διατήρηση της εκεχειρίας σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής αφού υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στις IDF και σε Παλαιστίνιους μαχητές στη Ράφα στη νότια Γάζα, ενώ ακολούθησαν τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιθέσεις στην περιοχή από την ισραηλινή αεροπορία.

Η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη

Οι IDF προχώρησαν σε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό αργά το μεσημέρι της Κυριακής.

«Νωρίτερα σήμερα, τρομοκράτες εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυραύλους και άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων του ισραηλινού στρατού, οι οποίες εργάζονταν για την καταστροφή τρομοκρατικών υποδομών στην περιοχή της Ράφα, με βάση τους όρους της συμφωνίας.

Οι IDF ξεκίνησαν αεροπορικές επιδρομές και έβαλαν με πυροβολικό στην περιοχή της Ράφα για να εξαλείψουν την απειλή και κατέστρεψαν μια σειρά από επιχειρησιακά τούνελ και στρατιωτικές δομές όπου εντοπίστηκε τρομοκρατική δραστηριότητα.

Αυτή είναι μια κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, οι IDF θα απαντήσουν δυναμικά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

מוקדם יותר היום, מחבלים ירו טילי נ»ט וביצעו ירי לעבר כוחות צה»ל, אשר פעלו להשמדת תשתיות טרור במרחב רפיח בהתאם לתנאי ההסכם. צה»ל החל בתקיפות מטוסי קרב של חיל האוויר ובירי ארטילרי במרחב רפיח להסרת איום, והשמידו מספר פירים מבצעיים ומבנים צבאיים בהם זוהתה פעילות של מחבלים. מדובר… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 19, 2025

Στη συνέχεια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τις ισραηλινές δυνάμεις να «έχουν αποφασιστική δράση κατά τρομοκρατικών στόχων» μετά από συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας, Ίσραελ Κατζ και υψηλόβαθμους αξιωματούχους ασφαλείας, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Τι λέει η Χαμάς

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, Ιζάτ αλ-Ρισέκ δήλωσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι δεσμευμένη στη διατήρηση της εκεχειρίας.

«Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει τη συμφωνία και εφευρίσκει εξοργιστικές δικαιολογίες για να δικαιολογεί τα εγκλήματά του», τόνισε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζεται από την «εξτρεμιστική τρομοκρατική συμμαχία του» για να παραβιάσει την εκεχειρία.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, το ένοπλο τμήμα της Χαμάς, σε ανακοίνωσή τους, σημειώνουν ότι δεν γνωρίζουν κάτι για τις μάχες στη Ράφα.

«Δεν έχουμε καμία γνώση για τυχόν περιστατικά ή συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή της Ράφα, καθώς αυτές είναι κόκκινες ζώνες υπό τον έλεγχο της κατοχής, και η επικοινωνία με τις υπόλοιπες ομάδες μας εκεί έχει διακοπεί από την επανέναρξη του πολέμου τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους», τονίζουν.

Νωρίτερα υπήρχαν αναφορές, όπως από το Quds News Network, ότι Παλαιστίνιοι μαχητές έβαλαν στο στόχαστρό τους την ένοπλη συμμορία του Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ που συνεργάζεται με το Ισραήλ, με τις IDF να σπεύδουν να την προστατέψουν.

Η συγκεκριμένη ένοπλη ομάδα δρούσε στην περιοχή της Ράφα εν μέσω του πολέμου, ενώ η Χαμάς της είχε δώσει διορία να παραδώσει τα όπλα της.

Το Ισραήλ, μέσω δηλώσεων του Νετανιάχου, είχε παραδεχθεί ότι εξοπλίζει τέτοιες ομάδες, ενώ η συγκεκριμένη συμμορία έχει την έδρα της στη νότια Ράφα, σε έδαφος που ελέγχει ακόμα και σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Από «Σιδερένια Ξίφη» σε «Πόλεμο της Αναγέννησης»

Την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό στη Ράφα, σε εξέλιξη βρισκόταν στο Ισραήλ συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να προτείνει να μετονομαστεί η επιχείρηση «Σιδερένια Ξίφη», δηλαδή ο πόλεμος στη Γάζα, σε «Πόλεμος της Αναγέννησης».

Μάλιστα, ο Νετανιάχου έφυγε εκτάκτως από την αίθουσα και είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Άμυνας και μέλη του στρατού για ό,τι συνέβη στη νότια Γάζα.

Παρά την εναντίωση ορισμένων συγγενών των ομήρων και λίγων μελών του υπουργικού συμβουλίου, η πρόταση του Ισραηλινού πρωθυπουργού υπερψηφίστηκε, όπως γράφουν οι Times of Israel.

Ο υπουργός Διασποράς Αμιχάι Τσίκλι από το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου απείχε από την ψηφοφορία, ενώ η υπουργός Οικισμών και Εθνικών Έργων Ορίτ Στροκ από το κόμμα Θρησκευτικός Σιωνισμός ψήφισε κατά.

Ο Τσίκλι έγραψε στο Χ ότι ο όρος «αναγέννηση» στην πραγματικότητα «αναφέρεται στην ίδρυση του κράτους και στη γενιά των ιδρυτών» του.

Η Στροκ σημείωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να καθοριστεί το αποτέλεσμα του πολέμου και να του δοθεί επίσημη ονομασία, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητο «να περιμένουμε και να δούμε αν θα επιτύχουμε όλους τους στόχους (σ.σ. του πολέμου)».

Αντίθετα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το νέο όνομα υποδηλώνει τον τρόπο με τον οποίο «αναστηθήκαμε από την τρομερή καταστροφή της 7ης Οκτωβρίου».

Ο Guardian σχολιάζει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι ο πόλεμος στη Γάζα «φτάνει στο τέλος του».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα απονείμει σύντομα στρατιωτικές διακρίσεις στους στρατιώτες που πολέμησαν στη Γάζα – ένα βήμα που παραδοσιακά σηματοδοτεί το τέλος ενός πολέμου, όπως σημειώνει το βρετανικό μέσο.

Ακροδεξιοί υπουργοί ζήτησαν από τον Νετανιάχου να ξεκινήσει ξανά τον πόλεμο στη Γάζα

Οι ακροδεξιοί υπουργοί Ασφαλείας και Οικονομικών, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ που, έτσι κι αλλιώς ήταν αντίθετοι με την εκεχειρία, ζήτησαν από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να ξαναρχίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

«Με πλήρη ισχύ», όπως χαρακτηριστικά έγραψε στο X o Μπεν – Γκβιρ. «Πόλεμος», έγραψε ο Σμότριχ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Επίσης, ο βουλευτής της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Άβιγκντορ Λίμπερμαν δήλωσε: «Στη Μέση Ανατολή, υπάρχει μόνο μία γλώσσα – η ισχύς. Μια πραγματική πολιτική ‘Σιδερένιου Τείχους’, χωρίς ρωγμές, χωρίς ανοχή».

«Η Χαμάς δοκιμάζει τα όρια επειδή υπάρχουν εκείνοι που το επιτρέπουν», πρόσθεσε ο Λίμπερμαν.

Επιστράφηκαν οι σοροί άλλων 15 Παλαιστίνιων στη Γάζα

Μετά την ταυτοποίηση των δύο σορών που επέστρεψε η Χαμάς τη νύχτα του Σαββάτου, οι οποίες ανήκαν Ρόνεν Ένγκελ και στον Ταϊλανδό Σοντχάγια Οακχάσαρι, το Ισραήλ παρέδωσε μέσω του Ερυθρού Σταυρού άλλες 15 σορούς Παλαιστινίων στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ορισμένα από τα πτώματα έφεραν σημάδια βασανιστηρίων, ξυλοδαρμών, χειροπέδων και δεμένων ματιών», τόνισε το παλαιστινιακό υπουργείο.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, έχουν ταυτοποιηθεί μόλις οι 25 από τις περίπου 150 σορούς που έχουν επιστραφεί από το Ισραήλ.