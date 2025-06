Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ: Εχθρός της Χαμάς, συνεργάτης του ISIS, τώρα «δάκτυλος» του Ισραήλ στη Γάζα

Στην μαρτυρική Γάζα που μαστίζεται από τον πόλεμο και από την πείνα, με το νέο σύστημα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας να καταρρέει, η κυβέρνηση Νετανιάχου εφαρμόζει νέες μακιαβελικές μεθόδους για να πετύχει τον διακηρυγμένο στόχο εξάρθρωσης της Χαμάς έπειτα από 20 μήνες πολέμου.

«Το Ισραήλ προμήθευσε τυφέκια εφόδου και ελαφρύ οπλισμό σε εγκληματικές οικογένειες στη Γάζα, υπό την καθοδήγηση του Νετανιάχου», αποκάλυψε την Πέμπτη ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν: αρχηγός του αντιπολιτευόμενου εθνικιστικού κόμματος «Ισραέλ Μπετένου» και -μεταξύ άλλων- πρώην υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

«Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτά τα όπλα δεν θα στραφούν εναντίον μας», προσέθεσε. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «εκτιμώ ότι δεν έλαβε έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο ασφάλειας», είπε.

Έπειτα μια μεσοβέζικη αρχική τοποθέτηση -το πρωθυπουργικό γραφείο σχολίασε ότι «το Ισραήλ ενεργεί με διάφορους τρόπους για την ήττα της Χαμάς, κατόπιν σύστασης όλων των επικεφαλής του μηχανισμού ασφαλείας»- ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τελικά το παραδέχθηκε με το απλοϊκό ερώτημα: «Τι το κακό υπάρχει σε αυτό;». «Σώζει ζωές Ισραηλινών στρατιωτών»…

Αλλά η ιστορία αυτή έχει πολλούς «δράκους», μεταξύ αυτών τον 32χρονο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ.

Παλαιστίνιος από φυλή βεδουίνων, γεννημένος στη Ράφα, σκιαγραφείται ως ο εκλεκτός του Τελ Αβίβ για τη νότια Γάζα.

Γνωστή φιγούρα του εγκληματικού υπόκοσμου στο θύλακα, με δράση στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών και διασυνδέσεις με την τρομοκρατική οργάνωση «Ισλαμικό κράτος» (ISIS) στο Σινά, ήταν μέχρι πρότινος φυλακισμένος από τη Χαμάς.

Πλέον έχει μετονομαστεί σε διοικητή των «Λαϊκών Δυνάμεων».

Πρόκειται για μια ομάδα ενόπλων, που η Χαμάς είχε καταγγείλει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν για λεηλασίες της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ.

Τώρα, ως οργανωμένη πολιτοφυλακή, οι «Λαϊκές Δυνάμεις» λένε ότι προστατεύουν από το χάος και την επιρροή της Χαμάς τους αμάχους και τον νέο, υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και εξαιρετικά αμφιλεγόμενο μηχανισμό διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Ράφα.

Ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ ανήκει στη φυλή Ταραμπίν, μία από τις μεγαλύτερες στη Γάζα.

Την προηγούμενη δεκαετία, ορισμένα μέλη της συνεργάστηκαν με ομάδες του ISIS.

Όχι για ιδεολογικούς λόγους, αλλά στο πλαίσιο ενός δικτύου λαθρεμπορίου μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Χερσονήσου του Σινά, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Το ποινικό μητρώο του 32χρονου Αμπού Σαμπάμπ -αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ, και όχι μόνο- περιλαμβάνει εμπορία ναρκωτικών, κλοπές και φυλάκιση στη Γάζα.

Σύμφωνα με πηγές που συνδέονται με τη Χαμάς, δραπέτευσε κατά τη διάρκεια ισραηλινών βομβαρδισμών εν μέσω του πολέμου.

Σήμερα, προβάλλεται ως διοικητής μιας ημιστρατιωτικού τύπου πολιτοφυλακής, που εκτιμάται ότι αριθμεί μεταξύ 100 και 300 ενόπλων.

Δρά ανοιχτά κατά της Χαμάς και υπέρ του αμφιλεγόμενου, «σκιώδους» δομής και χρηματοδότησης «Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα» (GHF), που με τις «ευλογίες» των ΗΠΑ και του Ισραήλ επιχειρεί να υπονομεύσει το ανεξάρτητο έργο αρωγής του ΟΗΕ στον λιμοκτονούντα πληθυσμό της Γάζας.

Οι μαχητές του φορούν στολές με παλαιστινιακές σημαίες και σήματα «αντιτρομοκρατικής μονάδας».

Στήνουν σκηνές, ξεφορτώνουν αλεύρι από φορτηγά και διανέμουν προμήθειες στη νότια Γάζα, όλα εντός ζωνών που ελέγχονται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Πλέον, η Χαμάς κατηγορεί την πολιτοφυλακή του Αμπού Σαμπάμπ για «προδοσία».

Τους δεσμούς του Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ με τις ισραηλινές δυνάμεις επιβεβαίωσε δε και η οικογένειά του, εκδίδοντας ανακοίνωση για να γνωστοποιήσει ότι τον αποκηρύσσει.

«Εμείς, όπως όλοι οι άλλοι, εκπλαγήκαμε από βίντεο που δείχνουν ομάδες του Γιάσερ να λειτουργούν μέσα σε μυστικές μονάδες και να υποστηρίζουν τις σιωνιστικές δυνάμεις κατοχής, οι οποίες σκοτώνουν βάναυσα τον λαό μας», αναφέρουν οι συγγενείς του.

«Δεν θα δεχτούμε την επιστροφή του στην οικογένεια. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να τον καθαρίσουν αμέσως οι γύρω του. Σας λέμε ότι το αίμα του είναι χαμένο».

Yasser Abu Shabab, Israel’s warlord in Gaza is a 30-year-old criminal who was imprisoned until Oct 7 on charges of possessing of large quantities on narcotics, I learned from multiple sources

He’s now expanded his activities from Rafah to Khan Younis, where he’s staying a villa… pic.twitter.com/jwpO7tfwD5

— Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) June 5, 2025