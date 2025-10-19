Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η μία από τις δύο σορούς ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς τη νύχτα του Σαββάτου
Στον Ρόνεν Ένγκελ ανήκει η μία από τις δύο σορούς που παραδόθηκε στο Ισραήλ από τη Χαμάς
- O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία
- Γιατί οι υπηρεσίες κρατούν ψηλά τον πληθωρισμό
- Γερμανία: Έξι στους δέκα πολίτες διαφωνούν με τη στρατιωτική θητεία με κλήρωση, αναφέρει δημοσκόπηση
- Τοπική κατάπαυση του πυρός για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια
Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τις σορούς άλλων δύο ομήρων τη νύχτα του Σαββάτου στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.
Ο Ένγκελ είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στο Τελ Αβίβ, ενώ μετακόμισε στο Νιρ Οζ το 2010
Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων ανακοίνωσε ότι η μία από τις δύο σορούς ταυτοποιήθηκε και είναι ο Ρόνεν Ένγκελ.
Την είδηση επιβεβαιώνουν και οι αρχές του κιμπούτς Νιρ Οζ, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι IDF.
Δείτε σχετική ανάρτηση από τις IDF:
🟡IDF representatives informed the family of Ronen Tommy Engel that he had been returned for burial.
Ronen Tommy Engel was killed by Hamas terrorists on October 7th, 2023, when he went out to defend his family from terrorists, and his body was taken into Gaza. Ronen, 54 years… pic.twitter.com/RPes6Lyfky
— Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2025
Ο Ένγκελ είχε σκοτωθεί στην επίθεση στο νότιο Ισραήλ
Ο Ένγκελ είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου του 2023, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων στο νότιο Ισραήλ.
Η σύζυγός του, Καρίνα και οι κόρες τους Μίκα και Γιουβάλ είχαν απαχθεί.
Τον επόμενο μήνα, η Καρίνα, η Μίκα και η Γιουβάλ απελευθερώθηκαν από τη Γάζα στο πλαίσιο της πρώτης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.
Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι ο Ένγκελ είχε σκοτωθεί και ότι το πτώμα του βρισκόταν στη Γάζα.
Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχε δολοφονηθεί στο κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου και ότι η σορός του είχε μεταφερθεί στη Λωρίδα.
Ο Ένγκελ είχε έναν γιο, τον Τομ, ο οποίος δεν ήταν στο σπίτι τους όταν έγινε η επίθεση, ενώ είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στο Τελ Αβίβ, μετακομίζοντας στο Νιρ Οζ το 2010, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.
- Τζορτζ Κλούνεϊ: Η συνεργασία του με την Ανέτ Μπένινγκ στο ρομαντικό δράμα «In Love»
- Hot spot του real estate ο Πειραιάς – Στα ύψη οι τιμές στα ακίνητα
- Ιατρικά λάθη: Εξουθένωση και υποστελέχωση μεταξύ των παραγόντων για τα απανωτά περιστατικά
- Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)
- Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
- Γεραπετρίτης: Απάντηση στον Φιντάν – «Η Ελλάδα ασκεί συνεπή εξωτερική πολιτική και δεν ετεροκαθορίζεται»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις