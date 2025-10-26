Οι ΗΠΑ δεν συζητούν τη μόνιμη διχοτόμηση της Γάζας, δηλώνει ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο
Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε πως η μόνιμη διχοτόμηση της Γάζας είναι εκτός των αμερικανικών σχεδιασμών
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι δεν εξετάζεται η μόνιμη διχοτόμηση της Λωρίδας της Γάζας μολονότι ο ισραηλινός στρατός ελέγχει περίπου τον μισό παλαιστινιακό θύλακα αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε στα ανατολικά της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής» που εκτείνεται από τη βόρεια μέχρι τη νότια Γάζα. Διατηρεί έτσι τον έλεγχο του μισού παλαιστινιακού εδάφους.
Οι ΗΠΑ απέκλεισαν την πιθανότητα η βοήθεια για την ανοικοδόμηση να πάει στη ζώνη που ελέγχεται, προς το παρόν, από τη Χαμάς.
Ο Ρούμπιο είπε ότι μια διεθνής δύναμη, την οποία προσπαθούν να συγκροτήσουν οι ΗΠΑ, θα αναπτυχθεί για να εγγυηθεί την ασφάλεια σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.
O Ρούμπιο για την μελλοντική αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας
«Νομίζω ότι, σε τελική ανάλυση, ο στόχος της δύναμης σταθεροποίησης είναι να μετακινηθεί αυτή η (κίτρινη) γραμμή μέχρι που να καλύψει, ας ελπίσουμε, όλη τη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που σημαίνει ότι όλη η Λωρίδα της Γάζας θα είναι αποστρατιωτικοποιημένη», είπε ο Αμερικανός υπουργός στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο ταξίδι του από το Ισραήλ στην Ασία.
«Σε τελική ανάλυση, όσο πιο αποστρατιωτικοποιημένη γίνεται η Γάζα, τόσο περισσότερο θα εξαλείφεται η τρομοκρατία στη Γάζα, τόσο περισσότερο θα μοιάζει με αυτήν την πράσινη ζώνη και, κατά συνέπεια, αυτή η γραμμή θα μετακινηθεί», εξήγησε.
«Αυτό είναι το σχέδιο μακροπρόθεσμα», είπε, προσθέτοντας ότι «οι Ισραηλινοί έχουν δηλώσει με σαφήνεια ότι δεν τους ενδιαφέρει να καταλάβουν τη Γάζα».
Με βάση τη συμφωνία, εκτός από τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει ότι η Χαμάς θα αποκλειστεί από τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας και το οπλοστάσιό της θα καταστραφεί.
