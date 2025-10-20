newspaper
Γάζα: Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας
Κόσμος 20 Οκτωβρίου 2025 | 10:31

Γάζα: Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας

Το τελευταίο 24ωρο η εύρθαυστη εκεχειρία στη Γάζα πήγε να τιναχτεί στον αέρα - Το Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμούς σκοτώνοντας 45 ανθρώπους - Υποβάθμισε το γεγονός ο Ντόναλντ Τραμπ

Spotlight

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Γάζα, όπως έδειξε η χθεσινή μέρα με το Ισραήλ να εξαπολύει βομβαρδισμούς και να διακόπτει τη ροή της κρίσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας. Τουλάχιστον 45 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους χθες από τις ισραηλινές επιθέσεις και 97 από την πρώτη μέρα εφαρμογής της κατάπαυσης πυρός.

Η κρίση αποκλιμακώθηκε με παρέμβαση των μεσολαβητών όπως φάνηκε και από τα δημόσια σχόλια του Τραμπ που δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία αντέχει ενώ υποβάθμισε τις κατηγορίες του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς για παραβίαση των όρων κατάπαυσης πυρός.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής και κατηγόρησε «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης».

Εντωμεταξύ αμερικανικά ΜΜΕ επικαλούμενα αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, αναφέρουν ότι η δολοφονία δύο Ισραηλινών στρατιωτών, για την οποία κατηγορήθηκε η Χαμάς, ήταν αποτέλεσμα έκρηξης ισραηλινής μπουλντόζας που πέρασε πάνω από «ξεχασμένα» πυρομαχικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η αμερικανική κυβέρνηση πίεσε ιδιωτικά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις ενώ δημοσίως συνέχισε να επιπλήττει τη Χαμάς.

Αιγύπτιος αξιωματούχος που μίλησε στο AP δήλωσε ότι επί ένα 24ωρο γινόταν επαφές με το Ισραήλ και τη Χαμάς για την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε 11 μέλη της ίδιας οικογένειας

Το Παλαιστινιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (PCHR) κοινοποίησε λεπτομέρειες για μια ισραηλινή επίθεση που σκότωσε 11 μέλη της ίδιας οικογένειας στη Γάζα την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των θυμάτων.

Γάζα

Επίθεση των IDF σε προσφυγικό καταυλισμό στη Νουσεϊράτ

Πρόκειται για τους: Sufian Sha’ban, τη σύζυγός του, Samar Mohammed Nasser Sha’ban, και τα παιδιά τους Karam, 10 ετών, Anas, 8 ετών, και Nesma, 12 ετών, καθώς και τον Ihab Mohammed Nasser Abu Sha’ban, 38 ετών, τη σύζυγό του Randa Majed Mohammed Sha’ban, 36 ετών, και τα παιδιά τους Nasser, 13 ετών, Jumana, 10 ετών, Ibrahim, 6 ετών, και Mohammed, 5 ετών.

«Η οικογένεια μετακόμιζε από τη νότια Λωρίδα της Γάζας στην πόλη της Γάζας με ένα όχημα με ανοιχτή την οροφή, γεγονός που υποδηλώνει σαφώς το ότι ήταν πολιτικό όχημα», έγραψε το PCHR σε μια έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς την επίθεση.

«Αυτό το έγκλημα δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον μέρος ενός επαναλαμβανόμενου ισραηλινού μοτίβου αεροπορικών επιδρομών, πυρών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικού που στοχεύει Παλαιστίνιους πολίτες χωρίς να υπάρχει καμία στρατιωτική σκοπιμότητα», πρόσθεσε το PCHR.

Η ανθρωπιστική βοήθεια ως όπλο

Παρά την επίτευξη συμφωνίας το Ισραήλ συνεχίζει να απειλεί με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ έχει ήδη κατηγορηθεί από θεσμικά όργανα του ΟΗΕ ότι χρησιμοποιεί τη βοήθεια ως όπλο.

Ζητώντας την επιστροφή των σορών των ισραηλινών ομήρων, που είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν κάτω από τα συντρίμμια όπως εξάλλου και οι χιλιάδες Παλαιστίνιοι αγνοούμενοι, το Ισραήλ διακόπτει κατά το δοκούν την ανθρωπιστική βοήθεια την ώρα που η Γάζα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με τις προμήθειες σε τροφή, νερό και φάρμακα.

Η τακτική αυτή παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου όπως αναφέρεται και στο καταστατικό του ΔΠΔ που απαγορεύει «τη χρήση της λιμοκτονίας των αμάχων ως μεθόδου πολέμου, στερώντας τους αντικείμενα απαραίτητα για την επιβίωσή τους, συμπεριλαμβανομένης της εκούσιας παρεμπόδισης των προμηθειών βοήθειας όπως προβλέπεται στις Συμβάσεις της Γενεύης».

