Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Γάζα, όπως έδειξε η χθεσινή μέρα με το Ισραήλ να εξαπολύει βομβαρδισμούς και να διακόπτει τη ροή της κρίσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας. Τουλάχιστον 45 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους χθες από τις ισραηλινές επιθέσεις και 97 από την πρώτη μέρα εφαρμογής της κατάπαυσης πυρός.

Η κρίση αποκλιμακώθηκε με παρέμβαση των μεσολαβητών όπως φάνηκε και από τα δημόσια σχόλια του Τραμπ που δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία αντέχει ενώ υποβάθμισε τις κατηγορίες του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς για παραβίαση των όρων κατάπαυσης πυρός.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής και κατηγόρησε «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης».

Εντωμεταξύ αμερικανικά ΜΜΕ επικαλούμενα αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, αναφέρουν ότι η δολοφονία δύο Ισραηλινών στρατιωτών, για την οποία κατηγορήθηκε η Χαμάς, ήταν αποτέλεσμα έκρηξης ισραηλινής μπουλντόζας που πέρασε πάνω από «ξεχασμένα» πυρομαχικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η αμερικανική κυβέρνηση πίεσε ιδιωτικά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις ενώ δημοσίως συνέχισε να επιπλήττει τη Χαμάς.

Αιγύπτιος αξιωματούχος που μίλησε στο AP δήλωσε ότι επί ένα 24ωρο γινόταν επαφές με το Ισραήλ και τη Χαμάς για την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε 11 μέλη της ίδιας οικογένειας

Το Παλαιστινιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (PCHR) κοινοποίησε λεπτομέρειες για μια ισραηλινή επίθεση που σκότωσε 11 μέλη της ίδιας οικογένειας στη Γάζα την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των θυμάτων.

Πρόκειται για τους: Sufian Sha’ban, τη σύζυγός του, Samar Mohammed Nasser Sha’ban, και τα παιδιά τους Karam, 10 ετών, Anas, 8 ετών, και Nesma, 12 ετών, καθώς και τον Ihab Mohammed Nasser Abu Sha’ban, 38 ετών, τη σύζυγό του Randa Majed Mohammed Sha’ban, 36 ετών, και τα παιδιά τους Nasser, 13 ετών, Jumana, 10 ετών, Ibrahim, 6 ετών, και Mohammed, 5 ετών.

«Η οικογένεια μετακόμιζε από τη νότια Λωρίδα της Γάζας στην πόλη της Γάζας με ένα όχημα με ανοιχτή την οροφή, γεγονός που υποδηλώνει σαφώς το ότι ήταν πολιτικό όχημα», έγραψε το PCHR σε μια έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς την επίθεση.

«Αυτό το έγκλημα δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον μέρος ενός επαναλαμβανόμενου ισραηλινού μοτίβου αεροπορικών επιδρομών, πυρών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικού που στοχεύει Παλαιστίνιους πολίτες χωρίς να υπάρχει καμία στρατιωτική σκοπιμότητα», πρόσθεσε το PCHR.

Η ανθρωπιστική βοήθεια ως όπλο

Παρά την επίτευξη συμφωνίας το Ισραήλ συνεχίζει να απειλεί με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ έχει ήδη κατηγορηθεί από θεσμικά όργανα του ΟΗΕ ότι χρησιμοποιεί τη βοήθεια ως όπλο.

Ζητώντας την επιστροφή των σορών των ισραηλινών ομήρων, που είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν κάτω από τα συντρίμμια όπως εξάλλου και οι χιλιάδες Παλαιστίνιοι αγνοούμενοι, το Ισραήλ διακόπτει κατά το δοκούν την ανθρωπιστική βοήθεια την ώρα που η Γάζα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με τις προμήθειες σε τροφή, νερό και φάρμακα.

Η τακτική αυτή παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου όπως αναφέρεται και στο καταστατικό του ΔΠΔ που απαγορεύει «τη χρήση της λιμοκτονίας των αμάχων ως μεθόδου πολέμου, στερώντας τους αντικείμενα απαραίτητα για την επιβίωσή τους, συμπεριλαμβανομένης της εκούσιας παρεμπόδισης των προμηθειών βοήθειας όπως προβλέπεται στις Συμβάσεις της Γενεύης».

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας που γίνονται σε αυτό το τεταμένο περιβάλλον και έχουν να αντιμετωπίσουν τα κρίσιμα ζητήματα που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ. Εντωμεταξύ ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γούτικοφ και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, έδωσαν συνέντευξη στο CBS στην οποία μίλησαν για τις «προσπάθειές τους να φέρουν την ειρήνη στην περιοχή».

Γουίτκοφ: Αισθανθήκαμε προδομένοι από την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Με απλουστευτικές εξηγήσεις για έναν πόλεμο που υποτίθεται ότι συνεχίζεται τόσες δεκαετίες γιατί όλη η γύρω περιοχή τον έχει συνηθίσει, ο Γούτικοφ ανέφερε ότι για την ανοικοδόμηση της Γάζας – που το 80% των κτιρίων της έχει ισοπεδωθεί – θα χρειαστούν 50 δισ. δολάρια, ποσό που όπως είπε είναι εύκολο να βρεθεί από την περιοχή, υπονοώντας ότι τα αραβικά καθεστώτα του Κόλπου θα μπορούσαν εύκολα να το καλύψουν.

Η διαδικασία ανοικοδόμησης της Γάζας δεν περιλαμβάνει μέχρι στιγμής το Ισραήλ, που ευθύνεται για την ισοπέδωσή της, αλλά κανείς από τους μεσολαβητές δεν φαίνεται πρόθυμος να του στείλει τον λογαριασμό.

Στην ίδια συνέντευξη ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι αυτός και ο Κούσνερ αισθάνθηκαν προδομένοι από την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, για την οποία είπαν ότι δεν γνώριζαν. Η επίθεση αυτή είπαν ήταν ο καταλύτης τη λήξη του πολέμου καθώς ο Τραμπ αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να «προστατεύσει το Ισραήλ από τον εαυτό του».

Αυτός ήταν ο λόγος που οι αμερικανοί διαπραγματευτές πήραν την έγκριση να μιλήσουν απευθείας με τη Χαμάς και η συμφωνία επετεύχθη αφού ο Τραμπ ανάγκασε τον Νετανιάχου να ζητήσει συγγνώμη από τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

Αύριο Τρίτη ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς, μαζί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ θα μεταβούν στο Ισραήλ για να συζητήσουν τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας.