Το Ισραήλ κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων για τη σειρά καταγγελιών που αφορούν βασανισμούς, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση σε βάρος παλαιστινίων κρατουμένων στη χώρα, ιδίως μετά την 7η Οκτωβρίου 2023 (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από βίντεο του Reuters).

«Η επιτροπή αισθάνεται βαθιά φρίκη για τις περιγραφές (…) αυτών που μοιάζουν να είναι συστηματικοί και γενικευμένοι βασανισμοί και κακομεταχειρίσεις σε βάρος Παλαιστινίων», τόνισε ο Πέτερ Βέντελ Κέσινγκ, ειδικός εισηγητής, κατά την έναρξη της εξέτασης του Ισραήλ από την Επιτροπή στη Γενεύη προχθές Τρίτη.

«Tα βασανιστήρια έχουν μετατραπεί σε εργαλείο που χρησιμοποιείται εσκεμμένα και γενικευμένα»

«Σε όλες τις πολυάριθμες αναφορές που λάβαμε από διαφορετικές και αξιόπιστες πηγές (…) τονίζεται ότι τα βασανιστήρια έχουν μετατραπεί σε εργαλείο που χρησιμοποιείται εσκεμμένα και γενικευμένα (…) από τη σύλληψη ως την ανάκριση ως τη φυλάκιση», συνέχισε ο Δανός.

Ανάμεσα στα βασανιστήρια για τα οποία γίνεται λόγος στις αναφορές που έλαβε η Επιτροπή είναι «βάναυσοι ξυλοδαρμοί, συμπεριλαμβανομένων στα γεννητικά όργανα, ηλεκτροσόκ, εξαναγκασμός κρατουμένων να βρίσκονται σε άβολες στάσεις παρατεταμένα, συνθήκες κράτησης εσκεμμένα απάνθρωπες, στερήσεις τροφής, καταιονισμοί με νερό για τη δημιουργία της αίσθησης πνιγμού, καθώς και σεξουαλικές προσβολές και γενικευμένες απειλές βιασμών».

Οι αναφορές, κυρίως από υπηρεσίες του ΟΗΕ, ισραηλινές, παλαιστινιακές και διεθνείς ΜΚΟ, τονίζουν ότι οι βασανισμοί και οι κακομεταχειρίσεις Παλαιστινίων γνώρισαν «μεγάλη κλιμάκωση» μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, φθάνοντας σε «επίπεδα άνευ προηγουμένου», με «πλήρη ατιμωρησία», επισήμανε ακόμη ο κ. Κέσινγκ.

Τον Ιούλιο του 2024, η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είχε δώσει στη δημοσιότητα έκθεση σύμφωνα με την οποία πολλοί Παλαιστίνιοι φυλακίστηκαν μυστικά μετά την 7η Οκτωβρίου 2023 και υπήρξαν υποθέσεις μεταχείρισης που θα μπορούσε να θεωρηθεί πως αποτελούσε βασανισμό. Παρόμοιες κατηγορίες είχαν διατυπωθεί σε βάρος της Χαμάς για τη μεταχείριση ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.

Διάπραξη «γενοκτονίας»

Στη συνεδρίαση προχθές Τρίτη και χθες Τετάρτη στη Γενεύη, ο συμπρόεδρος της ισραηλινής αντιπροσωπείας και πρεσβευτής του Ισραήλ στις υπηρεσίες του ΟΗΕ στην ελβετική πόλη Ντανιέλ Μερόν απέρριψε τις κατηγορίες σε βάρος της χώρας του, μιλώντας για «παραπληροφόρηση», ειδικά στην περίπτωση καταγγελιών που έχουν κάνει η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε και επιτροπή διεθνούς έρευνας ειδικών που ενεργούν κατ’ εντολή του ΟΗΕ.

Η επιτροπή αυτή κατηγόρησε το Ισραήλ τον Σεπτέμβριο για τη διάπραξη «γενοκτονίας».

Η διεθνής κοινότητα «πρέπει να αναγνωρίσει τα γεγονότα και τις πραγματικότητες στο πεδίο», συνέχισε, διαβεβαιώνοντας ότι «το Ισραήλ είναι προσηλωμένο στις υποχρεώσεις του δυνάμει του διεθνούς δικαίου (…) παρότι είναι αντιμέτωπο με μια τρομοκρατική οργάνωση που δεν διστάζει να δηλώνει ανοικτά πως ήθελε οι άμαχοι στη Γάζα να υποστούν τα μέγιστα δεινά».

Ο κ. Κέσινγκ αντέτεινε πως «το γεγονός ότι το ένα από τα μέρη σε ένοπλη σύρραξη παραβιάζει και αγνοεί τις υποχρεώσεις του δυνάμει των κανόνων αυτών δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία από την άλλη πλευρά στην ένοπλη σύρραξη για να παραβιάζει και να αγνοεί τις δικές της υποχρεώσεις».

Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή, «ενήμερη» για τις καταγγελίες που αφορούν «βασανισμούς που διαπράχθηκαν από τη Χαμάς σε βάρος ισραηλινών στρατιωτικών και πολιτών», θα συζητήσει την κατάσταση αυτή όταν εξετάσει το κράτος της Παλαιστίνης, σε μελλοντική συνεδρίασή της.