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας που γίνονται σε αυτό το τεταμένο περιβάλλον και έχουν να αντιμετωπίσουν τα κρίσιμα ζητήματα που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ. Εντωμεταξύ ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γούτικοφ και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, έδωσαν συνέντευξη στο CBS στην οποία μίλησαν για τις «προσπάθειές τους να φέρουν την ειρήνη στην περιοχή».

Γουίτκοφ: Αισθανθήκαμε προδομένοι από την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Με απλουστευτικές εξηγήσεις για έναν πόλεμο που υποτίθεται ότι συνεχίζεται τόσες δεκαετίες γιατί όλη η γύρω περιοχή τον έχει συνηθίσει, ο Γούτικοφ ανέφερε ότι για την ανοικοδόμηση της Γάζας – που το 80% των κτιρίων της έχει ισοπεδωθεί – θα χρειαστούν 50 δισ. δολάρια, ποσό που όπως είπε είναι εύκολο να βρεθεί από την περιοχή, υπονοώντας ότι τα αραβικά καθεστώτα του Κόλπου θα μπορούσαν εύκολα να το καλύψουν.

Γάζα

Η διαδικασία ανοικοδόμησης της Γάζας δεν περιλαμβάνει μέχρι στιγμής το Ισραήλ, που ευθύνεται για την ισοπέδωσή της, αλλά κανείς από τους μεσολαβητές δεν φαίνεται πρόθυμος να του στείλει τον λογαριασμό.

Στην ίδια συνέντευξη ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι αυτός και ο Κούσνερ αισθάνθηκαν προδομένοι από την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, για την οποία είπαν ότι δεν γνώριζαν. Η επίθεση αυτή είπαν ήταν ο καταλύτης τη λήξη του πολέμου καθώς ο Τραμπ αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να «προστατεύσει το Ισραήλ από τον εαυτό του».

Αυτός ήταν ο λόγος που οι αμερικανοί διαπραγματευτές πήραν την έγκριση να μιλήσουν απευθείας με τη Χαμάς και η συμφωνία επετεύχθη αφού ο Τραμπ ανάγκασε τον Νετανιάχου να ζητήσει συγγνώμη από τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

Αύριο Τρίτη ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς, μαζί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ θα μεταβούν στο Ισραήλ για να συζητήσουν τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Φορολογία: Η Ευρώπη βουλιάζει στην ανισότητα 

Φορολογία: Η Ευρώπη βουλιάζει στην ανισότητα 

Business
ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

inWellness
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
Ιαπωνία: Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού – Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
Υπερσυντηρητική εθνικίστρια 20.10.25

Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι

Η ουσία της πολιτικής της Τακαΐτσι εδράζεται σε μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε που δολοφονήθηκε το 2022 στην Ιαπωνία

Σύνταξη
ΕΕ: Οι υπουργοί Ενέργειας συζητούν την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου
Κόσμος 20.10.25

Σήμερα αποφασίζουν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ για μπλόκο στο ρωσικό αέριο

Οι υπουργοί επιδιώκουν να σφυρηλατήσουν κοινή θέση για την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών προτού η απόφαση οριστικοποιηθεί σε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύνταξη
Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται
Κόσμος 20.10.25

Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

H διάρρηξη-αστραπή στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε 7 λεπτά, υπό το φως της μέρας - Τα ερωτήματα που εγείρονται

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κληρονόμος της Hermès έμεινε «σχεδόν» άπορος – Και το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του
Τεράστια απάτη 20.10.25

Κληρονόμος της Hermès έμεινε «σχεδόν» άπορος – Και το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του

Ο 82χρονος Νικολά Πουές, μέτοχος της Hermès, έχασε 15 δισ. δολάρια. Τον εξαπάτησε ο διαχειριστής της περιουσίας του –πιθανόν και εραστής του. Το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική
Financial Times 20.10.25

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική

Ο αρχικός στόχος καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών έχει αλλάξει. Σύμφωνα με στελέχη της αντιπολίτευση από τη Βενεζουέλα, πλέον η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ανατρέψει διά της πίεσης τον Μαδούρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά
Κόσμος 20.10.25

Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά

Στη σύγχρονη εποχή, η συζήτηση για την ύπαρξη Θεού αποκτά νέα διάσταση, καθώς η επιστήμη και η λογική προσφέρουν εργαλεία για να εξεταστεί η πιθανότητα ενός δημιουργού πέρα από τη θρησκευτική πίστη

Σύνταξη
Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς
Διακρατική απειλή 20.10.25

Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς

Ένα νέο είδος εξτρεμιστικού κινήματος, καμουφλαρισμένο πίσω από τα γυμναστήρια και τις πολεμικές τέχνες, εξαπλώνεται σιωπηλά σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλώντας ανησυχία στις υπηρεσίες πληροφοριών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Στους 45 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA
NBA 20.10.25

Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA

Με τη νέα του ανανέωση στους Χιούστον Ρόκετς, ο Κέβιν Ντουράντ φτάνει τα 598 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικά έσοδα καριέρας — κανείς άλλος δεν έχει κερδίσει περισσότερα από τα συμβόλαιά του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»
Μπαρτσελόνα 20.10.25

Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»

Αντιπαράθεση ανάμεσα στον τεχνικό διευθυντή και τον Γερμανό προπονητή της Μπαρτσελόνα για τα αμυντικά κενά - Εσωτερική ένταση στα αποδυτήρια και οικονομικές ζημίες για δεύτερη χρονιά συνθέτουν το πιο εκρηκτικό σκηνικό στη σύγχρονη εποχή των «μπλαουγκράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής
Μελέτη RIBA 20.10.25

Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής

Νέα έκθεση του RIBA αποκαλύπτει ότι ο σεξισμός, η παρενόχληση, οι άνισες αμοιβές και η τοξική κουλτούρα εξακολουθούν να διώχνουν τις γυναίκες από την αρχιτεκτονική, 20 χρόνια μετά την πρώτη προειδοποίηση

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19: Η αποστολή για το ματς με την Μπαρτσελόνα Κ19
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Η αποστολή του Ολυμπιακού Κ19 για το ματς του Youth League με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός Κ19 θα ταξιδέψει με την πρώτη ομάδα για τη Βαρκελώνη, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελόνα, για την τρίτη αγωνιστική του Youth League – Η αποστολή των Ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
How One Amendment Could Open Pandora’s Box
English edition 20.10.25

How One Amendment Could Open Pandora’s Box

Institutional interventions appear to support the Euronext–Hellenic Exchanges (ATHEX) deal, but the revision of takeover and delisting rules is raising concerns

Σύνταξη
Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»
Champions League 20.10.25

Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στη «Mundo Deportivo» ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στις ιδιαιτερότητες της ζωής στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου
Culture Live 20.10.25

«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου στο επίκεντρο νέου σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζούφρι και την έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις κινήσεις του σχετικά με την υπόθεση Επστάιν

Σύνταξη
Ιαπωνία: Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού – Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
Υπερσυντηρητική εθνικίστρια 20.10.25

Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι

Η ουσία της πολιτικής της Τακαΐτσι εδράζεται σε μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε που δολοφονήθηκε το 2022 στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Με Στρεφέτσα, Ταρέμι, αλλά χωρίς Ροντινέι η αποστολή για το σπουδαίο ματς με την Μπαρτσελόνα (pic)
Champions League 20.10.25

Μέσα Στρεφέτσα, Ταρέμι, εκτός ο Ροντινέι: Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) στο σπουδαίο παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή που θα «πετάξει» για Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»
Nepo baby 20.10.25

Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»

«Οι γονείς μου έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να μου ενσταλάξουν ότι δεν πρέπει να θεωρώ τίποτα δεδομένο. Πρέπει να δουλεύω» λέει η Απλ Μάρτιν, η οποία είναι φοιτήτρια κι εργάζεται ως μοντέλο και παραμένει ένα συνειδητοποιημένο nepo baby.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΕ: Οι υπουργοί Ενέργειας συζητούν την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου
Κόσμος 20.10.25

Σήμερα αποφασίζουν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ για μπλόκο στο ρωσικό αέριο

Οι υπουργοί επιδιώκουν να σφυρηλατήσουν κοινή θέση για την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών προτού η απόφαση οριστικοποιηθεί σε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύνταξη
Ο Λουτσέσκου, το «διπλό» κόντρα στην ΑΕΚ και η παράδοση που χτίζει…
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Ο Λουτσέσκου, το «διπλό» κόντρα στην ΑΕΚ και η παράδοση που χτίζει…

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε την προπονητική… ταυτότητα του Μάρκο Νίκολιτς στην «Opap Arena» και ο ΠΑΟΚ έφυγε με ένα μεγάλο διπλό με τον Ρουμάνο τεχνικό να χτίζει ξανά μια καλή παράδοση κόντρα στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Βάρη: Κινηματογραφική καταξίωξη μοτοσικλετιστή – Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια
Συνελήφθη 20.10.25

Κινηματογραφική καταξίωξη μοτοσικλετιστή - Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια

Σε σήμα της Τροχαίας για έλεγχο στη Βάρη, ο 25χρονος ανέπτυξε ταχύτητα κάνοντας ελιγμό και κινήθηκε προς Βάρκιζα παραβιάζοντας φανάρια και θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους πεζούς και οδηγούς

Σύνταξη
Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται
Κόσμος 20.10.25

Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

H διάρρηξη-αστραπή στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε 7 λεπτά, υπό το φως της μέρας - Τα ερωτήματα που εγείρονται

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών

«Οι προοδευτικές δυνάμεις αξίζει να αγωνιστούμε για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό» αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

