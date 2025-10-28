Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ήδη ανακτηθεί το 2023 από τις IDF και ανήκε στον Οφίρ Τζαρφάτι.

Συνάντηση με τον Νενανιάχου ζήτησε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Χαμάς σαν ξεκάθαρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρουν οι Times of Israel που επικαλούνται αξιωματούχο της άμυνας του Ισραήλ, ξεκίνησε έκτακτη σύσκεψη, στην οποία συμμετέχουν οι σύμβουλοι του Νετανιάχου και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ασφαλείας.

Συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζήτησε και το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

Δείτε ανάρτηση για τον Τζαρφάτι από το «Bring Them Home Now»:

The family of Ofir Tzarfati, of blessed memory, confirms that some of his remains were returned to Israel last night. Ofir attended the Nova Festival to celebrate his birthday with his partner Shoval and close friends. The birthday celebration was brutally cut short when Ofir… pic.twitter.com/ZiCUet0zVP — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 28, 2025

Με βάση τη συμφωνία, 13 ακόμη σοροί ομήρων πρέπει να επιστραφούν από τη Χαμάς στο Ισραήλ. Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει ανακοινώσει ότι πραγματοποιεί έρευνες κάτω από συντρίμμια κτιρίων για να ανακτήσει τις σορούς, με τη βοήθεια ειδικής ομάδας από την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, αυτοί είναι οι όμηροι, οι σοροί των οποίων, παραμένουν στη Γάζα:

Τι ζητούν ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ

Οι ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ, Ασφαλείας και Οικονομικών, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ, ζητούν δράση από την κυβέρνηση Νετανιάχου έτσι ώστε να καταστραφεί η Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι οι ίδιοι έχουν ταχθεί ενάντια στην εκεχειρία.

«Το γεγονός ότι η Χαμάς συνεχίζει να παίζει παιχνίδια και δεν παραδίδει αμέσως όλα τα πτώματα των νεκρών μας, είναι από μόνο του απόδειξη ότι η τρομοκρατική οργάνωση εξακολουθεί να υφίσταται», δήλωσε ο Μπεν – Γκβιρ.

«Κύριε πρωθυπουργέ, αρκετά με τους δισταγμούς. Δώστε την εντολή!», τόνισε ο ίδιος, ζητώντας την καταστροφή της Χαμάς.