Το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα έδωσε διορία δέκα ημερών στον Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, της οργάνωσης Αμπού Σαμπάμπ που συνεργάζεται με το Ισραήλ, για να παραδοθεί στις «σχετικές αρχές».

Την είδηση μεταδίδουν διεθνή και ισραηλινά μέσα.

Η οργάνωση Αμπού Σαμπάμπ δρα με την υποστήριξη των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα, στη νότια Γάζα.

Στη σχετική ανακοίνωση, η ένοπλη οργάνωση του Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ κατηγορείται για προδοσία, συγκρότηση παράνομης ένοπλης συμμορίας και καθοδήγηση ένοπλης εξέγερσης.

Hamas issues 10-Day ultimatum to militia leader Yasser Abu Shabab

Hamas has given Yasser Jihad Abu Shabab 10 days to surrender to authorities on charges of treason, armed rebellion, and forming an armed gang, warning he will be tried in absentia if he fails to comply.

— The Cradle (@TheCradleMedia) July 2, 2025