Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τις σορούς άλλων δύο ομήρων τη νύχτα του Σαββάτου στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο Ένγκελ είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στο Τελ Αβίβ, ενώ μετακόμισε στο Νιρ Οζ το 2010

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων ανακοίνωσε ότι η μία από τις δύο σορούς ταυτοποιήθηκε και είναι ο Ρόνεν Ένγκελ.

Την είδηση επιβεβαιώνουν και οι αρχές του κιμπούτς Νιρ Οζ, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι IDF.

Δείτε σχετική ανάρτηση από τις IDF:

Ronen Tommy Engel was killed by Hamas terrorists on October 7th, 2023, when he went out to defend his family from terrorists, and his body was taken into Gaza. Ronen, 54 years…

Ο Ένγκελ είχε σκοτωθεί στην επίθεση στο νότιο Ισραήλ

Ο Ένγκελ είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου του 2023, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων στο νότιο Ισραήλ.

Η σύζυγός του, Καρίνα και οι κόρες τους Μίκα και Γιουβάλ είχαν απαχθεί.

Τον επόμενο μήνα, η Καρίνα, η Μίκα και η Γιουβάλ απελευθερώθηκαν από τη Γάζα στο πλαίσιο της πρώτης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι ο Ένγκελ είχε σκοτωθεί και ότι το πτώμα του βρισκόταν στη Γάζα.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχε δολοφονηθεί στο κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου και ότι η σορός του είχε μεταφερθεί στη Λωρίδα.

Ο Ένγκελ είχε έναν γιο, τον Τομ, ο οποίος δεν ήταν στο σπίτι τους όταν έγινε η επίθεση, ενώ είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στο Τελ Αβίβ, μετακομίζοντας στο Νιρ Οζ το 2010, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.