Ισραήλ: Κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί
Κόσμος 28 Οκτωβρίου 2025 | 15:14

Ισραήλ: Κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ζητούν και πάλι την «καταστροφή» της Χαμάς και τον καλούν να πάρει απόφαση για την επιστροφή στον πόλεμο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Spotlight

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ήδη ανακτηθεί το 2023 από τις IDF και ανήκε στον Οφίρ Τζαρφάτι.

Συνάντηση με τον Νενανιάχου ζήτησε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Χαμάς σαν ξεκάθαρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρουν οι Times of Israel που επικαλούνται αξιωματούχο της άμυνας του Ισραήλ, ξεκίνησε έκτακτη σύσκεψη, στην οποία συμμετέχουν οι σύμβουλοι του Νετανιάχου και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ασφαλείας.

Συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζήτησε και το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

Δείτε ανάρτηση για τον Τζαρφάτι από το «Bring Them Home Now»:

Με βάση τη συμφωνία, 13 ακόμη σοροί ομήρων πρέπει να επιστραφούν από τη Χαμάς στο Ισραήλ. Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει ανακοινώσει ότι πραγματοποιεί έρευνες κάτω από συντρίμμια κτιρίων για να ανακτήσει τις σορούς, με τη βοήθεια ειδικής ομάδας από την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, αυτοί είναι οι όμηροι, οι σοροί των οποίων, παραμένουν στη Γάζα:

Πηγή: Times of Israel

Τι ζητούν ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ

Οι ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ, Ασφαλείας και Οικονομικών, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ, ζητούν δράση από την κυβέρνηση Νετανιάχου έτσι ώστε να καταστραφεί η Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι οι ίδιοι έχουν ταχθεί ενάντια στην εκεχειρία.

«Το γεγονός ότι η Χαμάς συνεχίζει να παίζει παιχνίδια και δεν παραδίδει αμέσως όλα τα πτώματα των νεκρών μας, είναι από μόνο του απόδειξη ότι η τρομοκρατική οργάνωση εξακολουθεί να υφίσταται», δήλωσε ο Μπεν – Γκβιρ.

«Κύριε πρωθυπουργέ, αρκετά με τους δισταγμούς. Δώστε την εντολή!», τόνισε ο ίδιος, ζητώντας την καταστροφή της Χαμάς.

Economy
Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

Vita.gr
Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Τράπεζες
Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Stream newspaper
Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια
«Ούτε βήμα πίσω» 28.10.25

Έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες δηλώνει ο Ζελένσκι, αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους που δημοσιεύονται σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι οι συνομιλίες μπορούν να γίνουν οπουδήποτε εκτός Ρωσίας και Λευκορωσίας

Σύνταξη
Άντριου: Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν καλοπερνούσαν στο Royal Lodge μετά το ένταλμα σύλληψης
Νέες αποκαλύψεις 28.10.25

Οικοδεσπότης δημοσία δαπάνη - Όταν ο Άντριου υποδέχτηκε στο Royal Lodge Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν

Νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου που υποδεχόταν με πάρτι τους διαβόητους φίλους του στην πολυτελή κατοικία που του είχε παραχωρηθεί σχεδόν δωρεάν

Σύνταξη
Σεισμός στην Τουρκία: Απανωτοί μετασεισμοί μετά τη δόνηση 6,1 Ρίχτερ – Πάνω από 20 τραυματίες
Πανικός 28.10.25

Απανωτοί μετασεισμοί μετά τα 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατάρρευση κτιρίων και πάνω από 20 τραυματίες

Ο σεισμός 6,1 Ρίχτερ με μικρό εστιακό βάθος στην περιοχή Σιντίργκι στην Τουρκία προκάλεσε πανικό στους κατοίκους - Ήταν η δεύτερη ισχυρή δόνηση μέσα σε 2,5 μήνες

Σύνταξη
Ισραήλ: Πέντε νεκροί από επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου
Οι τελευταίες εξελίξεις 28.10.25

Πέντε νεκροί από επιθέσεις του Ισραήλ σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου

Παρά την εκεχειρία στη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί φονικές επιθέσεις - Οι IDF πραγματοποίησαν ολονύχτιες επιδρομές σε περιοχές της Δυτικής Όχθης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 28.10.25

LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής

LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Ηρακλής, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σύνταξη
Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης
Culture Live 28.10.25

Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης

Η αλληλογραφία που μόλις κυκλοφόρησε αποκαλύπτει πώς αναπτύχθηκε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ του ποιητή του «Πένθιμου Μπλουζ», Ουίσταν Ώντεν και ενός εργαζόμενου στο σεξ, που διέρρηξε το σπίτι του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)

Πολλά αρνητικά σχόλια έχει προκαλέσει η αντίδραση του Βινίσιους κατά τη στιγμή της αλλαγής του στο ντέρμπι της Ρεάλ με τη Μπαρτσελόνα, ωστόσο ένας θρύλος της «Βασίλισσας», ο Τόνι Κρόος, στάθηκε στο πλευρό του Βραζιλιάνου.

Σύνταξη
Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα
Άλλα Αθλήματα 28.10.25

Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα

Με τον θρίαμβό του στη Βιέννη, ο Σίνερ γίνεται ο έβδομος τενίστας στην ιστορία που ξεπερνά το ορόσημο των 50 εκατομμυρίων δολαρίων σε prize money, ενώ τα συνολικά του έσοδα από ATP και χορηγούς αγγίζουν νέο ρεκόρ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
«Στροφή στρατηγικής» 28.10.25

Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η προστασία της υγείας και της ευημερίας σε έναν κόσμο που θερμαίνεται έχει μεγαλύτερη σημασία από τους βραχυπρόιεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών, υποστηρίζει ο Γκέιτς.

Σύνταξη
Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Art 28.10.25

Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Τζάκι Φεράρα ταξίδεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας, προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή της, έστω κι αν ήταν καλά στην υγεία της. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση
Ελλάδα 28.10.25

«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση

«Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύφωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο» τόνισε ο πιλότος που πέταξε με ένα F-16 Viper πάνω από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Έξω μας θεωρούν πρώτο φαβορί και εδώ πιέζει όλος ο κόσμος για μεταγραφές»
Euroleague 28.10.25

Μπαρτζώκας: «Έξω μας θεωρούν πρώτο φαβορί και εδώ πιέζει όλος ο κόσμος για μεταγραφές»

Οξύμωρο σχήμα θεωρεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας το να θεωρείται ο Ολυμπιακός Νο1 φαβορί για την Ευρωλίγκα σύμφωνα με τα power rankings και ταυτόχρονα εντός συνόρων να υπάρχει αφόρητη πίεση για μεταγραφές...

Σύνταξη
Ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος για… ΠΑΟΚ και 28η Οκτωβρίου: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε»
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος για… ΠΑΟΚ και 28η Οκτωβρίου: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε»

Ο Βόλος είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία του κυριακάτικου αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με ανακοίνωσή της η θεσσαλική ομάδα τονίζει το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ της θα μείνει στη μνήμη σαν να είναι... εθνική εορτή!

Σύνταξη
Olive Oil: Producer Prices Under Pressure; Imports Rising
English edition 28.10.25

Olive Oil: Producer Prices Under Pressure; Imports Rising

According to a new report by the International Olive Council (IOC) for September, significant trends are emerging in terms of producer prices, exports, imports, and consumption, both for olive oil and table olives

Σύνταξη
Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ
Backstage stories 28.10.25

Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ

Από τη σκιά ενός εθισμένου στην κοκαΐνη Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι την κατάκτηση της Τζόνι Μίτσελ, απολαυστικά ευανάγνωστες ιστορίες από τον μουσικό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη του Almost Famous – Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραγωδία: Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Τραγωδία: Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο

Μια έκτακτη είδηση συγκλονίζει τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Ιταλίας, καθώς ο Josep Martinez βρέθηκε πρωταγωνιστής σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα κοντά στο προπονητικό κέντρο της Ίντερ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

