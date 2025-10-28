Ισραήλ: Κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί
Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ζητούν και πάλι την «καταστροφή» της Χαμάς και τον καλούν να πάρει απόφαση για την επιστροφή στον πόλεμο
- Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί
- Η Amazon ανακοίνωσε την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας «λόγω τεχνητής νοημοσύνης»
- Τα επιδόματα που φέρνει ο Νοέμβριος – Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι
- Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ
Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ήδη ανακτηθεί το 2023 από τις IDF και ανήκε στον Οφίρ Τζαρφάτι.
Συνάντηση με τον Νενανιάχου ζήτησε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων
Τη σχετική ανακοίνωση έκανε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Χαμάς σαν ξεκάθαρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας.
Στη συνέχεια, όπως αναφέρουν οι Times of Israel που επικαλούνται αξιωματούχο της άμυνας του Ισραήλ, ξεκίνησε έκτακτη σύσκεψη, στην οποία συμμετέχουν οι σύμβουλοι του Νετανιάχου και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ασφαλείας.
Συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζήτησε και το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.
Δείτε ανάρτηση για τον Τζαρφάτι από το «Bring Them Home Now»:
The family of Ofir Tzarfati, of blessed memory, confirms that some of his remains were returned to Israel last night.
Ofir attended the Nova Festival to celebrate his birthday with his partner Shoval and close friends. The birthday celebration was brutally cut short when Ofir… pic.twitter.com/ZiCUet0zVP
— Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 28, 2025
Με βάση τη συμφωνία, 13 ακόμη σοροί ομήρων πρέπει να επιστραφούν από τη Χαμάς στο Ισραήλ. Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει ανακοινώσει ότι πραγματοποιεί έρευνες κάτω από συντρίμμια κτιρίων για να ανακτήσει τις σορούς, με τη βοήθεια ειδικής ομάδας από την Αίγυπτο.
Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, αυτοί είναι οι όμηροι, οι σοροί των οποίων, παραμένουν στη Γάζα:
Τι ζητούν ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ
Οι ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ, Ασφαλείας και Οικονομικών, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ, ζητούν δράση από την κυβέρνηση Νετανιάχου έτσι ώστε να καταστραφεί η Χαμάς.
Υπενθυμίζεται ότι οι ίδιοι έχουν ταχθεί ενάντια στην εκεχειρία.
«Το γεγονός ότι η Χαμάς συνεχίζει να παίζει παιχνίδια και δεν παραδίδει αμέσως όλα τα πτώματα των νεκρών μας, είναι από μόνο του απόδειξη ότι η τρομοκρατική οργάνωση εξακολουθεί να υφίσταται», δήλωσε ο Μπεν – Γκβιρ.
«Κύριε πρωθυπουργέ, αρκετά με τους δισταγμούς. Δώστε την εντολή!», τόνισε ο ίδιος, ζητώντας την καταστροφή της Χαμάς.
- Φάμελλος: Στα περήφανα βουνά της Ελλάδας το 1940, αλλά και μέχρι το 1944, απέκτησε νόημα η λέξη «πατριωτισμός»
- Ανδρουλάκης: Να πούμε «όχι» στη διαφθορά, την αδικία την ατιμωρησία
- LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής
- Μητσοτάκης: Την «ενότητα» θυμήθηκε ο πρωθυπουργός της διχαστικής τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη
- Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης
- Στιγμές συγκίνησης στις Θεσπιές: Η Αλεξία στην παρέλαση έξι χρόνια μετά το τραυματισμό της από αδέσποτη σφαίρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις