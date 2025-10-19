Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έγινε επίθεση από μέλη της Χαμάς στη Ράφα στη νότια Γάζα, όπου υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών με μαχητές, όπως μετέδωσε το ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Κινδυνεύει η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα

Η ισραηλινή αεροπορία στη συνέχεια πραγματοποίησε βομβαρδισμούς στην περιοχή, όπως αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ, όπως οι Times of Israel.

Δείτε βίντεο:

Οι IDF δεν έχουν σχολιάσει ακόμη επισήμως το περιστατικό, ωστόσο υπάρχουν φόβοι για τη διατήρηση της έτσι κι αλλιώς εύθραυστης εκεχειρίας.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, Ιζάτ αλ-Ρισέκ δήλωσε ότι η οργάνωση είναι δεσμευμένη στη διατήρηση της εκεχειρίας.

«Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει τη συμφωνία και εφευρίσκει εξοργιστικές δικαιολογίες για να δικαιολογεί τα εγκλήματά του», τόνισε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζεται από την «εξτρεμιστική τρομοκρατική συμμαχία του» για να παραβιάσει την εκεχειρία.

Τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου, Κατζ και μελών του στρατού

Το ισραηλινό Κανάλι 12 μεταδίδει ότι πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με την κατάσταση μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, καθώς και μελών του στρατού.

Το AFP αναφέρει ότι στο περιστατικό στη Ράφα τραυματίστηκαν τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες, οι δύο σοβαρά, ενώ το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι σκοτώθηκαν δύο μέλη της Χαμάς.

Σύμφωνα με το Al Majalla, το Ισραήλ πραγματοποίησε τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιθέσεις στην περιοχή.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Israeli Air Force attacks Rafah after exchange of fire between army and militants ♦️ Tensions escalated in Rafah, southern Gaza, following Israeli claims that Hamas targeted army engineering vehicles east of the city. ♦️ The alleged attack reportedly injured four Israeli… pic.twitter.com/6ji4jHiZwL — Al Majalla (@AlMajallaEN) October 19, 2025

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Μπεν – Γκβιρ ζητά επανέναρξη του πολέμου

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ ζητά την επανέναρξη του πολέμου «με πλήρη ισχύ» στη Γάζα μετά το περιστατικό στη Ράφα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

אני קורא לראש הממשלה להורות לצה»ל על חידוש מלא של הלחימה ברצועה במלוא העוצמה. דמיונות השווא שחמאס יהפוך את עורו, או שאפילו יעמוד בהסכם שעליו הוא חתם, מתבררים כצפוי כמסוכנים לביטחוננו. את ארגון הטרור הנאצי יש להשמיד עד תום – ויפה שעה אחת קודם. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 19, 2025

Επίσης, ο βουλευτής της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Άβιγκντορ Λίμπερμαν δήλωσε: «Στη Μέση Ανατολή, υπάρχει μόνο μία γλώσσα – η ισχύς. Μια πραγματική πολιτική «Σιδερένιου Τείχους», χωρίς ρωγμές, χωρίς ανοχή».

«Η Χαμάς δοκιμάζει τα όρια επειδή υπάρχουν εκείνοι που το επιτρέπουν», πρόσθεσε ο Λίμπερμαν.

Τουλάχιστον 38 νεκροί στη Γάζα μετά την εκεχειρία

Ο ισραηλινός στρατός έχει διαπράξει 47 παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την έναρξη της ισχύος της στις αρχές Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα 38 νεκρούς και 143 τραυματίες, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής το Quds News Network ανέφερε ότι το Ισραήλ σκότωσε άλλους δύο Παλαιστίνιους στη βόρεια Γάζα και συγκεκριμένα στην Τζαμπάλια.

BREAKING: In a new breach of the ceasefire, two Palestinians were killed in an Israeli airstrike east of Jabalia, northern Gaza Strip, according to local sources. pic.twitter.com/AkhMqeQZTp — Quds News Network (@QudsNen) October 19, 2025

Η Χαμάς διέψευσε την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η Χαμάς διαψεύδει την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που την κατηγόρησε ότι σχεδιάζει να επιτεθεί σε αμάχους στη Γάζα.

Το αμερικάνικο υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε ότι αυτό θα αποτελούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The United States has informed the guarantor nations of the Gaza peace agreement of credible reports indicating an imminent ceasefire violation by Hamas against the people of Gaza. This planned attack against Palestinian civilians would constitute a direct and grave violation… — Department of State (@StateDept) October 18, 2025

Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει καλέσει τις ΗΠΑ και τους διαμεσολαβητές (Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία) να παρέμβουν για να σταματήσει το Ισραήλ τις επιθέσεις του και να ανοίξει το πέρασμα στη Ράφα που παραμένει κλειστό.

Η Χαμάς παρέδωσε άλλες δύο σορούς στο Ισραήλ τη νύχτα του Σαββάτου στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας.

Οι σοροί ανήκαν στον Ισραηλινό Ρόνεν Ένγκελ (διαβάστε περισσότερα εδώ) και στην Ταϊλανδέζα Σοντχάγια Οακχάσαρι.

Η επιβεβαίωση των IDF για την ταυτοποίηση της σορού της Ταϊλανδέζας υπηκόου, που σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, έγινε το μεσημέρι της Κυριακής.

Δείτε σχετική ανάρτηση των IDF στο Χ: